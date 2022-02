Carmen (19) fikk korona: – Jeg fortalte det til overraskende mange

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

19 år gamle Carmen Mendez Caparroz Pedersen fikk korona for to uker siden. Hadde det vært i fjor, ville hun neppe fortalt noen om det.

Nå ble hun overrasket over seg selv.

– Fortalte du noen om det?

– Jeg fortalte det til overraskende mange faktisk. Et bilde på Snapchat, i alle fall til de som var nærmest, sier hun.

For et år siden ville hun ha holdt tett om det, i likhet med mange andre.

– Jeg følte at for et år siden var det en skam å få det, det var flaut. Det ble ikke snakket så mye om. Nå legges det ut over alt; Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook.

Noe har skjedd siden pandemiens begynnelse.

– Var du mest redd for korona eller at andre skulle få vite det?

– Det var mest at andre skulle få vite det. Spesielt voksne reagerer på at ungdom har vært dårlig til å følge reglene. De ser på oss som om vi løper rundt som hodeløse høns og ikke tar ansvar.

– Skamfølelse

Maria Abrahamsen Østhassel er mest kjent som «TikTok-psykologen». Under kontoen @psyktdeg på Instagram og TikTok har hun nærmere 100.000 følgere.

I starten av pandemien forteller hun at mange heller holdt det hemmelig at de hadde fått korona.

Nå tror hun at skyldfølelsen som mange har kjent på, har forsvunnet.

Maria Østhassel har over 20.000 følgere på TikTok og over 70.000 på Instagram under brukeren @psyktdeg. Foto: Mairi Macdonald / NRK

– I starten var det mange som kjente på en skamfølelse om de ble smittet. Hvis man ble smittet, var det på en måte ens egen feil og at man hadde brutt reglene.

Du har sikkert sett noen komme med en tørr vits om at de ikke kan hoppe inn som reserve på skilandslaget i løpet av den siste tiden.

Grunnen?

To streker.

Er ikke tabu med korona Du trenger javascript for å se video.

– Tror mange synes det er godt å si det høyt

Tilsynelatende mildere virusvarianter og bortfall av restriksjoner skaper håp. Østhassel tror den sosiale aksepten for det å være smittet har økt.

Psykologens tilstedeværelse på sosiale medier har vært en støtte for mange gjennom pandemien. Foto: Skjermdump

– Vi trenger at samfunnet åpner igjen og at vi kan leve livene våre. Da er det viktig at hvis vi først har fått korona, er det helt ok at vi står i det.

– Jeg tror mange synes det er litt godt å bare si det høyt. Man har en annen holdning til det nå, rett og slett.

Men selv om mange håper på en ny gjenåpningsfest, er det noen baksider av medaljen.

Hun mener det er viktig å huske at mange har slitt og sliter som følge av koronapandemien, både fysisk og psykisk.

– Vi skal så klart feire og være glade, men vi må være ydmyke overfor de som kommer til å streve en stund.

Hun forteller at det er mange som er begynt å slite med sin fysiske og psykiske helse, eller med økonomien.

– Det skal vi møte med forståelse.

