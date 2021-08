Smittevernlegen på Røst er pestdoktor på fritida: – Mykje liknar

Ein mørk kappe flagrar over dei grøne slettene på Røst, heilt ytst i havgapet utanfor Lofoten.

Eit langt nebb, tjukke briller, ein lang stav og lange hanskar.

Slik var doktoren du møtte om du vart smitta av pest på 1300-talet.

Men vegen er ikkje så lang til leger og sjukepleiare du møter i dag.

- Mykje smitteverntiltak liknar

– Dei hadde i det minste forstått at sjukdom vart spreitt i lufta, seier Kjell-Arne Helgebostad.

Stemma lét holt i det krumma nebbet.

Han er kledd ut som pestdoktor for eit skodespel på øya Røst utanfor Lofoten.

Men på eit vis er han òg øyas noverande pestdoktor – han er smittevernlege.

Smittevernlegen på Røst leiker pestdoktor på fritida. Du trenger javascript for å se video. Smittevernlegen på Røst leiker pestdoktor på fritida.

– På den tida meinte dei at sjukdom var Guds straff. Det meiner vi jo ikkje no, men mykje av smitteverntiltaka liknar, seier Helgebostad.

For det er ikkje eigentleg så langt mellom kva Helgebostad og dei andre smittevernlegane i landet gjer no, og kva pestdoktorane heldt på med på 1300-talet.

I framsyninga «Querinis everntyrlege labyrint» på Røst speler smittevernlege Kjell-Arne Helgebostad karakteren Covidini – ein fiktiv pestdoktor frå Venezia. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Nebb som munnbind

– Gjennom heile mellomalderen brukte dei tiltak som Nakstad ville kjent igjen. Reiseforbod, handelsforbod, sosial distansering, og karantene blei gjennomført allereie da svartedauden angrep Italia på 1300-talet.

Det seier professor i historie ved universitetet i Sør-Aust Noreg, Ole Georg Moseng.

Pestdoktorane hadde store kappar, hetter, tjukke briller og lange hanskar.

Prinsippet bak er det same som prinsippet bak smittevernutstyret i dag.

Også i dag har dei som jobbar tett på smitta maske, og klede som skal beskytte mot smitte. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Og meteren til Bent Høie – den hadde pestdoktorane også kontroll på.

– Pestdoktorane var veldig opptatt av avstand. Dei hadde ein eigen stokk som dei brukte til å undersøke folk på avstand, seier Moseng.

Og kva med det store nebbet? Det var dåtidas munnbind.

Inni nebbet hadde de ei samling sterkt duftande urter som rosmarin eller einar. Det skulle verne mot dei vonde luktene som dei meinte ver årsaka til smitte.

– Å beskytte seg med maske mot smittsame sjukdommar var veldig fornuftig då som no, seier professoren.

Ole Georg Moseng er profesor i historie ved universitetet i Sør-Aust Noreg. Foto: Privat

Verdas eldste karantenehotell

Epidemi og pest er på ingen måte noko nytt. Vi har hatt pester like lenge som vi har hatt menneskelege samfunn.

Det første pestofferet vi kjenner til er frå 5000 år sidan. Dei siste pestoffera er frå i år.

– I mellomalderen hadde dei ikkje omgrep om forskjell på virus- og bakteriesjukdommar. Men at det smitta gjennom menneske, luft, vatn og gjenstandar - og at det kom på skip frå utlandet var kjent, seier Moseng.

Og løysinga for å få kontroll på importsmitte – karantenehotell, eller lasarett som det heitte då.

– På mange måtar var karanteneinstitusjonane då, forløparen for dagens internasjonale helseorganisasjonar. Det er eit av dei tidlegaste døma på internasjonalt samarbeid, seier Anne Kveim Lie.

Anne Kveim Lie er førsteamanuensis i medisinsk historie ved institutt for helse og samfunn ved universitetet i Oslo Foto: Horgmo

Ho er førsteamanuensis i medisinsk historie ved institutt for helse og samfunn ved universitetet i Oslo, og har mykje kjenskap til historia til pandemier og epedemier.

Om du har sete i innreisekarantene, og synest 14 dagar var lenge å vente, skal du vere glad du ikkje sat i karantene på 1400-talet i Venezia.

Karantene, eller quarantena, tyder 40. Då måtte dei sitte i karantene i 40 dagar.

I staten var bruk av karantene sporadisk, når dei hadde mistanke om at det herja pest der skipet kom frå, fortel Lie.

- Men på 1700-talet vart ein permanent karanteneinstitusjon oppretta i Middelhavet. Frå då av skulle alle skip som kom frå Midt-Austen, uansett om det var misstanke om pest der båten kom frå, i karante.

10.000 menneske var på karantenehotell i Middelhavet kvart år.

Skipa som kom til Danmark-Noreg måtte sitte i karantene på Odderøya utanfor Kristiansand.

Pestdoktorane sørga for at folk gjennomførte karantena. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

- Gråsone mellom smittevern og rasisme

– I verkelegheita laga denne institusjonen ein usynleg, men skarp grense mellom Europa og resten av verda.

For sjølv om vi med tida har vorte gode på å ta hand om pest med smittevern meiner Lie at det er nokon ting vi skal vakte oss for å lære frå fortida.

– Det var ein gråsone mellom smittevern og rasisme. Det var på eit vis rasisme knytt til land, seier ho.

Etter kvart som smitta gjekk ned, blomstra framanfrykta.

Lasaretta utanfor Middelhavet hadde strenge smitteverntiltak for båtar frå Mist-Austen lenge etter at smitta hadde forsvunne derfrå.

Tekning frå pestdoktor på 1300-talet med ein stav for å halde avstand til sjuke.

– Dagens pandemi kan verte endå ein stein til byrda med tanke på fordommar i dei fattige landa, seier Lie og legger til.

– Vi burde visst betre før denne pandemien. Samfunnet avgjer kva og kven vi skal fordømme. Stigmaet går utover folk i lågare sosioøkonomiske klassar, seier ho.

Munnbind framfor nebb

Tilbake på Røst utanfor Lofoten tar pestdoktoren ein ekstra titt på kostymet.

– Munnbind er nok litt meir effektivt enn denne maska, seier smittevernlegen Helgebostad og lettar litt på det lange fuglenebbet.

– Men dei gjorde i alle fall rett med å prøve å dekkje seg til.

Også historikar Ole Georg Moseng er samd i at vi må hugse kor effektive smitteverntiltak har vore tidlegare.

– Viss vi gjennomfører tiltak mot smitte veldig strengt, er det mogleg å stoppe spreiing av dei aller fleste pandemiar. Det gjorde vi før vaksina.