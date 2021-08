Reagerer på at Maja og Morgan måtte «flykte» til Sverige: – Helt forferdelig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg syns det er fantastisk at det får oppmerksomhet, jeg hadde ikke trodd at det skulle føre til noen endring, så jeg er positivt overraska, sier Morgan Hunter.

Hun og kjæresten Maja Risvoll fra Bodø er for tiden i Stockholm, som ble nødløsningen etter at Morgan ble nekta innreise i Norge. I Sverige krevde de kun at hun var fullvaksinert og hadde en negativ koronatest.

– Det er helt forferdelig at folk som elsker hverandre ikke kan være sammen, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra Sosialistisk venstreparti.

Han er oppgitt over det kompliserte regelverket til myndighetene.

Wilkinson mener at det burde være fullt mulig at kjærester og besteforeldre som er fullvaksinert mot korona og har negativ koronatest burde få slippe inn, selv om de kommer fra områder med mye smitte.

Forrige uke ble 171 personer bortvist på Gardermoen, viser tall NRK har fått fra politiet. Fra 28. juni og frem til forrige uke har totalt 709 personer blitt bortvist av forskjellige årsaker.

Reiste for sent

Tidligere i sommer ble det mulig for kjærester å søke om innreise til Norge, til tross for at grensene lenge har vært stengt på grunn av koronapandemien og høy smittefare i mange land.

Da hadde ikke Morgan Hunter som bor i Los Angeles og Maja Risvoll i Bodø møtt hverandre fysisk siden pandemien brøt ut våren 2020.

De to møtte hverandre på internett og 21-åringen fra Bodø har vært i USA to ganger for å møte kjæresten.

Den 5. juli fikk de bekreftet at Morgan skulle få lov til å komme til Norge. De trodde vedtaket var endelig og i brevet står det ikke noe om at reglene kunne endre seg underveis. Dermed bestilte de reise fra Los Angeles den 1. august.

De hadde ikke fått med seg at Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde lagt ut en melding på sine sider 14. juli der de presiserer at kjæresteinnreise ikke lenger gjelder for Morgan.

For det var økt risiko for smitte i USA, derfor er ikke tillatelsen gyldig for dem som kommer etter 19. juli. Løsningen ble å reise til Sverige.

– De har litt slakkere regler der, de tillater både vaksinepass fra USA og at folk kan komme fra USA så lenge de har en negativ covid-test, sier Maja.

Det har blitt mange videomøter det siste året. Morgan Hunter hadde gledet seg til å treffe kjæresten Maja Risvoll og familien i Bodø, men da hun kom til Gardermoen ble hun nekta innreise i Norge. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Løsningen er karantenehotell

Stortingsrepresentanten fra SV påpeker at mange sliter psykisk under pandemien, og at myndighetene burde legge til rette for at flere kan få møte sine aller nærmeste.

– Vi vet at mange av disse som har familie i utlandet, eller en kjæreste, har fått det mye verre, sier Wilkinson.

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra Sv mener det er en liten andel som søker om innreise som kjæreste eller besteforeldre. Han mener det er på høy tid å forenkle reglene for innreise for denne gruppen. Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

Selv flyttet mannen hans fra London til Norge like før pandemien brøt ut.

– Det ville vært helt forferdelig å være uten mannen min i et helt år. Vi må se på muligheten for at de aller nærmeste kan få være i karantenehotell, der de kan følge alle smittevernråd, men de må få en mulighet til å møte den de elsker, sier han.

– Men nå ser vi jo at det dukker opp smitte over hele landet. Bør vi ikke være veldig strenge med innreise fra land der det er økt risiko for smitte?

– Vi kan være veldig strenge, for eksempel i karantenehotell når de er fullvaksinerte, for å være sikker på at vi ikke får mye mer smitte. Vi har karantenehotell og det har virket. Hvorfor skal vi stoppe de som er sammen og trenger å være sammen?

Åpner for enklere innreiseregler

Statssekretær Hilde Barstad sier det har vært en del lettelser i reglene for hvem som får reise inn til Norge.

De har åpnet for at kjærester og besteforeldre fra store deler av Europa får komme. Likevel understreker hun at dette må gjøres stegvis.

– Kjærester og besteforeldre fra utvalgte land utenfor EØS, såkalte lilla land får også komme. Årsaken til at USA ble tatt av listen over lilla land er at smitten der har steget så mye at i FHIs landvurdering gikk USA fra lilla til grå 9. juli.

Likevel kan det komme flere lettelser i tiden som kommer.

– Mange har ventet lenge, og jeg har stor forståelse for at man savner de man er glad i. Regjeringen har bestemt at eventuelle endringer i innreiserestriksjonene skal vurderes sammen med vurderingen av gjenåpningsplanens trinn fire i midten av august, sier hun til NRK.

Håper å være sammen i Norge

Inntil videre koser Maja og Morgan seg i Sverige.

– Vi har sett oss rundt i Stockholm, men mest av alt nytt hverandres selskap, og slappet av og kommet oss. Vi har bare latt det synke inn, sier Morgan.

De har ikke helt gitt opp å få være sammen i Bodø.

– Vi har leid en leilighet i 25 dager. Dersom reglene blir endret så kan det hende at vi vurderer å bruke resten av tiden i Norge. Morgan skulle være to måneder her, men vi måtte korte ned tiden, så om vi kan følge den opprinnelige planen så hadde det vært supert, sier Maja.