Nyheten om at «Kokkejævel» fikk en sønn danket ut alle de store mediene

Dagbladet, VG, NRK, TV 2, Aftenposten.

Alle er blant landets største nyhetsmedier til vanlig.

Men tirsdag var det én publisist som gruset dem alle i sosiale medier.

En blogger, som selv delte store nyheter – i alle fall en stor nyhet: Toppbloggeren «Kokkejævel», også kjent Asbjørn Sandøy, og hans «kjærest» fikk en sønn.

Selv om de store nyhetsmediene har mer enn ti ganger så mange følgere som ham, var delingen på Facebook-siden til Kokkejævel den som fikk flest likes, kommentarer og delinger sammenlagt tirsdag.

Mer enn 20.000 har delt innlegget, viser tall fra sosiale medier-verktøyet StoryBoard. Dette er ikke første gang han topper oversikten, men en slik utklassing har han ikke vært i nærheten av.

– 17.000 til 18.000 delinger på noen timer er voldsomt. Jeg tror jeg har sagt før til noen at når du blir pappa får du lyst til å stille deg opp på torget og skrike ut til alle sammen at du har blitt pappa, for du er så stolt som en hane, sier Sandøy til NRK.

– Dette er en etterlengtet baby etter tragedien i fjor. Det er mange som har fulgt oss i et år nå frem mot gutten som endelig har kommet.

Facebook-siden til Kokkejævel var mer populær i antall likerklikk, kommentarer og delinger, og større enn et utvalg av landets største aviser tirsdag.

Lillebror

Sandøy er oppvokst i Vesterålen og bor i dag i Alta, der han driver to spisesteder. Toppbloggeren driver to spisesteder i Alta og er kokk, men skriver ifølge seg selv om livet mellom måltidene på bloggen.

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy og kjæresten Christine Pedersen. Foto: Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Det enorme engasjementet fra leserne tror han kommer av det tragiske familien opplevde i fjor.

– Jeg tror det kanskje skaper litt ekstra engasjement at det er så mange som ønsker oss absolutt alt godt som finnes i verden. Det er et bakteppe som ligger der at vi i fjor mistet en sønn. I år fikk vi en sønn og akkurat nå har vi bare ett fokus.

Skal ikke bli en «bloggerunge»

På rekordtid ble bloggen hans like populær som bloggen til Sophie Elise. Bloggeren selv kaller det en askeladdhistorie.

Selv om den enorme følgerskaren har fått følge veien mot målet, er han klar på at sønnen ikke skal «flashes» i sosiale medier, som han selv kaller det det.

– Det er definitivt den mest leste bloggen i Norge, det er ikke noen tvil om det. Så beskjeden skal jeg være. Dette er jo noe som vi vurderer hver eneste dag – spesielt nå som bloggen er blitt så stor. Vi snakker om flere hundre tusen mennesker. Da må du tenke på en annen måte enn på din egen Facebook-profil.

– Vi ønsker jo ikke at han skal bli en sånn «bloggerunge», men samtidig vil jeg ikke at det ikke skal være så strengt at man ikke kan fortelle at man har en unge i det hele tatt. Vi er ikke så hysterisk på det.

Asbjørn Sandøy forteller hvordan det er å ha boka si på topp i bokhandelen. Du trenger javascript for å se video. Asbjørn Sandøy forteller hvordan det er å ha boka si på topp i bokhandelen.

HØR DRIVKRAFT: «Kokkejævel» er Norges nye toppblogger. Mannen bak aliaset og den ferske suksessen heter Asbjørn Sandøy og er kokk og restauranteier i Alta. Mest kjent er han for å skrive ærlig om opp- og nedturer i livet sitt på bloggen «kokkejævel». Nå er han også bokaktuell. Du trenger javascript for å se video. HØR DRIVKRAFT: «Kokkejævel» er Norges nye toppblogger. Mannen bak aliaset og den ferske suksessen heter Asbjørn Sandøy og er kokk og restauranteier i Alta. Mest kjent er han for å skrive ærlig om opp- og nedturer i livet sitt på bloggen «kokkejævel». Nå er han også bokaktuell.

Gjør det mindre skummelt

At en nyhet som denne har engasjert, kommer ikke som noen stor overraskelse på Ingeborg Volan. Hun er publiseringsredaktør i Dagens Næringsliv, har jobbet med nettjournalistikk og sosiale medier i over 20 år, og kaller det hele en god gammeldags kjendisnyhet.

– Dette er vel bekreftelsen på at mennesker er mennesker og at internett fungerer omtrent som den offentlige samtalen på alle andre arenaer for hva vi er interessert i og hva vi snakker om, sier Volan til NRK.

– Bloggere er kjendiser for folk i dag på samme måte som Se og Hør laget kjendiser for 20 år siden, sier publiseringsredaktør Ingeborg Volan i Dagens Næringsliv. Foto: Per Thrana / Dagens Næringsliv

Volan forteller at det etter hvert ikke skal så mye til for å bli mer spredt i sosiale medier enn klassisk nyhetsinnhold. Særlig ikke fra de abonnementsbaserte mediehusene.

– Mer og mer innhold er for abonnenter, og derfor spres det mindre også fordi det er færre som har tilgang til innholdet

Hun mener at åpenhet fra profiler som forteller om tøffe temaer er viktig.

– At kjente mennesker er åpne om problemstillinger som er vanskelige, nære og såre – enten det handler om sykdom, selvmord eller dødsfall – er bra for offentligheten. Det er bra at vi har tøffe, sterke stemmer som åpner opp om slike ting. Det gjør det mindre skummelt og farlig for andre å snakke om det. For veldig mange i Norge betyr det helt sikkert mye å kunne følge denne historien, både på det vonde og det gode.