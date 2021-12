TV 2 skriver at «mye tyder på» at bergenseren skriver under på en ny avtale med den ferske seriemesteren.

Ifølge kanalen fikk Knutsen et nytt og forbedret kontraktsforslag fredag som vurderes fortsatt.

NRK sitter på opplysninger om det samme.

Avisa Nordland skriver mandag at det har vært nye samtaler med Knutsen og Glimt-styreleder Inge Henning Andersen og daglig leder Frode Thomassen etter ankomsten fra europacupkampen i Ukraina før helgen.

Tre medaljer

Glimt-treneren måtte forlate Åsane for fem år siden.

Siden da har Knutsen hatt stor suksess med Glimt. Han var med på opprykket fra førstedivisjon, har vunnet et sølv og to gull.

Men yndlingen i Bodø har kun kontrakt til sommeren - og det har florert rykter om hvor han skal ta veien videre.

Blant annet har Knutsen vært lenket til Rosenborg etter at det ble klart at Åge Hareide ikke fortsetter.

Senere i november kom det også spekulasjoner rundt trenerjobben i den engelske klubben Norwich. Knutsen ble også lenket hit, men den ble jobben gikk til Dean Smith.

Suksesstreneren har varslet en snarlig avklaring rundt sin egen fremtid.

Aldri skjedd uten Knutsen

Under gårdagens feiring i Bodø sentrum hadde hundrevis av Glimt-fans møtt opp for å hylle Knutsen og spillerne.

Kaptein Ulrik Saltnes var i etterkant svært tydelig på hvor mye av skylden treneren skal ha for medaljene.

– Han har betydd alt. Ingenting av dette hadde skjedd uten ham. Det er ikke noe mer å si om det.

Saltnes var også optimistisk til at bergenseren kunne bli overtalt til nok et år i Bodø.

– Blir han med videre?

– Jeg tror det.

Taus etter gullet

I går ettermiddag sikret Bodø/Glimt sitt andre gull i Eliteserien.

Tilreisende supportere stormet gressmatta på Consto Arena og hyllet både spillerne og treneren.

– De som ikke tar seg en fest i dag får en hard slegge i hodet, saKjetil Knutsen til pressen.

– Jeg kommer til å følge etter det gule toget. Får jeg en øl i, så tar jeg ølen. Får jeg ikke, så drikker jeg vannet mitt, sier han.

Da NRK spurte Knutsen om fremtiden i går, ville han fortsatt ikke gi et klart svar.

– Du var så aktiv i går, og jeg var så tydelig. Du får ikke noen nye svar i dag. Jeg skal være 100 prosent Glimt-mann i dag, sier bergenseren til NRK.