72 prosent av alle nye bilar som var selde i august var heilelektriske.

– Vi såg at det var store fordeler. Fossil er jo på veg ut, slår Stian Berg Løvfald fast.

Då han og kona Renate skulle finne ny bil, var dei ikkje i tvil. Det måtte bli elbil.

– Det er eigentleg heilt fantastisk, seier ho og peikar både på fordelane – og på tala som syner den store veksten.

I Noreg sett under eitt er veksten i salet av nye elbilar frå august 2020 til august 2021 på 36 prosent.

Men i typiske distriktsområde som Sogn og Fjordane og fylka i nord, er veksten langt høgare.

– Myten er vekke

I Finnmark auka elbil-andelen til 51 prosent av nybilane, medan i Sogn og Fjordane er no 62 prosent av nybilane elektriske.

– Det syner at myten om at du må ha dieselbil for å bu i distrikts-Noreg er vekke no, meiner marknadssjef Tore Fossen hos Berge og Co, den største bilforhandlaren i Sogn og Fjordane.

Han meiner at skepsisen er vekke blant dei aller fleste.

– Det gjeld eigentleg alle aldersgrupper. Det gjeld like mykje godt vaksne folk som unge, som no kjøper el når dei skal ha nytt, seier Fossen.

SEL MYKJE: Tore Fossen i Berge og co. fortel om stor interesse for å kjøpe nye elbilar. Det er knapt nokon som ønskjer å kjøpe nye dieselbilar. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Utfordrar Vedum

I elbilforeininga er dei naturleg nok nøgde med at pilene peikar beint oppover for elbil-salet, også utanfor dei store byane.

– Målet må vere at dei få som vel dieselbil i nybilsalet, sluttar med det. Dieselbil er ei kostnadsfelle i framtida og kjem til å vere dyrt å bruke. Vi må folk over på elbil som er eit rimeleg og godt val.

Det seier Unni Berge, kommunikasjonsleiar i Elbilforeininga.

Ho meiner at politikarane no må slutte å snakke ned elbil i distrikts-Noreg, og peikar då særleg på Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Eg vil gjerne utfordre Vedum på å kvitte seg med myten om at folk i distrikts-Noreg treng dieselbil, seier Berge.

– Vil ikkje straffe

Vedum meiner på si side at Senterpartiet er veldig opptatt av å legge til rette for elbilar.

– Vi er opptekne av at vi må ha ladarar på mindre stadar, også for næringstransport som til dømes taxi. Slik at det reelt sett er mogleg å bytte ut den bilen du har og kjøpe elbil. Det vi ikkje ønsker er å straffe dei som brukar den gamle bilen sin nokre år til, seier Vedum.

Også bilorganisasjonen NAF set no klare krav til politikarane som ein følgje av rekordstort sal av elbilar.

– No brenn det under føtene på politikarane. Norsk elbilpolitikk er ein suksess, men lade-infrastrukturen langs vegane heng ikkje med i utviklinga, seier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

GODT NØGDE: Ekteparet Berg Løvfald meiner at fossbilar uansett er på veg ut og at det er heilt rett å investere i elbil. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

– Ikkje mykje negativt

Enklare ladeløysingar og lengre rekkevidde, er to av årsakene til den store veksten i talet på nye elbilar i distrikta, meiner Tore Fossen i Berge og co.

– Folk har innsett at det å lade er noko du gjer heime. Fleire og fleire burettslag bygger ladestasjonar for dei som bur der, noko som også hjelper mot angsten om å ikkje ha straum til bilen, peikar han på.

Dei siste månadane er nær alle nye bilar dei har seld heilelektriske.

– Dei fleste som kjem inn har alt bestemt seg for at dei skal ha el.

I Florø er Renate Berg Løvfald og ektemannen Stian godt nøgde med at gjekk for elbil som sin nye bil.

– Den ladar hurtig og har lang rekkevidde. Vi ser ikkje så veldig mykje negativt med det å ha elbil eigentleg.

– Kva tenker de om veksten vi no ser?

– Det er ikkje overraskande når du ser det fokuset som er på teknologi og klima.