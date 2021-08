Smittekarantene for barn erstattes med hurtigtesting: – Går med klump i magen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tenk om jeg hadde dratt på jobb forrige mandag og smittet 50 stykker fordi jeg tok en hurtigtest som sa at det var greit. Det er skummelt.

Hege Wigen Kristensen jobber som lærer ved en barneskole i Bodø kommune.

Familien tok en hurtigtest ved grensen etter en ferietur til Sverige. Den var negativ.

Dagen etter ble den ene i følget syk.

Snart viste det seg at hele familien var smittet med korona, og Kristensen endte som sengeliggende.

Prøven på grensen var falsk-negativ.

– Jeg går med en klump i magen med tanke på andre sine unger, nå som skolen starter.

En million hurtigtester til kommunene

Med skolestart rett rundt hjørnet, har Helsedepartementet innført noen lettelser i karanteneordningen.

Sofie (7), Hege Wigen Kristensen og Brage (4) fikk korona etter en ferietur til Sverige. Foto: Beth Mørch Pettersen

Fra mandag 16. august skal barn og unge under 18 år slippe smittekarantene.

De skal heller hurtigtestes.

Helsedirektoratet er derfor godt i gang med å distribuere en million hurtigtester til landets kommuner.

Også studenter ved fagskoler, høgskoler og universitet blir oppfordret til å bruke hurtigtester ved studiestart i forbindelse med større arrangementer.

Regningen? Den tar staten.

Men ikke alle mener hurtigtester er trygge nok.

Samtidig jobbes det på spreng for å implementere de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Slik skal testingen gjennomføres: Ekspandér faktaboks Hver enkelt kommune bestemmer. I skrivet fra Helsedirektoratet står det også at det er opp til hver enkelt kommune å selv bestemme hvordan testingen skal gjennomføres. Testing på kommunal teststasjon: Test ved teststasjon kan medføre lang reisevei, men gir god kontroll på hvem som møter opp. Kan være hensiktsmessig i påvente av at alternativ 2 og 3 etableres. Selvtesting: Nærkontakter får utlevert utstyr med bruksanvisning og tilgang på veiledning. Yngre barn kan eventuelt testes hjemme av sine foresatte. Alle positive tester må bekreftes med ny test i regi helsetjenesten. Testing på institusjon: Testen tas i barnehage eller på skolen. Her kan kommunen stille med helsepersonell. Selvtesting under tilsyn kan være et alternativ fra ungdomsskolen og oppover. Dersom testing ikke kan utføres, må karanteneperioden gjennomføres. Husstandsmedlemmer, kjærester eller elever som bor på samme hybel på fortsatt være i karantene.

– Burde vaksinert lærere tidligere

Ni av ti ansatte i skoler og barnehager har fått første vaksinedose, viser tall fra Folkehelseinstituttet datert 13. august.

Men bare fire av ti har fått andre dose.

Selv hadde Kristensen fra Bodø én dose da hun ble sengeliggende med korona.

Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, forteller at mange av medlemmene er bekymret for hvordan det skal gå med skolestart.

Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Foto: Corneli Poppe

– De er bekymret fordi det kommer en fjerde smittebølge. De er bekymret for at smitten er høy blant unge. De er også frustrert for at de enten ikke har fått vaksine, eller bare har fått én dose.

Kommunene prioriterer nå å få lærere og barnehageansatte fullvaksinerte.

Men det er ikke sikkert de kommer i mål før skolestart.

Slik ser en hurtigtest for koronaviruset ut. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette skulle blitt gjort langt tidligere. Det er mange lærere som skal tilbake til en situasjon med store grupper, mange nærkontakter i løpet av en uke i lokaler med svært dårlig ventilasjon, sier Handal.

Utdanningslederen påpeker også at medlemmene er usikre på det nye testsystemet som skal erstatte karantene.

De vet ikke om kommunene er rustet til å implementere dette.

– Vi er heller ikke sikre på hvordan dette systemet skal administreres, sier Handal.

Ønsker heller vanlig test

Hege Wigen Kristensen skulle ønske de fikk muligheten til å ta en vanlig test i stedet for hurtigtest.

Hun forstår at det er mange hensyn å ta. Men å vente ett døgn på prøvesvar er ikke spesielt utfordrende, mener hun.

– Jeg venter heller én dag på en test som er mer til å stole på, enn 15 minutter på en test som viser feil.

Kristensen får støtte av smittevernoverlege i Bodø Kai Brynjar Hagen, som også mener at hurtigtestene gir en falsk trygghet.

Kommuneoverlegen har sett flere eksempler på at reisende har tatt hurtigtest både i landet de kom fra og ved ankomst, men likevel vært smittet.

Det har kommet frem ved en senere PCR-test. Årsaken skal være at hurtigtesten ikke fanger opp symptomene hvis de ikke er store nok.

Anbefaler hurtigtester

Helsedirektoratet mener på sin side at hurtigtesting kan forebygge utbrudd på skolene, og skåne elevene fra påkjenningen av å gå i karantene.

– Hvor sikre kan vi være på at hurtigtestene kan holde borte store utbrudd på skoler?

– Hurtigtestene er godt egnet fordi de gir raskt svar. Men vi er selvsagt avhengige av at kommunene rekker å kartlegge utbrudd i skolene og finne de elevene som er nærkontakter.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Nakstad forklarer at det er den samme jobben som må gjøres med smittesporing.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Det som er nytt, er at det blir ytterligere testing i stedet for karantene.

Nakstad mener falske-positive eller -negative svar ikke er et omfattende problem.

– Pilotprosjektet i skolene i Vestland fylke viste knapt noen falske positive prøver over hodet. Men det er en risiko for falske negative prøver hvis prøven ikke tas korrekt.

Hvis kommunene ikke klarer å organisere for testing ved et stort utbrudd, er smittekarantene alternativet.