Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden nyttår har smitten eksplodert i Bodø. Så langt i 2021 har 200 personer testet positivt – alle med den svært smittsomme sørafrikanske mutasjonen av koronaviruset.

De siste dagene har mutanten i Bodø spredd seg til Steigen, Sørfold, Beiarn, Hemnes, Vestvågøy og Bø.

Denne uka gikk smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen ut i lokalavisen i Bodø, og ba innbyggerne innstendig om å samarbeide med smittesporerne.

Erfaringen er nemlig at ikke alle som har fått en telefon har vært like til å fortelle hva de har foretatt seg de siste dagene.

– Vi har taushetsplikt, og blåser i om de har hatt et sidesprang eller vært på byen, men vi trenger konkrete opplysninger for å komme videre med den jobben vi skal gjøre, tordnet smittevernoverlegen i Avisa Nordland.

Også Hemsedal kommune har slått alarm om folk som gir blaffen i å varsle andre om at de er koronasmittet.

– Må bekjempe denne sammen

I motsatt ende av skalaen finner vi Tom Forstun Antonsen fra Bodøs nabokommune Beiarn.

Etter endt arbeidsuke ved et entreprenørfirma i Bodø, tok han og en arbeidskompis helg og reiste hjem til Beiarn.

Lite visste de at de uforvarende tar med seg smitte inn i den da smittefrie kommunen.

Både fredag og lørdag traff han familie, venner og bekjente.

Hele 26 personer, for å være helt eksakt.

På søndag får han vondt i halsen og litt feber. Han husker at en arbeidskollega i Bodø hadde halsbetennelse, og tror det kan være det samme.

Samtidig er det noe som skurrer. Han blir verre utover dagen. Så får han telefon fra en bekjent, som er nærkontakt til en som har testet positivt for korona.

– Det gjorde utslaget. Mandag dro jeg og testet meg. Og den var positiv, forteller Tom Antonsen.

Dermed starter en smittesporing – som tar smitteteamet i Beiarn på en tur som strekker seg over hele den nordlige landsdelen.

For når man jobber på anlegg, har man kolleger både fra inn- og utland.

Selv hadde han 51 nærkontakter definert. 26 av dem bor i Beiarn. Ellers er de i Bodø, Fauske, Tromsø og Karasjok. Flere av disse var også reist hjem i helga.

Per nå er mer enn 200 nærkontakter av nærkontakter i avventende karantene til resultat av test på nærkontakter er klar.

La det ut på Facebook

Da Antonsen fikk vite at han var smittet, skrev han et innlegg på Facebook og fortalte hvordan det hang sammen.

Han var aldri i tvil om at han skulle spille med åpne kort.

Nå er det til sammen fem smittede i kommunen. Arbeidskompisen hans viste seg også å være smittet.

– Åpenhet er viktig for at vi sammen skal bekjempe smitten. Vi er en kommune med mange eldre. Noen av dem er kanskje redde for smitte. Dessuten vil jeg avhjelpe smittevernteamet, sier han til NRK.

Den sørafrikanske mutasjonen er løs i Nordland og er påvist flere steder i fylket. Etter all sannsynlighet også i Beiarn, sier kommunen etter at tre er bekreftet smittet det siste døgnet. Foto: kåre riibe ramskjell / nrk

– Ærlighet varer lengst

Antonsens innlegg han ble raskt snappet opp av rådmannen i Beiarn. På Facebook hyller han Antonsens åpenhet som en «herlig oppofrende innsats».

– Antonsens åpenhet gjør at vi har grunn til å tro at vi har kapslet inn vår del av djevelskapen, skriver rådmann Ole Petter Nybakk på Facebook. Foto: Anders Haukland / Beiarn kommune

– Dette gjør at vi har grunn til å tro at vi har kapslet inn vår del av djevelskapen. God smittesporing og ærlige svar.

Beiarn-ordfører Andre Kristoffersen (Sp) nøler ikke med å kalle Antonsen et forbilde.

– Jeg setter stor pris på ærligheten. Det er kjempeviktig å være ærlig om nærkontakter, spesielt i denne situasjonen vi er i nå med mutert virus. Det gjør at det blir enklere alt så mye enklere, ikke bare for nærkontaktene, men også for kommunens smittevernarbeid.

Samtidig mener ordføreren at situasjonen de siste månedene har gjort noe med oss alle.

– Jeg setter stor pris på ærligheten, sier Andre Kristoffersen, som er fungerende ordfører i Beiarn. Foto: Beiarn kommune

– Det er nok lettere å være ærlig nå, enn det var i mars i fjor. Vi har levd med koronaen i ett år nå, så det er jo blitt den nye normalen, sier han.

Og legger til:

– Når noe sånt skjer i Beiarn, vil det uansett ikke ta lang tid før folk begynner å spekulere. Ved å være åpen tar man litt brodden av bygdedyret. Og det finnes det over alt, både i byen og på landet.

Siden mars i fjor har kommunen hatt to smittetilfeller på sommeren og et nytt rundt juletider.

– Så kom altså denne sørafrikaneren på besøk for noen dager siden. I løpet av denne uka er vi oppe i fem smittede. Men smitteopphavet er det samme og smitten er blant nærkontaktene. Dermed har vi en viss oversikt over utbruddet, sier ordfører Andre Kristoffersen.