Like før fyrverkeriet ble fyrt av og jagerflyene skulle fly over Aspmyra stadion torsdag kveld, bare minutter før lille Bodø/Glimt fra Norge skulle sjokkere fotballverden, sto komiker Erlend Osnes på sidelinja med gul jakke og mikrofon.

Han skulle fyre i gang en stadion stappet til randen av nordlendinger med dobbelt ull og vinterjakke.

– I 2016 rykket vi ned. I 2017 var vi i Obos. Se på oss nå! ropte han.

For ting kan endre seg i fotball. Det er Bodø/Glimts prestasjon mot Jose Mourinhos menn et tydelig eksempel på.

– Den kampen er inspirerende på alle mulige måter, sier Håkon Grøttland.

Han er ansvarlig for spillerutvikling i Norges Fotballforbund. Han mener torsdagen kamp var en skikkelig energiinnsprøytning til dem som jobber med spillerutvikling i norsk fotball.

– Kampen viser at det er mulig for oss i Norge å ta rotta på de store nasjonene, sier Grøttland.

Men det var slett ikke gitt at de elleve som startet fotballfesten skulle få oppleve noe slikt. For så vidt ikke trener Kjetil Knutsen heller.

Et lag bestående av spillere få trodde på

Så å si alle som startet torsdagens kamp har vært avskiltet på ett eller annet tidspunkt i sin karriere, påpeker Freddy Toresen.

Han er sportsleder i Avisa Nordland, og har fulgt Glimt tettere enn noen andre siden tidlig på 90-tallet.

– Fellesnevneren for alle elleve som startet i går, er at de har gått fra vrakgods til stjerne, sier Toresen.

Glimt startet kampen mot Roma med blant andre en midtstopper som ble utestengt på grunn av doping i 2015, en back med en fortid i svensk tredjedivisjon og en angrepsduo som så vidt fikk spille på Rosenborgs andrelag:

Keeper Nikita Haikin 26 år. Russisk-isralesk keeper som signerte for Bodø/Glimt i 2019. Var egentlig tiltenkt rollen som andrekeeper. Spilte kun én kamp i sesongene 2014/15 og 2015/16. Var da innom de russiske klubbene Mordovia og FK Kuban i toppserien og Krasnodar i 1. divisjon. 2 kamper for israelske Bnei Yehuda i toppserien i 2016/17-sesongen. 13 kamper for 1. divisjonsklubben Hapoel Kfar Saba i israelsk 1. divisjon i 2017/18. Freddy Toresen om Haikin: – En klubbnomade og evig andrekeeper. Kom tilfeldig til Glimt, men måtte leve i skyggen også her. Fikk sjansen i 2020 da førstekeeperen ble solgt, og har hatt en enorm utvikling. En av Eliteseriens aller beste keepere.

Forsvar Fredrik Bjørkan 23 år Sønn av tidligere Glimt-spiller Åsmund Bjørkan. Spilt i Bodø/Glimt hele livet. Spilte 11 kamper for Glimt da de rykket ned til 1. divisjon i 2016. Debuterte for herrelandslaget 6. juni 2021, hjemme mot Hellas Freddy Toresen om Bjørkan: – Fikk en tøff start på karrieren. Mange mente han kun fikk spille fordi pappa Aasmund var trener, og mange var skeptisk. Har hatt en enorm utvikling. Har et høyt internasjonalt snitt og har også etablert seg på landslaget.

Marius Lode 28 år. Utestengt for doping da han spilte for 1.divisjonsklubben bryne i 2015. Måtte jobbe som servitør. Rykket ned til 2. divisjon med Bryne i 2016. Gikk til Bodø/Glimt i 2017, som på den tiden spilte i 1. divisjon. debuterte for landslaget 24. mar 2021, borte mot Gibraltar. Freddy Toresen om Lode: – Avskiltet og dopingtatt. Rykket ned fra førstedivisjon med sitt kjære Bryne og ble hentet til Glimt. Fikk tilbud om å forlate Bodø i 2018, men valgte å bli. Tror de er veldig glade for det nå. Landslagsspiller og kanskje en av Norges aller beste offensive midtstoppere.

