Nordlendinger er generelt vant til å tåle vær som oppfører seg litt utenom normalen.

På sommeren er det sol hele døgnet og på vinteren er det ingen sol.

Men når snøen daler ned i vårmåneden mai, blir mange «værsjuke».

Vinteren holder fast

At det er store værforskjeller mellom nord og sør om våren, er helt normalt.

Men det er spesielt i år.

Meteorologene bekrefter at det er mer snø i den nordlige delen av Norge enn det bruker å være.

Elin Tronvoll ved Meteorologisk institutt forteller at det vil være såpass kjølig i Nord-Norge fremover at man kan forvente snøbyger flere steder.

– Det vil komme et lavtrykk fra sør, først til Nordland og videre nordover, som har med seg litt mildere luft, men det vil fortsatt være ganske lave temperaturer.

Statsmeteorolog Elin Tronvoll. Foto: Pressebilde / meteorologisk institutt

– Selv om det blir litt mildere, vil det komme en del nedbør.

Tronvoll kommer ikke med noen oppløftende værmelding for de som lengter etter våren.

– Det blir ikke den helt store vårfølelsen. Selv om temperaturene stiger litt, er det fortsatt ganske kjølig.

Skylder på været

Psykolog Christoffer Baldersheim synes det er interessant å se nærmere på hvordan humøret henger sammen med været.

– På den ene siden kan man tenke seg at pent vær fører til at vi føler oss bedre. Men det er også mulig at vi bruker været som unnskyldning når vi har det vanskelig.

Med det mener han at vi fort gjør været til en syndebukk.

– Vi forklarer dårlige dager med å skylde på været, men man skylder sjeldent på solskinnet hvis man har en drittdag.

Psykologen tror det er et nyere fenomen at vi føler oss nedstemte i mørketida og klager på været.

– Vi finner lite om sammenhengen mellom psyken og været i litteraturen fra vikingtida eller i de islandske sagaene.

Noe av forklaringen kan ligge i at vi er betydelig mindre aktive enn tidligere, mener Baldersheim.

Sortland- også kalt den blå byen- opplever også snøbyger for tiden. Foto: Sverre Tåga

– Påvirker psyken

– Vi vet at lite aktivitet påvirker psyken vår. Forskning viser faktisk at trening virker bedre på psyken enn medisiner og psykoterapi. Vi kan derfor spekulere i om været og mørket påvirker oss mer i dag fordi vi sitter for mye i ro.

– Og med de betraktningene kan man undre seg om hvorfor man egentlig er så opptatt av været. Kanskje er det fordi været aldri blir krenket eller svarer tilbake når man skylder på det. Været tar gjerne jobben som syndebukk.

Til slutt har psykologen et tips, som kanskje ikke er så lett å følge når snøen daler ned i april og mai.

– Folk i nord bør unngå å se for mye på Facebook og Instagram hva deres venner i sør driver med.