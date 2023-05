Det brygger opp til fotballfest på 16. mai, og interessen for norsk fotball er større enn på mange år.

Samtidig står kontroversene i kø. Innføringen av VAR har ikke gått knirkefritt.

Flere seere hevder Bodø/Glimt ble snytt for ei scoring i kampen mot Rosenborg i forrige serierunde, videreformidlet av Avisa Nordland.

På stillingen 1–1 headet Hugo Vetlesen ballen i stangen, via keeper André Hansen og tilsynelatende i mål.

Men VAR-bildene klarte ikke å avgjøre om ballen var over streken før den ble klarert. NRKs fotograf tok bilder som tyder på at det burde blitt dømt mål.

Molde opplevde en liknende situasjon mot Tromsø, og protesterte heftig på at de ikke fikk godkjent ei scoring som ville gitt uavgjortresultat.

– Da jeg så den, så var den klink inne. At TV-bildene ikke kan gå inn og se. Det er dårlig vinkel når de ikke har kamera som funker, sa Ola Brynhildsen til NRK etter kampen.

– Skaper irritasjon

Før denne sesongen ble det innført videoassistert dømming (VAR) i Eliteserien. Men det norske systemet har begrensninger i antall kameravinkler.

Kampene blir produsert med minimum fem og maksimum 13 ulike kameravinkler ifølge NFF.

Under VM i Qatar var det til sammenligning over 40 vinkler.

Sportsleder Freddy Toresen i Avisa Nordland Foto: Privat

– Det er synd at vi har innført billig-VAR i eliteserien. Om ballen er over mållinjen er veldig konkret, og noe som bør være mye enklere å forholde seg til for VAR-dommerne enn frispark, hands og ulike regeltolkninger, sier sportsleder i Avisa Nordland Freddy Toresen.

NRKs egen sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier publikum forventer at VAR skal kunne avgjøre om ballen er over målstreken eller ikke.

– Man har sett VAR i forskjellige former de siste fem årene og har i hvert fall fått med seg at en av de elementene man faktisk kan stole på, er mållinjeavgjørelser. Når de forventningene ikke innfris, som nå er situasjonen i Norge, skaper det irritasjon blant publikum og frustrasjon blant spillerne og trenerne.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt etterlyser mållinjeteknologi i eliteserien. Foto: Alem Zebic

Saltvedt mener disse diskusjonene kommer til å fortsette til norsk fotball tar seg råd til også mållinjeteknologi.

– VAR er mye dyrere å innføre enn man egentlig har lyst til å innrømme. Derfor har man oversolgt kvaliteten og undersolgt kostnadene. Det er en kombinasjon som ikke nødvendigvis gir gode resultater, påstår Saltvedt.

NFF: – Ikke bare å sette opp to kameraer i mål

– Noen tror det er bare å sette opp et kamera ved hver mållinje for å se om en ball er inne eller ei, men en slik løsning vil heller ikke gi et helt nøyaktig bilde.

Det sier Knut Kristvang, som er prosjektleder for implementering av VAR i norsk fotball.

Knut Kristvang er prosjektleder for innføringen av VAR i Eliteserien. Han er også daglig leder for selskapet Fotball Media, som er heleid av Norges Fotballforbund og Norsk toppfotball. Foto: Berit Roald / NTB

– En spiller eller stolpen kan være i veien for kamera, og det vil påvirke vurderingen forskjellig om ballen kan enten være er i luften eller nede på streken

Han sier at VAR og mållinjeteknologi er to forskjellige systemer.

For mens VAR ofte bruker de samme kameraene som benyttes til å produsere kampene for TV, innebærer mållinjeteknologi egne, dedikerte kamera, lisenser og programvare og en sensor inne i ballen for å avgjøre det er scoring eller ei.

Det er Hawk Eye-systemer fra Sony som i dag brukes på de aller fleste fotballstadioner som har mållinjeteknologi. Den lener seg på mellom seks og åtte kamera ved hvert av målene.

– Dette er en dyr teknologi, og er også hovedårsaken til at man ikke har innført dette i Norge foreløpig. Dette var en vurdering vi tok da innføringen av VAR ble bestemt i 2021.

Koster mange titalls millioner

I Eliteserien har man tidligere estimert at innføringen av VAR koster mellom 12 og 18 millioner kroner per år, men Kristvang sier at dette estimatet trolig er for høyt.

– Men innføring av full mållinjeteknologi tror jeg nok blir en dyrere investering enn vår VAR-løsning i Norge er totalt sett. Det hadde trolig gitt en ekstrakostnad på noen titalls millioner kroner.

Kristvang viser til at man trenger ekstra utstyr og tilpassinger på hver arena, med kameraer og målepunkter, samt at man må ha lisenser for bruk av teknologien.

I tillegg må Norge ha baller med sensorer.

Kristvang har likevel tro på at mållinjeteknologi vil komme til Norge på sikt.

Mellom seks og åtte kamera følger kun med mål målet når Hawk Eye-systemet avgjør om en ball har vært inne eller ikke. Slik teknologi har man ikke kjøpt inn til norsk fotball. Foto: NRK

– Slik teknologi debuterer gjerne i de store mesterskapene, i VM og EM. Så kommer det inn i Mesterligaen og i de store ligaene. Desto flere som ønsker seg systemet, jo billigere pleier det å bli.

Og selv om VAR-systemet som brukes i Eliteserien i dag ikke kan måle seg med det som ble brukt under VM i Qatar i desember, vil ikke Kristvang beskrive det som «billig-VAR».

– Jeg syns ikke at «billig-VAR» er en riktig beskrivelse. Men det er et stykke inna det man så under fotball-VM med både mållinjeteknologi og semiautomatiske offsidelinjer. Så er det jo en mye mer omfattende og dyrere løsning. Det har skjedd mye siden VM i 2018.