Brede Moe 29 år. Kom til Bodø/Glimt i 2014. Spilte flere sesonger for Ranheim i . divisjon, før han gikk til Rosenborg i 2013. Fikk 7 kamper for førstelaget og 10 kamper for andrelaget i 2. divisjon. Freddy Toresen om Moe: – Jeg så en av hans aller siste kamper for Rosenborg. Unge Brede Moe spilte totalt uten selvtillit og fikk all vrede fra fansen mot seg. Ble hentet til Glimt og har hatt en enorm utvikling. Er nå en av klubbens aller viktigste spillere. Hatt enorme skadeproblemer. Ville vært landslagsspiller hvis han hadde sluppet skader. Ligner på Rune Bratseth.

Alfons Sampsted 23 år. Islending som kom til Bodø/Glimt i 2020. Spilte 17 kamper for Breiðablik i den islandske toppdivisjonen i2016, før han reiste på eventyr til Sverige. Prøvde seg først i Norrköpingi Allsvenskan, men ble utlånt til 3. divisjonsklubben Sylvia i 2017. Året etter ble han utlånt til 1. divisjonsklubben Landskrona. 2019 ble han på nytt lånt ut til Sylvia, som da hadde rykket opp til 2. divisjon, før han dro tilbake til Breiðablik på Island. Debuterte for det islandske landslaget i 2020. Freddy Toresen om Sampsted: – En fantastisk flott gutt som dro fra Island til Sverige som 16-åring. Fikk ikke spille og dro på utlån til tre forskjellige klubber, blant andre moderklubben. Vrakgods som på grunn av tilfeldigheter endte opp i Glimt i fjor. Hatt en enorm reise. Nå landslagsspiller for Island.

Midtbane Morten Konradsen 25 år. Bodø/Glimt-gutt med et par forsøk i Rosenborg. Spilte for trønderne i 2017 og 2018, med litt flere kamper for andrelaget enn for førstelaget. Freddy Toresen om Konradsen: – Alle trodde sesongen var over da Ulrik Saltnes ble langtidsskadet. Så kommer Konradsen inn og fungerer utmerket i maskineriet. Talentfull unggutt som har hatt en forferdelig reise med mye skader. Ble lei av Bodø og dro til Rosenborg i ung alder. Valgte å reise hjem, men skadeplagene fortsatte. Flaks og tilfeldigheter er undervurdert i fotball. Endelig har Morten Konradsen flaks og er i ferd med å etablere seg i sin drømmeposisjon på banen.

Patrick Berg 23 år. Tredje generasjon av en av Norges beste fotballfamilier, og Glimt-spiller hele livet. Han har selv innrømmet at presset som lå i navnet hans har preget han i mange år. Men så tok han en prat med den menatale coachen Bjørn Mansverk, som har snudd karrierene til flere Glimt-spillere. Blir nå hyllet for sine prestasjoner, både på landslaget og i Bodø/Glimt. Freddy Toresen om Berg: – Fikk en del kamper i nedrykkssesongen 2016. Ble tilbudt alle klubber før 2017-sesongen, men selv ikke førstedivisjonsklubber beit på. Ville bort på grunn av manglende spilletid, men ble til slutt i Glimt. Har jobbet enormt med seg selv og øker prislappen sin for hver kamp. Det blir veldig spennende å se hvor han ender opp.

