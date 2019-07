Høyre bommet i valgkampanje – forvekslet Nordland med Nordmøre

Spektakulære fjorder og fjell finner man både på Nordvestlandet og i Nordland.

Og når landskapet i vest er minst like vakkert som det i nord, er det ikke bare bare å skille.

Det har partiet Høyre fått erfare med deres nye kampanje. Under innsalget «Vi tror på Nordland» viser partiet frem et bilde fra Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal – rundt 500 kilometer forbi.

Gruppeleder for SV i Nordland, Marius Jøsevold, er på vei hjem fra multetur når han får se bildet. Han må bryte ut i latter.

SV-politiker Marius Jøsevold fryder seg og mener kampanjen er komisk. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Å nei! Det der gikk jo kjempeskeis, humrer Jøsevold, som mener kampanjen er komisk, men at det samtidig illustrerer Høyres distriktspolitikk på en måte som nok ikke var partiets hensikt.

– Det er jo nesten så man synes litt synd på Høyre. Det viser nok en gang at distriktspolitikk er venstrehåndsarbeid for Høyre.

– Men feil kan jo skje. Kunne ikke dette skjedd SV?

– Nei, det kunne selvfølgelig ikke skjedd. Vi vet hva vi vil vise frem og jeg vet ikke om Høyre har noe å vise frem fra Nordland.

Mye skal klaffe når man skal nå ut til nye velgere. Foto: Skjermdump / Høyre

– Et bomskudd

Markedsførings- og omdømmeekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania kaller Høyres kampanje et soleklart bomskudd.

Trond Blindheim er sosiolog og underviser i markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

– Det står «Vi tror på Nordland» og så viser de et bilde tatt mye lenger sør. Her har de jo brukt et bilde som er tatt et helt annet sted enn Nord-Norge.

Blindheim sier at kampanjen kan brukes mot partiet senere.

– Dette kan også bli brukt mot dem. Velgerne kan tenke «de vet ikke hvor denne veien ligger, det er ganske utrolig». Dette er et fullstendig bomskudd og folk ler vel egentlig av dem i nord.

– Har mange vakre motiv å velge fra

Digitalsjef i Høyre, Christian Laland, sier kampanjen, som er under et døgn gammel, er satt på en midlertidig pause etter at den lille forvekslingen ble oppdaget.

–Det dreier seg nok rett og slett om en slurvefeil. Så det var jo litt kjedelig, sier Laland og ler unnskyldende.

– Vi skal selvfølgelig finne et flott bilde av Nordland, sier Christian Laland, sjef for digitale medier i Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Han sier de nå har undersøkt de andre bildene som er blitt brukt til å illustrere resten av fylkene.

– Vi har tatt en liten sjekk og det ser ut til at vi har truffet rimelig greit.

– Greit?

– Ja, eller; godt, retter Laland og ler.

– Vi har truffet godt og skal selvfølgelig finne et flott bilde av Nordland. Det er mange vakre motiv å velge mellom og vi har mye vi har gjort i Nordland som vi ønsker å vise fram.