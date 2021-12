– For en opplevelse dette har vært! For en klubb, for en by! Jeg kommer til å ta dette med meg i døden, sier Amahl Pellegrino.

Litt etter midnatt landet flyet med Bodø/Glimt i Bodø. Førstemann ut av flyet var venstrekanten, som scoret 2-0-målet i den avgjørende kampen mot Mjøndalen søndag.

Seieren som ga Bodø/Glimt sitt andre seriegull på rad.

GOD STEMNING: Amahl Pellegrino var i godt humør da han ankom Bodø som seriemester natt til mandag. Foto: Ola Helness / NRK

– Dette er helt fantastisk. Nå gleder vi oss til å feire med Bodøs befolkning, sier Marius Lode.

Midtstopperen ble utestengt for doping da han spilte for 1. divisjonsklubben Bryne i 2015. og måtte jobbe som servitør. Nå har han et sølv og to eliteseriegull med Bodø/Glimt på CV-en.

– Ikke i mine villeste drømmer trodde jeg at jeg skulle oppleve dette. Jeg kom hit for å vise at jeg kunne spille i eliteserien, og nå har jeg ett sølv og to gull. Det er en stor ting å være en del av, sier Lode.

En annen mann som har fått nytt liv i karrieren sin etter at han kom til Glimt er Erik Botheim. Etter flere mislykkede sesonger i Rosenborg og på lån i Stabæk, har han hamret inn mål for Glimt i år. Deriblant 1-0-scoringen i søndagens kamp mot Mjøndalen.

– Å sette den scoringen er den beste følelsen jeg har hatt i år, sier Botheim på vei inn i bussen som skulle ta laget til gullfesten i Bodø sentrum, hvor blant andre Bodøs store sønn, Halvdan Sivertsen ventet.

GODT OPPMØTE: Det var mange som ville feire seriegull sammen med Bodø/Glimt natt til mandag. Foto: Ola Helness / NRK

«Uvirkelig» og «Enormt»

– Det er nesten litt uvirkelig det som har skjedd. Det er en reise som er ubegripelig stor, altså, sier Halvdan Sivertsen.

Sammen med flere hundre Bodø/Glimt-supportere venter han på at flyte med de ferske seriemesterne skal ankomme Bodø.

– Dette er Glimt sin dag, og byen sin dag, og fotballen sin dag, sier Sivertsen.

For det er smått utrolig. Bodø/Glimt kunne sikre sitt andre seriegull på rad, dersom de tok poeng borte mot Mjøndalen søndag kveld.

Ved kampslutt sto det 3-0 til gultrøyene, og klubbens andre seriegull på rad var i boks.

De tilreisende supporterne stormet banen.

Bodø/Glimts supportere ville delta i feiringen etter lagets andre seriegull på rad. Du trenger javascript for å se video. Bodø/Glimts supportere ville delta i feiringen etter lagets andre seriegull på rad.

Og Glimt-trener Kjetil Knutsen uttalte at han skulle gi alle som ikke var med på fest ei slegge i hodet.

Hjemme i Bodø var supporterne i ekstase.

– Dette er helt enormt. Jeg er så utrolig glad for at vi ordnet dette selv. Det gjør det hele så mye større, sier Gunnar Karlsen.

Per Haugen hadde sett kampen hjemme, men måtte ut på Sportsbaren for å feire.

– De er helt utrolig deilig. Alle de andre lagene kan dra ... En annen plass. Vi er best!