Sondre Brunstad Fet 24 år. Startet for alvor fotballkrrieren sin i Aalesund, hvor han debuterte for a-laget i 2014. Var inn og ut av laget i fem år, før han ble utlånt til Bodø/Glimt i 2020. Så seg aldri tilbake og singerte permanent kontrakt med Glimt høsten 2020. Freddy Toresen om Fet: – Samme situasjon som mange unge spillere i Glimt. Stortalent fra Sykkulven som ofte sleit benken i Ålesund. De så ikke hvilken spiller de hadde. Glimt hadde en mistanke om at han passet inn, og hentet ham først på lån og deretter permanent for en latterlig god pris. En treners drøm både offensivt og defensivt og en av nøklene til seriegullet i fjor.

Angrep Amahl Pellegrino 31 år. En slags klubbnomade. Har spilt for Lillestrøm, Mjøndalen, Strømsgodset og Kristiansund, før han i januar 2021 fikk til Damac i Saudi-Arabia. Scoret 2 mål på 12 kamper, før han forlot klubben i august av det han selv kaller sportslige grunner. Signerte kontrakt ut sesongen med Bodø/Glimt like etter. Debuterte med ekte hat-trick for Glimt. Freddy Toresen om Pellegrino: – Eneste spiller som på et vis var etablert og hadde skaffet seg et navn før han kom til Bodø. Det han gjorde i Kristiansund i fjor var utenomjordisk. Fikk muligheten i Glimt etter et mislykket låneopphold. En flott fyr og menneske. Ikke helt inne i Glimt-systemet ennå, men hva skjer den dagen Glimt-maskineriet og Pellegrino virkelig fungerer? Wow, sier jeg bare.

Erik Botheim 21 år. Gikk fra Lyn til Rosenborg i 2017. Spilte flere kamper for andrelaget til RBK enn for førstelaget. Botheim ble lånt ut til Stabæk i 2020. Et mislykket opphold. som han sier det selv. «Hele oktober, november og desember og frøs ræva av meg på Nadderud-benken» Kontrakten med RBK ble terminert etter stabæk-oppholdet. Fikk 15-kamper for Bærums-klubben før han gikk til Glimt før årets sesong. Står med 13 mål på 22 kamper for Glimt så langt. Fikk også sin debut for U21-landslaget i år, og ble tatt ut i a-lagstroppen til kampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar i september, uten å få spilletid. Freddy Toresen om Botheim: – Dro fra Oslo til Trondheim som supertalent i tidlig tenår. Lånt ut fra Rosenborg til Stabæk i fjor. Null mål på 16 kamper. Totalt uten selvtillit da Glimt kom på banen etter at Rosenborg i vinter reiv i stykker kontrakten hans. Utviklingen hans i år er helt hinsides. En fantastisk fyr som har tilpasset seg the Kjetil Knutsen-way. Tipper det kommer bud fra utlandet i vinter.

Ola Solbakken 23 år. Kom til Bodø/Glimt i 2020, etter to sesonger i Ranheim i eliteserien. Før den tid var Solbakken flere sesonger i Rosenborg, der han for det meste spilte på andrelaget. Freddy Toresen om Solbakken: – Ikke god nok for Rosenborg. Sleit benk på andrelaget deres, og havnet i Ranheim. Glimt ble obs på ham da de spilte mot dem, og hentet ham i fjor vinter. Brukte tid på å spille seg inn på laget, og sleit også med treningsregimet. Enorm fart og potensial, og landslagssjefen er obs på ham. Ble trukket frem, som eneste spiller, av Mourinho etter kampen.



– De fleste lykkes ikke med en gang

Det historiske oppgjøret på Aspmyra har sjokkert fotballverden. Og sportslederen i Avisa Nordland.

– Det er den mest spektakulære enkeltkampen jeg noensinne har sett av et Glimt-lag, sier Freddy Toresen.

– Det har ingenting å si at Roma egentlig ikke ville spille denne kampen. Glimt er det første laget i verden som scorer seks mål på et lag ledet av selveste José Mourinho. Treneren til Glimt ble i sin tid kjeppjaget fra et førstedivisjonslag. Spillerne har vært uønsket på ett eller annet tidspunkt. Nå knuste de Roma. Smak på det.

