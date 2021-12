Korona har ført nye ting til kloakken: – Bruker doen som avfallsbøtte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Svoren ble sprø i år også.

Masse fett ble det også.

Hva gjør du med disse restene?

– Hvis du er flink og snill slipper vi å dra ut for å ordne opp. Kanskje får vi feire julen hjemme, sier rørlegger Pål Henrik Kaspersen til NRK.

Som mange andre rørleggere er han vant til at nordmenn kaster de merkeligste ting i både avløp og toaletter.

De merkeligste ting havner i do

I jula er fettet den største utfordringen. Men også helt andre ting havner i både rør og toaletter.

– Stearin er verstingen, særlig etter advent. Da har vi mange slike oppdrag, forteller Kaspersen.

Kjetil Lien, visepresident i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, sier det egentlig er relativt enkelt å vite hva som skal i rør og do, og hva som skal i søpla.

Kjetil Lien sier det er overraskende mye rart som havner i norske avløp. Ribbefettet sier han skal i søpla, ikke i do. Foto: NITO

– Det er lett å le av pratet om hva som skal i do og hva som ikke skal dit, men det er faktisk ramme alvor.

– Det er bare bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Så enkelt er det.

Alt annet er avfall – og skal håndteres som avfall.

– Fett, matrester, våtservietter og mye annet som kastes i toalettene gjør at vi får enda større utfordringer med avløpssystemet enn det som kommer som følge av vanlig bruk og slitasje.

Er det virkelig så mye rart som havner i do?

Ja, i norske do kastes det mye rart Engangshansker Jakker Gebiss Og den nye koronatrenden... ...munnbind

Fett skal ikke i vasken

Kjetil Lien sier han er oppgitt over hvor vanskelig det er for folk å fange opp hva som skal i do, og hva som skal i søpla.

– Til tross for mye oppmerksomhet rundt dette er det fortsatt mange som bruker doen som en vanlig avfallsbøtte.

Ting funnet i norske kloakksystemer Ekspandér faktaboks vaskekluter

vaskemopper

engangshansker

munnbind (økende trend i koronatiden)

klær, (t-skjorter, truser, BH, slips mm. Men også store gjenstander som jakker er funnet)

kondomer

leketøy for både barn og voksne

fjernkontroller

kniver

verktøy

golfballer

bankkort

førerkort

gifteringer

smykker

klokker

gebiss

levende fisk

brennbar væske

narkotika

toalettartikler av alle slag (våtservietter, tamponger, bind, bomullspinner og pads,)

linseetuier

sneiper og snusbleier Kilde: Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon

I jula er det største problemet likevel fett. Rørlegger Pål Henrik Kaspersen forklarer hvorfor det kan bli problematisk.

– Selv om du klarer å få fettet gjennom dine rør vil det skape problemer lenger ut i avløpet. Fettet blir ikke borte, du bare flytter problemet videre.

Kan bli dyrt

Det samme sier Lien, som understreker at fettet skal i søpla. I tillegg drar han frem at fett i rør fort kan bli mat for uvelkomne gjester.

– Det er ellers en gjeng der nede i mørket som gleder seg når festmiddagen kommer seilende. Matrester i avløpssystemet gir god næring til de mange rottene som lever der. Det blir færre rotter om de har mindre å spise i kloakken.

Fett i kloakken er et vanlig problem, spesielt i jula. Pandemien har ført til at en ny ting dukker opp i kloakken. Foto: Oslo kommune/Fettvett.no

– Men hvis fettet allerede er kastet i vasken og rørene er tette. Hva gjør man da?

– Er rørene dine er åpne og ikke er helt tette bør du kjøpe avløpsrens. La varmt vann renne gjennom slik at det blir litt temperatur før du heller på avløpsrens og lar det virke, svarer Kaspersen.

Men skulle rørene være helt tette er det fort bare en ting å gjøre; å ringe en rørlegger.

– Da må du ringe en av de firmaene som har døgnvakt. Det er dyrt. Det er ikke bare strømmen som er dyr i dag.