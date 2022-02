Johan Golden har fått korona – Yousef Hadaoui blir vikar i «Nytt på Nytt»

– Spotify har lært av Rogan-bråket.

Spotifys innhaldssjef Dawn Ostroff seier bråket rundt podkasten til Joe Rogan har vore ein lærepenge for strøymetenesta.

– Vi føler at vi har eit ansvar for å støtte ytringsfridomen, men vi må også balansere det med tryggleiken til brukarane våre og annonsørane våre, sa han på ein konferanse for reklamebyrå i New York, melder Reuters.

Rogan er ei stor stjerne i podkastsatsinga til Spotify, men fleire profilerte artistar har protestert mot podkasten fordi dei meiner han kjem med misvisande informasjon om korona.