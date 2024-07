Saken oppsummert Multene i Norge modnes tidligere enn noen gang, allerede i juni.

Den tidlige modningen er et tegn på klimaendringer, ifølge forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Paul Eirik Aspholm.

Tidlig blomstring kan påvirke størrelsen på bærene, da det er færre insekter til å spre pollen mellom blomstene, og blomstene blir derfor bestøvet av vinden.

Et gammelt triks for å vite når multene begynner å modnes er når geitramsen blomstrer. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Rundt barndomshjemmet i Steigen i Nordland er Reidun Kjelling Nybø på tur. Her finner hun noe hun aldri har sett før. I alle fall ikke så tidlig om sommeren.

En neve modne multer.

– Dette er en plass hvor multene bruker å komme veldig tidlig, men jeg har aldri opplevd at jeg har funnet multe i juni før, sier Nybø.

Det var ikke store mengdene hun fant, men i tillegg til de modne bærene fant hun også mye kart.

Reidun Kjelling Nybø plukker multer ved barndomshjemmet i Brennsund i Steigen. Foto: Privat

– Det var masse som ikke var modent ennå. Men det jeg så, det lovet jo godt for multesesongen også i år, sier Nybø.

For multer, det er obligatorisk for Nybø.

– Jeg er helt avhengig av å ha multe på første juledag i multekremen.

Forsker: – Spesielt

At multene modner allerede før juli er en hel måned for tidlig, sier forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Paul Eric Aspholm.

Han sier at det har vært tilfeller av tidligere modning flere ganger de siste årene, men ikke så tidlig som dette.

– Det forteller at klimaet holder på å endre seg, sier Aspholm.

– Før var det av og til, og nå begynner det å bli mer og mer regelmessig at multene blir tidligere og tidligere modne mange plasser. Noen plasser er det veldig ekstremt, sånn at det er ferdig modnet i juni allerede.

Men det er ikke bare til fryd at bærene kommer tidligere.

Paul Eric Aspholm er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Foto: Ksenia Novikova / NRK

Les også Her er bærmeldinga for sesongen: – No vil det bogne

Multetrikset du bør vite

For at multebærene skal blomstre er man avhengig av fluer og mygg som sprer pollen mellom blomstene.

Når multene blomstrer for tidlig er det for få insekter, og da blir blomstene bestøvet av vinden. Dette påvirker størrelsen på bærene, forteller Aspholm.

– Som regel når den blir bestøvet av vinden, er det bare noen få øyer på multa som utvikler seg, sier Aspholm.

Altså blir det færre kuler på selve bæret.

Men om ingen vet at bærene er moden og ingen plukker dem, råtner de til slutt.

– Hvis det er varmt, så er det fire dager som bærene er spiseklare før de blir overmodne. Det tar omtrent ti dager hvis det er kjølig, sier Aspholm.

Hvis du er usikker på når du skal begynne å lete finnes det et gammelt triks.

– Når geitramsen blomstrer, så begynner multene å modnes. Det slo meg, for nå har jeg sett geitrams her på Østlandet som er begynt å blomstre, forteller Aspholm.

Når Geitramsen blomstrer, da er det også tid for modne multer, sier forskeren. Foto: Svein Olav Rønning

– Det kan bli bra multeår i år

Også på Finnskogen har de kostbare bærene modnet tidligere enn Aud Lise Nordheim fra Hedmark har sett før.

Nordheim er pensjonist og har 30 års erfaring med multer, i tillegg til alle bærturene hun var med på som barn.

– Jeg har hytte på Finnskogen, så jeg var på tur i skogen rundt der. Det er i Kongsvinger kommune, men selve moltestedet forteller jeg ikke om, sier hun latterfylt.

Hun var i hovedsak ute på befaring. Hvilken bærhøst kan det bli?

– Jeg fant noen blåbær og litt markjordbær, og så plutselig så dukket det opp mye multer, og to av dem var helt modne. Og det var tidlig, sier Norheim.

– ​​​​​Jeg liker multe innmari godt. Jeg syns det er skikkelig luksus, sier Aud Lise Norheim. Foto: Aud Lise Norheim / Privat

For modne multebær før 1. juli, det har aldri Norheim funnet.

– Nei, det har i hvert fall vært midten av juli før jeg har funnet noen som har vært ordentlig modne. Så det her var skikkelig tidlig.

Og befaringen resulterte i konklusjonen:

– Det ser ut som det kan bli et ganske bra multeår i år.