Håkon Grøttland i NFF mener gårsdagens kamp er et godt eksempel på at ting endrer seg og spillere utvikler seg over tid.

– At mange av spillerne på Glimt gjør det bra nå, viser at det alltid må være rom for andreinntrykk. de fleste lykkes ikke på første forøk. Men det finnes alltid muligheter, sier Grøttland.

– Det er noe vi i NFF prøver å få frem: De som blir best til slutt, er gjerne dem som har en robusthet i seg, som tåler nedturer. Står du i nedturene, kan det bli moro på andre siden.

RÅD TIL UNGE SPILLERE: – Tenk gjennom hva du er virkelig god på og ha fokus på å utvikle det. Spisskompetansen din vil gi deg en x-faktor som bringer deg inn på den store scenen. Og ikke skyld på andre hvis du ikke lykkes. Ha fokus på deg selv, sier Håkon Grøttland, seksjonsleder spiller og trenerutvikling Foto: NFF

Ifølge Grøttland handler det mye om tillit og å handle i et miljø der du føler deg trygg, der du kan være deg selv og hvor du føler folk rundt deg har tro på deg.

Han har god kjennskap til hvem Kjetil Knutsen er som fotballtrener.

– Han er god til å stille krav, tydelig og har tillit til guttene sin. Han fokuserer på de viktige tingene, og har en tydelighet som smitter over på laget. I tillegg er han sterk faglig og ujålete, sier Grøttland.

Og Kjetil Knutsen selv, snakker gjerne om det han mener er suksessfaktorene i Bodø/Glimt.

Kjetil Knutsen 53 år. Trener for Fyllingsdalen FK i 2012 og 2013, da klubben spilte i 2. divisjon. Rykket opp fra andr- til førstedivisjon med Åsane FK i 2014. Var trener der ut sesongen 2016-sesongen. Assistenttrener under Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt i 2017 da han tok over hovedtreneransvaret. Rykket opp fra førstedivisjon med Glimt i 2017. Ledet Bodø/Glimt til sølv i 2019 og gull i 2020. Leder foreløpig eliteserien i 2021. Kåret til årets trener i Norge, både i 2019 og 2020. Freddy Toresen om Knutsen: – Ikke akkurat genierklært da han måtte forlate førstedivisjonsklubben Åsane etter uenigheter med styret. Etter det har Kjetil Knutsen blitt kåret til årets trener i Norge to ganger. Har utviklet seg veldig i Bodø. Enormt dyktig, dediktert og krevende trener som tenker nytt og utvikling hver dag. En trener jeg tror Rosenborg får stor konkurranse om, ikke bare fra Glimt, men også lag i Europa.



– Først og fremst handler det om kulturen vi har skapt. En toppidrettskultur, der du må være toppidrettsutøver på alle områder i livet dersom du skal prestere, sier Knutsen.

Han avslører også at de er svært nøye med hvilke spillere de henter inn.

– Det handler om spillere med en sult og et ønske om å bli bedre. Det er også viktig at de er i en rett alder, der de er trenbare og tåler den harde treningen vi legger ned. Og de må passe inn i klubben. Både i den spillestilen vi har og i miljøet.

I tillegg tror bergenseren det er viktig at hele klubben jobber sammen og er enige om hvilken vei de skal gå.

– Hvilke signaler sender suksessen deres til unge spillere om kanskje sliter i sine klubber?

– Ta Erik Botheim som eksempel. Han var en barnestjerne og slo tidlig gjennom. Da han gikk til RBK fikk han en nedadgående kurve. Her har han fått muligheten. Vi har sett potensialet i han og gitt han tillit. det er umulig å spå hvordan reisen blir videre, men han har scoret 13 mål i serien, og var involvert i fem av seks mål i går, sier Knutsen.

– Så det tyder vel på at det ikke finnes grenser for hvor god du kan bli.