Han har måttet svare på det samme spørsmålet i et halvt år.

Hele tiden har svaret vært «snart».

I dag kom avklaringen mange i Fotball-Norge har ventet på:

Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen er enige om å forlenge kontrakten, melder klubben selv i en pressemelding.

Dermed tar bergenseren løs på oppgaven med å forsvare seriegullet for andre gang, og å forsøke å få Glimt inn i Mesterligaen for første gang.

– Jeg er glad for at prosessen er avsluttet. Det er utrolig deilig å vite hva som skjer fremover og jeg gleder meg til det som kommer, sier Knutsen etter at pennen er satt på papiret.

Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 20:30. Den kan du se direkte her.

Tar med seg assistenten

Mandag kom Kjetil Knutsen til Bodø fra Bergen for å sluttføre avtalen.

– Jeg har snakket mye om dette, men det har kun handlet om å ta en runde med familien og en runde med deg selv på hva som kreves for å videreutvikle ting.

Med seg på laget har han også Morten Kalvenes. Sammen med resten av trenerteamet er Knutsen trygg på at de kan ta det neste steget med Bodø/Glimt, skriver klubben.

Selv om Glimt nok en gang ser ut til å miste sentrale spillere etter en god sesong betyr ikke det kroken på døra for den pågående Glimt-suksessen.

Blant annet måtte klubben si farvel til Patrick Berg tidligere i dag, da han signerte for franske RC Lens.

– Det er sånn at du kan velge se om et glass er halvfullt eller halvtomt. Det er noe med folkene som er i denne klubben. Både spillergruppen, trenerteamet og resten klubben for øvrig gjør det til et fantastisk sted å være. Derfor er jeg utrolig glad for å få muligheten til å videreutvikle det vi har begynt på, forklarer han.

Mange rykter om Rosenborg

Det har er mange i Bodø som har hatt høy puls i høst.

Ikke bare var det spenning i serien helt inn til siste runde, men Kjetil Knutsen har hele tiden nektet å svare på hva han skulle gjøre etter nyttår.

Senest for en uke siden tok han et oppgjør mot spekulasjonene i media. Da erfarte blant andre TV 2, Avisa Nordland og NRK at han var så å si enig med Glimt, og samtidig sikret seg en kraftig lønnsøkning.

Knutsen var Rosenborgs førstevalg og lenge virket det som Lerkendal skulle bli neste stoppested.

Sånn det ble det ikke. I stedet ble det mandag bekreftet at en annen Kjetil tar over RBK.

– Dere spør meg hundre ganger, men det jeg ikke skjønner er at dere ikke blir lei av å spørre om det, svarte Knutsen foran siste serierunde.

Det har også versert rykter om at bergenseren skulle ta over Norwich i England og Hammarby og Malmö i Sverige. Heller ikke det ble altså noe av.

Saltvedt: – Dirigenten er Kjetil Knutsen

Det er ingen tvil om hvilken klubb som blir trekkplaster i Eliteserien i årene som kommer, sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt.

– Dette betyr at Bodø/Glimt vil være det mest attraktive stedet for norske fotballspillere å spille de neste tre årene.

Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK. Foto: Alem Zebiz

Han sier at selv om det er flere bidragsytere til de to seriegullene i Glimt, er det ingen tvil om hvem som er hovedarkitekten.

– Mange har vært med på å bygge fundamentet, men den som er dirigenten er Kjetil Knutsen. Han kunne gjort hva som helst annet i norsk fotball, men han signaliserer at det mest spennende stedet å være er Bodø. Det er det mange som kommer til å merke seg.

Kåret til årets trener

Kjetil Knutsen måtte forlate Åsane for fem år siden. Etter at han kom til Bodø har han vært med å ta Glimt fra førstedivisjon, til to seriegull i eliteserien og suksess i Europa.

I forrige uke ble han for tredje år på rad kåret til årets trener i Eliteserien.

– Han var ikke akkurat genierklært da han måtte forlate førstedivisjonsklubben Åsane etter uenigheter med styret, sa sportsleder Freddy Toresen i Avisa Nordland til NRK etter at Knutsen ledet Glimt til 6–1 hjemme mot Roma i september.

Han fulgte opp med følgende attest:

– Har utviklet seg veldig i Bodø. Enormt dyktig, dedikert og krevende trener som tenker nytt og er i utvikling hver dag.

Sesongen kulminerte med Glimts andre seriegull på rad og avansement i Europa Conference League.

Der venter storlaget Celtic fra Skottland i neste runde i februar.