Safari og Sander ville å dra på sydentur med vennegjengen på ni personer.

Kompisene fra Vadsø vurderte flere reisemål til vinterferien som er i slutten av februar, men landet etter hvert på Spania. Nærmere bestemt Alicante.

Hele ideen startet for omtrent tre uker siden.

Så la de ut en video på TikTok hvor de inviterte andre til å reise ned sammen med dem.

– Det var mest på kødd, sier Safari.

TikTok-videoen var ikke lenger en kødd. De fikk meldinger daglig fra folk som ville være med.

Nå har de en gruppesamtale på Snapchat gående med hundre personer. Det er mange vennegjenger som drar sammen, så de som er i gruppesamtalen er kanskje bare én fra en vennegjeng.

Ungdommene skal bo spredt i byene Alicante, Benidorm og Málaga.

Håper på full gjenåpning

Spania har regler om å holde avstand og å bruke munnbind.

Men det er ikke portforbud eller begrenset stengetid for serveringssteder.

– Det ryktes at Spania skal åpne opp helt, sånn som Danmark har gjort. Det er kanskje det vi håper på, forteller Sander.

Den festlige turen er lagt til vinterferien, som er i uke 8 for stort sett hele landet.

– Hva er planene deres?

– Det planlegges en strandfest som en kickoff, det var god stemning for det.

Ellers skal de slappe av, feste og møte nye folk i varmen.

– Vi tar ting litt som det kommer. Det er vanskelig å planlegge alt for så mye folk, sier Safari.

– Vi vet jo enda ikke hvordan tiltakene er når vi reiser. Hvem vet, kanskje er alt åpent igjen?

Psykolog: – De synes kanskje de fortjener en ferie

Psykolog Line Marie Warholm forstår ungdommen ønske om å reise til utlandet.

– Ungdommene synes kanskje de fortjener en ferie, sier hun.

– Men det er kanskje et tankekors hvis det er sånn at deres kjedsomhet er viktigere enn å bidra til den nasjonale dugnaden.

Psykolog Line Marie Warholm har bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievernet, privat praksis og fra rettsvesenet. Foto: Astrid Waller

FHI har laget en rapport om konsekvensene for barn og unges psykiske helse under pandemien.

Av den generelle befolkningen fant de blandede resultater.

Barn og unge fra visse undergrupper så ut til å bli betydelig mer negativt påvirket av pandemien.

I en av undersøkelsene i rapporten kom det frem at symptomer på depresjon har økt med 44 prosent.

Mens symptomer på PTSD (posttraumatisk stresslidelse) har økt med 26 prosent blant de yngre ungdommene.

– For de ungdommene som hadde det vanskelig i utgangspunktet, har pandemien vært ille. Mange er avhengige av systemene rundt seg, som skole og kontakt med andre voksne enn foreldrene sine, sier Warholm.

– Vi må også huske at det er mange familier som har fått enda mer tid sammen, som har hatt en roligere hverdag. De har uttrykt at det har vært fint å komme nærmere hverandre. Det å kjenne på å leve i et lavere tempo, med et lavere stressnivå, det har vært positive effekter for mange.