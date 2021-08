Da Majas kjæreste ble stoppet på Gardermoen måtte paret «flykte» til Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har jobbet så hardt for å komme hit, og jeg har brukt så mye penger. Det var ingen som fortalte meg at jeg ikke fikk lov til å komme inn, ikke før jeg dukket opp, forteller Morgan Hunter (21).

I sommer ble det mulig for kjærester å søke om innreise til Norge, til tross for at grensene lenge har vært stengt på grunn av pandemien og høy smittefare i mange land.

Da hadde ikke Morgan Hunter som bor i Los Angeles og Maja Risvoll i Bodø møtt hverandre fysisk siden pandemien brøt ut våren 2020.

Skulle fri

Det har blitt mye tid til å planlegge.

De to møtte hverandre på internett og 21-åringen fra Bodø har vært i USA to ganger for å møte kjæresten.

Nå skulle Morgan endelig møte familien til Maja i Bodø. Maja skulle vise henne byen, treffe venner og vise hvor hun kom fra.

Maja Risvoll og kjæresten Morgan skulle tilbringe to måneder sammen i Bodø. Men på Gardermoen ble Morgan stoppet og bedt om å reise hjem til Los Angeles. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Det har vært mye fram og tilbake om når de skulle åpne opp for å la kjærester komme til Norge, så da de endelig i juli åpnet opp for at hun skulle komme var vi på hugget og bestilte reise med en gang, forteller Maja.

Få dager senere, den 5. juli, fikk de innvilget søknaden. Ifølge familien virket vedtaket endelig og de kunne ikke se noen informasjon om at reglene kunne forandre seg underveis.

NRK har lest vedtaksbrevet og kan bekrefte at det ikke eksplisitt er oppgitt noen tidsbegrensning eller instruks om å følge med på UDIs nettsted for oppdatert informasjon.

UDI på sin side understreker at alle er pliktige til å holde seg orientert selv, og det står informasjon på UDIs nettsider til enhver tid. (se hele svaret lenger ned i saken)

Den 1. august satte Morgan seg på flyet på vestkysten i USA. Hun er fullvaksinert, hadde testa seg for covid-19-smitte og trodde hun hadde alle papirene i orden.

I Bodø ventet familien spent på gjesten. Maja hadde planlagt å fri fra et utsiktspunkt som viser hele byen, havet og fjellene. Ringen var klar.

– Morgan hadde til og med slutta i jobben for å komme hit. For de har ikke så lang ferie.

Ble nekta innreise

Men når Morgan forsøker å gå gjennom tollen på Gardermoen blir hun nektet å komme inn i landet. Papirene er ikke lenger gyldig.

Hun har ikke fått med seg at Utlendingsdirektoratet (UDI) har lagt ut en melding på sine sider 14. juli der de presiserer at kjæresteinnreise ikke lenger gjelder for henne.

For det er økt risiko for smitte i USA, derfor er ikke tillatelsen gyldig for dem som kommer etter 19. juli.

Den beskjeden fikk verken Maja eller Morgan med seg.

– Det har vært veldig vondt å være så lenge borte fra henne, så det var veldig hardt å få den beskjeden. Jeg reagerte ganske dårlig, det var tårer… Vi prøvde jo å finne ut om det var noen slags mulighet å komme utenom dette, sier Maja.

Pliktig å holde seg informert

Hos UDI har de forståelse for at Maja og Morgan har havnet i en vanskelig situasjon.

Men senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Rygh Holter sier at reglene på dette området endres på svært kort tid, og det finnes dessverre ikke et system for varsling om endringer.

– Alle er pliktige til å holde seg orientert selv, og det står informasjon på våre nettsider til enhver tid.

USA ble tatt ut av listen over land på EUs tredjelandsliste som Folkehelseinstituttet kategoriserer som trygge.

Til tross for dette, besluttet regjeringen at personer bosatt i USA som allerede hadde fått innvilget innreisetillatelse som kjæreste skulle få reise inn til Norge frem til 19. juli.

– Vi har dessverre ingen oversikt over hvor mange kjærester som har fått beskjed om å returnere, men vi antar dette gjelder et lite antall personer.

UDI gir tillatelse til innreise for kjærester, men regjeringen bestemmer hvilke regler som gjelder for rett til innreise til enhver tid.

– Vi vil også legge til at UDI heller ikke noe med å gjøre hvordan Morgan ble møtt på flyplassen, sier Rygh Holter.

Etterlyser bedre informasjon

Faren til Maja tydde til Facebook da de fikk beskjeden. Morgan hadde fått frist til klokken tolv på mandag til å komme seg ut av landet

– Det var mange der som engasjerte seg og kom med forslag om at man burde prøve å komme seg inn i Sverige. Eller Danmark. For der har de litt andre regler, sier Helge Fredriksen.

– Men det er jo tragisk, for vi foreldre får jo ikke møtt forloveden, sier han.

Fredriksen reagerer på at brevet fra UDI ikke inneholdt noe informasjon om at innreisetillatelse kunne trekkes tilbake.

– Brevet virket som en uforbeholden tillatelse til at hun fikk komme. Det sto ingen tidsbegrensning. Det var heller ikke nevnt noe om at man måtte holde seg oppdatert på noen gitte nettsider for å se om tillatelsen kunne endre status.

– Kunne dere har gjort mer for å holde dere oppdatert?

– Vi var innom en del nettsider for å holde oss oppdatert, spesielt på FHIs nettsider. I går ble vi informert fra noen tollfunksjonærer om at vi ikke skulle ha sjekket hos FHI, men hos UDI. Men det sto det ingenting om i brevet. Vi har vært vant til å forholde oss til helsemyndighetene for å vite hva slags regler som gjelder, sier Helge Fredriksen.

Pappa Helge Fredriksen pakker kofferten i bilen. Gjennom ei facebookgruppe fikk de tips om at innreise i Sverige var langt mindre komplisert enn i Norge. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Kanskje frieri i Sverige?

Det er uansett for sent nå. Men etter gode råd på Facebook skal altså det etterlengtede møtet finne sted i Sverige. Et land hvor både Maja og Morgan får komme inn i.

Det blir et kortere møte enn først planlagt, men i bagasjen ligger ringen. Kanskje blir det et frieri der.

– Jeg er veldig spent, det er ett år og åtte måneder siden vi sist så hverandre. Jeg trodde først ikke vi skulle få det til, det var svært opprørende. Men jeg er veldig spent og lykkelig nå.