– Jeg vil understreke sterkt at å hoppe av noe midt i en sesong, det skal ekstremt mye til for meg, sa Knutsen til TV 2 etter at gultrøyene tok sin åttende strake seier mot Vålerenga søndag.

Det var i forkant av cupkampen mot Junkeren tidligere denne uken at den nederlandske storavisen De Telegraaf skrev at Ajax' ferske sportsdirektør Sven Mislintat hadde vært i kontakt med Knutsens agent.

Den nederlandske storklubben er på managerjakt etter at Alfred Schreuder fikk sparken i januar.

Heller ikke John Heitinga, som har vikariert i trenerstolen, har imponert Mislintat såpass at han får fortsette i jobben.

Og interessen virker å være stor fra nederlendernes side.

Vålerenga bekreftet før kampstart søndag at Ajax hadde to representanter til stedet på Intility Arena for å studere Knutsen og Bodø/Glimt nærmere.

– Ingen andre planer enn Glimt

Siden ryktene begynte å svirre tidligere denne uken, har Knutsen blitt bombardert med spørsmål om han er interessert – og aktuell – for Ajax-jobben.

Men hovedpersonen har måttet gjenta seg selv nok en gang: At hans fokus ligger i Bodø/Glimt – og kun der.

– Så får vi finne ut, aller mest for klubben sin del, når det er riktig at spillere eller trenere gjør noe annet. Men akkurat nå så er det stedet jeg er et utrolig bra sted å være, fortsetter Knutsen til TV 2.

Heller ikke da NRK spurte Knutsen om Ajax-jobben etter cupkampen mot Junkeren torsdag, lot Knutsen seg vippe av pinnen.

– Jeg svarer ikke på rykter. Jeg har sagt det mange ganger – og jeg sier det igjen – jeg trives og har ingen andre planer enn å være i Glimt. Punktum.

– Knutsen er en spesiell mann

For det er ikke bare Ajax som tilsynelatende har vært interessert i bergenserens tjenester.

De siste par årene har Knutsen – i større eller mindre grad – vært koblet til en rekke klubber i utlandet:

Klubber Knutsen har blitt lenket til: Ekspander/minimer faktaboks November 2021: Knutsen seilte opp som favoritt hos oddssetterne i England til å ta over den klubben Norwich, etter at Daniel Farke fikk sparken. Desember 2021: Knutsens agent Morten Wivestad sier til VG at bergenseren hadde avslått flere henvendelser fra utlandet. Blant disse flere toppklubber i Skandinavia, men også klubber i land som England, Belgia og Nederland. Ifølge avisen skal det også ha kommet et konkret tilbud fra MLS-klubben Los Angeles FC. Februar 2022: To dager før Bodø/Glimt møtte Celtic i Serieligaen, meldte skotske Daily Record at Knutsen ble vurdert som en «outsider» til å ta over jobben til rivalene Aberdeen. Men Knutsen ble aldri Aberdeen-trener, og Glimt vant 5–1 sammenlagt mot Celtic. Juni 2022: Bodø/Glimts tidligere akademisjef, Gregg Broughton tok over som sportsdirektør i Blackburn. Ikke lenge etter spådde oddssetterne i England at Knutsen var aktuell for jobben som hovedtrener. September 2022: Etter at Brighton-trener Graham Potter forlot klubben til fordel for Chelsea, ble Knutsen lenket til klubben på den engelske sørkysten. Anerkjente aviser som The Telegraph og The Athletic meldte at Knutsen ble vurdert til jobben. September 2022: Omtrent samtidig som Knutsen ble lenket til Brighton, var også Bournemouth uten trener. The Athletic mente Knutsen var en åpenbar kandidat til jobben. November 2022: Nok en gang ble Knutsen lenket til skotsk fotball av den britiske TV-kanalen Sky News. Denne gangen til Rangers, som akkurat hadde kvittet seg med Giovanni van Bronckhorst. Februar 2023: Både BBC og Daily Mirror hadde Knutsen på listen over mulige kandidater til å overta Leeds etter at Jesse Marsch fikk sparken.

Sportsjournalist Freddy Toresen i Avisa Nordland har fulgt Glimt tett i en årrekke. Han tror på Knutsen når han sier at han ikke lar seg distrahere av rykteflommen.

– Knutsen er en spesiell mann. Han går ekstremt «all in» der han er til enhver tid.

– Da ryktene rundt Ajax dukket opp, så var hodet til Knutsen på kampene mot Junkeren (i cupen) og Vålerenga (i Eliteserien). Jeg tror han per nå er totalt uberørt av spekulasjonene.

– Må ha ny trener nå

I tillegg mener Toresen at timingen rundt ryktene rundt Ajax ikke er til nederlendernes fordel.

For mens man i Norge spiller vår-høst-sesong, spiller de fleste andre nasjoner i Europa høst-vår-sesong.

– Ajax må ha ny trener til sesongoppkjøringen i juli. Så dersom nederlenderne skal ha Knutsen, så er det nå – og ikke når den norske serien er ferdig. De skal stake ut en ny kurs og kan ikke vente.

Han tror Knutsen er klar over hvor stor innflytelse han har i Bodø/Glimt, og er klar over at slik vil det ikke nødvendigvis være i større klubber ute i Europa.

– Jeg er ikke overbevist om at han hadde fått med seg hele Ajax, Dortmund eller Club Brugge – for å ta noen eksempler – på at «Dette er måten vi skal gjøre det på. Overtar han Ajax, så er det noen andre enn Knutsen som kommer til å hente spillere til klubben.

Samtidig mener han at dersom Ajax hadde tatt kontakt, er Knutsen i det minste nødt til å lytte til hva de har å si.

– Men én ting tror jeg er sikkert: Dersom Ajax ikke signerer Knutsen nå, så vil man få enda flere spekulasjoner rundt Kjetil frem til sesongen i Norge er over.

PS: Onsdag neste uke spiller Bodø/Glimt borte mot Ranheim i cupens tredje runde.