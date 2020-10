Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For meg har det vært en velsignelse å få lov til å være tvungen til å slappe av på en god måte, men de siste dagene har det begynt å røyne på.

Det sier Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy.

Sammen med sin høygravide kjæreste Christine Pedersen, har han har vært innesperret på rommet på sykehuset i Hammerfest siden onsdag forrige uke.

Nå har de fått lov til å forlate sykehuset, og har sjekket inn på hotell.

– Vi skal fortsatt være i Hammerfest, men vi skal få lov til å bevege oss fritt omkring. En som er gravid i siste uke har ikke godt av å ligge i 24 timer i døgnet, forteller toppbloggeren.

Mandag kveld er totalt 19 smittende i Hammerfest. Blant de smittende er 13 sykehusansatte og fire pasienter.

Ikke redd for smitte

Onsdag kveld forrige uke ble paret sendt til sykehuset da fødselen var i gang.

Etter å ha vært innesperret på et lite rom i nesten en uke ser Sandøy og kjæresten fram til et miljøskifte.

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy og hans høygravide kjæreste var isolert på sykehuset i nesten en uke. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Jeg merka i dag at vi begynte begge å kjenne på en irritasjon på grunn av at situasjonen er uavklart. Det er mye spenning i kroppen, forteller han.

Selv om paret har vært midt i alvoret samtidig som de ventet på at fødselen skulle begynne, har de følt seg trygge.

– Absolutt alle har brukt munnbind. Jeg har iallfall følt at alle har gjort det de kunne for å hindre smitte.

Sandøy forteller til NRK at verken han eller kjæresten er redd for at de tar med seg noe smitte fra sykehuset.

– For det første har ikke smitten vært på avdelinga, og for det andre har vi sittet isolert på det lille rommet vårt. Jeg er overhodet ikke redd for at vi er smittet av noe som helst, sier han.

Han understreker at begge vil holde seg langt unna andre folk.

– Det er ikke tvil om at Hammerfest kommune ikke er stedet å være akkurat nå om du er redd for korona, sier han.

Sandøy har fått bekreftet av sykehuset at han får komme inn igjen på sykehuset, så fort fødselen er i gang.

– Vi har fått forsikringer om at så lenge vi holder oss til de strenge restriksjonene, så får jeg også slippe inn igjen.

Har ennå ikke kontroll

Mandag kveld er det totalt meldt om 19 smittende i Hammerfest.

Administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, sier de fremdeles ikke har kontroll på situasjonen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Blant de smittende er 13 ansatte ved sykehuset og fire pasienter. I tillegg er minst 89 ansatte satt i karantene.

Totalt er 158 personer satt i karantene i Hammerfest kommune.

Sykehuset tar for tiden kun inn pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Pasienter overføres derfor til andre sykehus og klinikker i Finnmark.

Administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, sier de ikke har kontroll på situasjonen ennå.

– Før vi kan si at vi har kontroll på dette, så må vi ha en periode uten noen smittetilfeller, sier Ursin.

Hun forteller videre at sykehuset blant annet får bistand fra Folkehelseinstituttet.

Det blir også gjort massetesting av ansatte, uavhengig hvor de jobber og hvilken funksjon de har.

– Det pågår nå en nasjonal dugnad for å bistå med det vi trenger av personale, forteller Ursin.

Overføres til andre klinikker

Helsepersonell fra hele fylket er med på dugnaden for å avlaste Hammerfest.

På sykehuset i Kirkenes har de blant annet avbestilt planlagte innleggelser på medisinsk sengepost denne uka.

Klinikksjef på Kirkenes sykehus, Rita Jørgensen, sier de følger situasjonen tett.

– Vi gjør fortløpende evalueringer og følger status i Hammerfest. Om vi kommer til å avbestille flere vet vi ennå ikke.

Den daglige driften går som normalt bortsett fra pasientene som har fått avbestilt timer. Jørgensen opplyser om at klinikksjefene i Finnmarksykehuset har en daglig dialog om hvor mange pasienter som skal overføres fra Hammerfest til klinikkene i Alta og Karasjok.