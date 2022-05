Varmerekorder.

Skogbranner.

Mangel på vann.

Klimaendringene gjør det ekstreme mer ekstremt.

Men samtidig kommer tidlig vår, varm bris og deilige sommerdager.

Er det lov å nyte uvanlig fint vær?

– Dette er absolutt en debatt som må løftes, sier Knut Ivar Karevold til NRK.

Han er en av tre psykologer bak Institutt for Klimapsykologi.

I kjølvannet av nok en varmerekord, denne gangen på Svalbard, kommer nemlig spørsmålet:

– Troller dere?

«Nå er det rett og slett sommerlig i Longyearbyen på Svalbard! Flyplassen måler 12,7 grader og det er varmere enn det var på lufthavnen i hele fjor. ⛱️😎🍦»

Slik formidlet Meteorologene nyheten om de varme temperaturene i nord på Twitter:

Ikke alle var enig i at dette bør fremstilles som en gladnyhet.

– Er det virkelig meteorologer som tvitrer her? Troller dere? Spurte Torkil Vederhus, partisekretær i MDG.

Til NRK utdyper han hvorfor han reagerer.

– Det er nok mest av alt fordi jeg vet hvilke konsekvenser det har på Svalbard at det er varmt. Det gir blant annet negative konsekvenser i form av at permafrosten tiner.

Han reagerer på at Meteorologene markerer rekorden med parasoll, briller og is.

– Som om det er noe vi burde feire. Jeg tror mange på Svalbard er bekymret for denne utviklingen, og kjenner på negative følelser når det er varmere enn normalt.

I Norge er vi vant til at varme og sol er en positiv ting, men Vederhus mener vi, og Meteorologene, bør revurdere hvordan vi reflekterer rundt sommervarme.

– Det er ikke alltid en positiv ting. Det ser vi også i Oslo; vi jubler når det regner. Jeg tenker at meteorologene bør tilpasse seg.

Klimapsykologi bør opp og frem

Twittertråden knyttet til Meteorologenes «gladnyhet» har gått varm siden i helga. Mange mener nyheten om varme på Svalbard ikke bør presenteres som noe positivt.

Psykolog Knut Ivar Karevold forklarer at feltet «klimapsykologi» har vært forsket på de siste ti årene, men at det fortsatt er mye vi ikke vet om hvordan klimaendringene påvirker hvordan vi tenker og reagerer.

For hvordan skal vi forholde oss til de fine dagene som kan kommer som et resultat av klimaendringene?

Varme i nord gjør at du kan ta på deg solbriller. Men isbjørnen jubler nok ikke like mye. Foto: Adam Steer/Norsk Polarinstitutt

Svaret på det er ikke enkelt.

– For Svalbards del er det jo et todelt spørsmål; skal de nyte at det er varme sommerdager, eller tenke på at isbjørnen dør og at isen smelter?

– Andre steder i verden, eksempelvis i deler av Amerika der skogene brenner ned, er det enklere å forholde seg til tanker rundt klimaendringene.

Karevold sier det ikke nødvendigvis er noe enkelt svar på dette spørsmålet, men det er trolig ikke lurt å bare føle på skam.

– De aller fleste vil nok få det bedre med seg selv om de nyter fine dager.

Psykologen mener vi må lære oss å leve med sammensatte følelser rundt klimaforandringene.

Altså at vi kan føle på forskjellige følelser om den samme situasjonen:

– Det vil være vanlig å føle på glede over fint vær, men samtidig sorg fordi isbjørnen dør.

GREIT Å FØLE FLERE TING: Knut Ivar Karevold sier vi må akseptere at vi kan ha både positive og negative følelser knyttet til samme situasjon. Foto: CF Wesenberg

Han legger til at vi også må akseptere at andre ikke nødvendigvis føler det samme som oss.

– Noen vil tenke at det går fint, mens andre vil oppleve det som negativt.

Torkil Vederhus i MDG er enig i at det bør vær rom får leve i nuet.

– De som lever på Svalbard må leve på den beste måten de kan. Men akkurat det å juble over varmerekorder tror jeg de skal slippe også der.

– Må unne dem en is

Magne Velle er kommunikasjonssjef ved Meteorologisk institutt. Han forklarer bakgrunn for Twitter-meldingen:

– På Twitter-kontoen vår så formidler vi både vær- og klimastoff. I dette tilfellet så formidlet vi en værobservasjon. Det var en værsituasjon som gjorde at det var varme luftmasser som ble ført nordover fra sør og øst for Skandinavia. Vi brukte emoijene, ikke for å feire at det blir varmere på Svalbard, men for å illustrere en sommerlig situasjon.

Kommunikasjonssjef Magne Velle ved Meteorologisk institutt. Foto: Iris Straume

Han legger til at meteorologene prøver å ha en lett tone på Twitter.

– Da er emoijene en del av det. Så forstår vi at bruken av emoijs blir tolket ulikt.

– Men vi ser også at folk der oppe faktisk nyter en is når det er vårlige temperaturer også på Svalbard. Vi må unne dem det. Men det betyr ikke at de ikke tar klimaendringene på alvor.

Velle understreker at det ikke er tvil om at også Meteorologisk institutt er bekymret for klimaendringene i nordområdene.

– Et av de viktigste forskningsområdene er nettopp klimaendringene der. Vi er ofte ute i media og informere om de store temperaturøkningene i Arktis, så jeg håper det ikke er noen tvil om hva vi mener om oppvarmingen på Svalbard.