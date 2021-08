Dette er de nye innreisereglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bakgrunnen er økt smitte, både i Norden og ellers i Europa.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene.

Kroatia, Litauen, Vatikanstaten (disse landene går fra grønn til oransje).

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell:

Monaco (går fra rød til mørkerød).

Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder er unntatt fra reglene. (Les mer om innreisereglene i faktaboks.)

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Grønland, Latvia, Liechtenstein, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

FHI oppdaterer sitt kart natt til mandag når de nye reglene trer i kraft.

Fargekoder for land Ekspandér faktaboks Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder er unntatt fra reglene.

Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. (Kilde: Regjeringen)

Røde og oransje land

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Belgia, Italia, San Marino og Sveits.

Røde: Estland (endret fra oransje), Frankrike, Færøyene, Hellas, Irland, Island (endret fra oransje), Luxembourg, Malta og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Andorra, Kypros, Nederland, Spania og Storbritannia.

De nordiske landene vurderes på regionalt nivå:

Kriteriene bak landvurderingene Ekspandér faktaboks Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100.000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere for de siste 14 dagene». Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver. Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver. Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller. Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver. En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt. Kilde: Regjeringen

Sverige

Det gjøres endringer i åtte regioner i Sverige. Fire av disse går fra grønn til oransje eller rød og får dermed krav om innreiserestriksjoner og innreisekarantene.

Følgende regioner får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Norrbotten (fra grønn til rød), Östergötland, Värmland og Västra Götaland (disse regionene går fra grønn til oransje).

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanlandog Örebro.

Følgende regioner går fra oransje til å bli røde:

Gotland, Halland, Skåne og Stockholm.

Danmark

Region Nordjylland går fra oransje til rødt nivå.

Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønland).

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Hovedstaden (inkludert København) (rød), Midtjylland (rød), Nordjylland (fra oransje til rød), Sjælland (oransje) og Syddanmark (oransje).

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for seks regioner i Finland. I tillegg endres to regioner fra oransje til rødt.

Følgende regioner går fra grønn til oransje:

Norra Savolax SVD, Norra Österbottens SVD, Satakunta SVD, Södra Karelens SVD, Södra Savolax SVD og Åland.

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Österbotten SVD, Östra Savolax SVD, Länsi-Pohja SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD og Vasa SVD.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde:

Birkalands SVD (oransje), Centrala Tavastlands SVD (oransje), Egentliga Finlands SVD (fra oransje til rød), Helsingfors och Nylands SVD (fra oransje til rød), Kajanalands SVD (oransje), Kymmenedalens SVD (oransje), Lapplands SVD (oransje), Mellersta Finlands SVD (oransje), Norra Karelens SVD (oransje) og Päijat-Häme SVD (rød).

Utvalgte øygrupper i Europa

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt.

Regjeringen skriver at de gjør dette for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje, eller går fra oransje til rødt:

Azorene, Portugal (rød)

De joniske øyer, Hellas (rød)

Kanariøyene, Spania (rød)

Madeira, Portugal (oransje)

Nordlige egeiske øyer, Hellas (fra oransje til rød)

Sardinia, Italia (rød)

Sicilia, Italia (fra oransje til rød)

Følgende øygrupper forblir mørkerøde:

Balearene (Spania)

Korsika (Frankrike)

Kreta (Hellas)

Sørlige egeiske øyer (Hellas)

Slik har smittekartet endret seg fra forrige uke. ECDC

Økende smitte i naboland

Torsdag kom det ukentlige fargekartet fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) (se over). Fargene viser antall smittede per 100.000 de siste fjorten dagene i hvert enkelt land. Det setter premissene for reisereglene.

Sverige har hatt 59 nye smittede per 100.000 de to siste ukene. I Finland er tallet like under 130. På Island er det rapportert om 385 nye smittetilfeller per 100.000 de siste fjorten dagene.

Norge har til sammenligning 67 per 100.000. Fordelt på enkeltområder går Møre og Romsdal, Agder og Troms og Finnmark fra grønt til oransje, uten at det har noen betydning på reisereglene.

Fakta om koronasertifikatet Ekspandér faktaboks Det verifiserbare sertifikatet har QR-koder som kan kontrolleres.

Mandag 14. juni åpnet regjeringen for større arrangementer i 3. fase i gjenåpningsplanen ved bruk av koronasertifikat. Det gjelder for eksempel festivaler, fotballkamper og kystcruise.

Sertifikatet har to ulike visninger: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

Den enkle visningen viser i hovedsak om man har grønn eller rød status uavhengig av årsak. Den andre visningen har mer detaljert informasjon om vaksine, testresultater eller om man har hatt covid-19.

Grønn status betyr ikke nødvendigvis fritak for innreisekarantene.

Koronasertifikatet ble klart for innenlands bruk 11. juni. Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får unntak fra innreisekarantene.

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra karantene for dem som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte gule land/områder)

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har samarbeidet om utviklingen av koronasertifikatet

Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Der kan det lastes ned til mobiltelefon eller skrives ut. Kilder: Regjeringen.no, Helse- og omsorgsdepartementet, helsenorge.no