Selger knapt nye diesel- og bensinbiler i distriktene: – Folk føler skam

Elin Einmo fra Mo i Rana bryter med det som er trenden for norske bilkjøpere.

Hvert tredje år bytter hun bil. Nå er tiden inne for et nytt skifte. Selv om stadig flere nordmenn kjøper elbil når de skal kjøpe bil, var det motsatte valget for Einmo enkelt.

Hun bor i blokk, og har ikke tilgang til lading.

– Det er kaldt om vinteren, jeg kjører mye, og da stoler jeg ikke på at batteriene i en elbil holder, sier Einmo.

Elin Einmo stoler ikke på at batteri holder i vinterkulda, og sverger til diesel Foto: Frank Nygård / NRK

Derfor blir det ny dieselbil, som forventes levert i februar. Einmo blir dermed en av veldig få bilkjøpere som har kjøpt ny dieselbil i 2021.

Tall fra Opplysningsrådet for vegtrafikken (OFV) viser nemlig at tre av fire nybiler som ble solgt i Norge de siste månedene er elbiler.

Legger du til plug in-hybrider og vanlige hybridbiler i regnestykket, ender du opp med at over 90 prosent av nybilene som er solgt den siste tiden har batteri under panseret.

Solgte nesten ikke dieselbiler

– Det selges knapt diesel, eller bensinbiler i dag. Det sier kommunikasjonsdirektør i Norges Bilbransjeforbund (NBF) Egil Steinsland.

Og til tross for dårlig utbygd ladekapasitet, viser tallene fra OVF at elbilen tar en stadig større del av nybilsalget også i distriktene.

For eksempel er det nesten ikke solgt en eneste diesel- eller bensinbil i de små distriktskommunene Meløy, Gildeskål og Rødøy i Nordland så langt i 2021.

Og den trenden skyldes ikke bare fokus på å få ned utslippene.

Bilbransjen er bekymret over regjeringens innføring av avgifter på ladbare hybrider. Foto: NBF

Skam knyttet til å kjøpe bensinbil

For det første er det få bensin- eller dieselbiler å oppdrive hvis du skal kjøpe ny bil.

Mange bilmerker har ikke nye diesel, og bensinbiler i sitt sortiment, og fra 2025 stanser salget av nye utslippsbiler i Norge. I EU er dette målet satt til 2035. Dermed vil folk som ønsker å kjøpe helt ny bil om noen år bli tvunget til å kjøpe utslippsfrie biler.

– Over 90 prosent av bilene som selges i dag har enten ledning eller selges som ladbare hybrider. Bilprodusentene leverer bilmodeller som folk vil ha, og som er tilpasset det norske markedet. Det vil si en elbil som har lang rekkevidde, god plass, og som kan dra en henger, sier Egil Steinsland i NBF.

– Vi tror elbilsalget vil dominere totalt om bare få år, sier Steinsland.

I tillegg mener bilselger Daniel Kristensen at det er et lite press blant norske bilkjøpere.

– Det er litt merkelig. Hvis kunden skal ha ny bil så skal den ha ledning, men skal han ha bruktbil, så skal det helst være en diesel, sier Kristensen.

– Det finnes mulighet for å kjøpe ny bensin, og dieselbil, men det kan nesten virke som om det følger litt skam med det å skulle kjøpe en slik bil. Når alle naboene har en bil med ledning, så føler man kanskje seg presset til å kjøpe seg en slik bil, sier Kristensen.

Denne beskrivelsen deles også av andre bilforhandlere NRK har vært i kontakt med.

Men nå er både bilforhandler Kristensen og Egil Steinsland i NBF spente på hvordan endringer i avgiftssystemet vil påvirke bilsalget.

Daniel Kristensen hos Sentrum Auto i Mo i Rana tror mange kan føle seg presset til å kjøpe elbil Foto: Frank Nygård / NRK

Endringer i avgifter for elbiler

Regjeringen foreslår å fjerne eller redusere flere av de økonomiske fordelene ved å kjøpe elbil eller hybrid.

Blant annet kan det betyr at rundt 20.000 bilkjøpere som har bestilt ladbare hybrider som skal leveres neste år, får en avgiftssmell på opp mot 80.000 kroner.

Bilbransjeforbundet mener det er viktig å fortsette fordelene i enda noen år.

– Vi anerkjenner at det på sikt må innføres moms på kjøp av elbil, men det er for tidlig å gjøre det nå. Det er fortsatt sånn at det å produsere en elbil er dyrere enn en ren fossildrevet bil. Skulle de hatt samme rammevilkår, så hadde elbilen blitt dyrere, sier Egil Steinsland i NBF.

Også de lokale forhandlerne er spent på hva avgiftsøkningen vil ha å si for salget av spesielt ladbare hybrider.

– Det er ingen tvil om at kundene har respondert på avgiftspolitikken de siste årene, og at dette har endret hva kundene etterspør, mener Daniel Kristensen.

– Fortsatt er det kunder som ikke har elbilen som et alternativ, og så lenge ladestrukturen ikke er fullt utbygd så vil det nok fortsatt være sånn enda ei stund. Hvis avgiftsfordelen skulle forsvinne vil nok flere se til bensin og diesel.

