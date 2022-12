27. desember 2020 fikk Svein Andersen Norges første koronavaksine.

Det ble anbefalt at alle skulle vaksinere seg.

To år senere har omtrent 90 % av Norges befolkning over 18 år tatt en dose.

Nå er det åpnet opp for at alle kan få fjerde dose koronavaksine:

– Vi tilbyr nå en ny oppfriskningsdose til personer over 18 år som ikke er omfattet av anbefalingene Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

FHI åpner opp, men anbefaler ikke en fjerde dose til denne gruppen.

Hvorfor?

Hvem anbefales fjerde dose koronavaksine? personer i aldersgruppen 65 år og eldre

personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

gravide i 2. og 3. trimester Kilde: FHI

Ikke medisinsk grunnlag for anbefaling

FHI gir direkte anbefalinger om fjerde dose til en utvalgt gruppe.

Resten må forholde seg til følgende ordlyd:

«Det er også åpnet opp for at dersom du er i aldersgruppen 18–64 år og ikke har noen risikotilstander, har du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det.»

Hva betyr det egentlig?

Alle kan ta en fjerde dose koronavaksine om de ønsker. Betyr det at de bør ta den? Foto: Ola Helness

– Vi har ikke funnet medisinsk grunnlag for å komme med en tydelig anbefaling om en ny oppfriskningsdose til de som er 18–64 år uten risikotilstander, sier Are Stuwitz Berg i FHI.

– Men det er en godkjent vaksine og vi har nok doser. Det er derfor vanskelig å nekte folk å ta en ny dose hvis de selv ønsker.

– Skal denne gruppen gjøre en vurdering basert på hva de selv føler eller tror?

– Ja, de må selv avgjøre om de ser et eget behov, svarer Berg.

AVGJØRE SELV: Overlege Are Stuwitz Berg i FHI sier folk må avgjøre selv om de ønsker en fjerde dose koronavaksine. Foto: Torstein Bøe

Han legger til:

– Vi anbefaler den enkelte å innhente informasjon der de skal vaksinere seg eller på fhi.no. Dette er liknende som for influensavaksine svarer Berg.

Statistikken viser at veldig få i Norge har tatt dose 4:

– Stikk i strid med tidligere praksis

Gjennom pandemien har vi fått både klare anbefalinger og krav fra myndighetene.

Nå må du vurdere selv om det er lurt å ta fjerde dose.

Line Joranger, professor i kultur- og samfunnspsykologi ved USN sier dette er stikk i strid med tidligere praksis.

– Den tiltenkte friheten som FHI synes å legge opp til, gjør mange av oss usikre og rådville. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

– Myndighetene har vært svært tydelig i sine normative og politiske anbefalinger og direktiver om vaksinasjon, isolering og nedstenging.

At denne gruppen nå er overlatt til seg selv sier hun kan være problematisk.

– Med dette utsagnet legger FHI opp til at folk må bruke sin egen fornuft. Vi står dermed selv ansvarlige for konsekvensene av våre valg, uten helt å vite hva disse konsekvensene er, bortsett fra en generell liste over bivirkninger som kan oppstå eller ikke oppstå.

Professoren sier mennesker i stor grad trenger veiledende normer, grenser og vurderinger for å føle oss trygge på valgene vi tar er gode.

– Uten noen form for anbefalinger står vi plutselig i en situasjon uten grenser eller andre ting som kan hjelpe oss å orientere oss i en usikker verden. Dette kalles en nihilistisk situasjon.

At veiviserne nå er borte mener Joranger fører til nihilistiske tendenser: Ekspandér faktaboks – Nihilistiske tendenser har gjerne gjort seg gjeldende i kulturelle overgangsperioder som en motreaksjon til for mye kontroll, styring og befalinger, slik tilfellet var under «koronatiden». – For mange eller for få anbefalinger kan gjøre oss usikre og forvirret, en følelse av å bli overstyrt eller glemt, en mellomting hadde vært bra. Som Nietzsche sa det i 1885: Nihilisme står ved døra. Hvor kommer denne nifse gjesten fra?

Som andre medisiner og vaksiner

Det er helt åpent for å ta fjerde dose, men om det er lurt eller ei må vi finne ut selv.

Hva sier så ekspertene?

Rebecca Jane Cox, professor og leder hos influensasenteret ved Universitet i Bergen, sier eldre, gravide og de med underliggende sykdommer absolutt bør ta vaksinen.

Akkurat som FHI har anbefalt.

Rebecca Cox sier hun selv tok fjerde dose koronavaksine før hun skulle reise til India. Foto: Universitetet i Bergen / Jorgen Barth

Men også andre kan ha gode grunner til å ta vaksinen forklarer hun.

– Er du veldig bekymret for å få korona så vil jeg anbefale vaksinen. Også de som er eksponert for barn i skole og barnehage, samt de som jobber i helsevesen bør ta vaksinen.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland understreker at det ikke foreligger noen faglige argumenter for at friske personer under 65 skal ta en fjerde dose.

Gunnveig Grødeland sier at det er viktig at personer i risikogruppene tar fjerde dose, men at friske under 65 år allerede er godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinering og sykdom. Foto: Ola Sæther

– Jo mer er ikke bedre med tanke på immunforsvaret. Du skal treffe det riktige nivået. Immunsystemet er en balanse mellom aktivering og demping, forklarer hun og legger til:

– For sterke responser gjør mer skade enn nytte.

Grødeland peker også på at den tredje vaksinedosen heller aldri var direkte anbefalt, men at det var åpnet for at du kan hvis du vil.

– Det var ikke så mange som oppfattet det. Med den erfaringen kunne vi kanskje lært at det er viktig å kommunisere tydeligere.

