– Det ligger et ganske kraftig høytrykk over nordområdene. Det har allerede satt sitt preg på Spitsbergen, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga til NRK.

Og de neste dagene vil temperaturen øke enda noen grader i Nord-Norge.

– Det blir noen veldig fine dager fremover. Det gjelder alle de tre nordligste fylkene, som vil få en god smak på sommer inn i den første offisielle sommermåneden.

Trøndelag og Sør- og Øst-Norge får derimot vekslende og ustabilt vær med regnbyger og lavere temperaturer enn det som har vært den siste tiden.

– Sånn sett er det litt bytting av godværet, sier Haga.

Statsmeteorolog Per Egil Haga. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby / Bjørn-Martin Bache Nordby

Etterlengta nedbør

Meteorologen påpeker at store deler av Sør-Norge nok ikke har noe imot nedbøren som nå kommer.

– Grunnvannstanden er lav og vannreservoarene har veldig lav fyllingsgrad – både når det gjelder drikkevann og til kraftproduksjon.

Det minimerer også sjansene for skogbrann at grunnen blir fuktet godt.

Værbytte mot helga

Bytting av været fortsetter også utover uka og inn mot helga.

– Da er det lavtrykksaktivitet som preger den nordlige delen av landet vårt. Temperaturene blir lavere, særlig når vi nærmer oss helg.

Sola og høyere temperaturer vender da også tilbake til Sør-Norge og det kan se ut som de blir vinnerne av helgeværet.

– Det er fremdeles litt usikkert, men akkurat nå er det trenden vi ser som er i utvikling.

Rekordvarmt på Svalbard

Det er uvanlig varmt på Svalbard for tiden. Man må se 46 år tilbake på statistikken for å finne sist maidag med temperaturer over ti grader.

Lørdag ble det målt hele 12,9 grader på flyplassen i Longyearbyen. Det var varmere enn det var på lufthavnen i hele fjor.

– Det er ganske spesielt med slike temperaturer så langt nord. Det var varmere på Spitsbergen enn mange plasser på Fastlands-Norge i går.

Foto: Skjermdump

Haga påpeker at selv om det sikkert var deilig å oppleve 12–13 røde grader i Longyearbyen, er det ikke noe man håper å feire for ofte.

– Det har jo nødvendigvis en bakside også, som man ikke skal glemme. Når det gjelder akkurat en slik værhendelse så kan vi ikke si at den ene og alene er et resultat av klimaendringene.

Meteorologen sier likevel forekomsten av slike hendelser er økende og det er et tegn på klimaendringer.

– Nye rekorder er indikasjon på endring av klima. Derfor er det litt foruroligende tegn med slike temperaturer, avslutter Haga.