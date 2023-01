Det får NRK bekreftet fra flere kilder, blant annet sentralt i Høyre.

Det var Nettavisen som meldte nyheten først.

At han nå blir ordførerkandidat i Hadsel i Vesterålen for Høyre blir tatt godt imot.

– Han har en tung politisk ballast, og vil få stor gjennomslagskraft inn mot regjeringen og Høyre sentralt, sier en kilde i Høyre til NRK.

Freibergs politiske erfaring er det i hvert fall ingenting å si noe på.

51-åringen var ordfører i nevnte Hadsel fra 2007 til 2015, for Frp. Han var statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2015 til 2017.

I 2017 ble han valgt inn på Stortinget. Fra 2018 til 2019 var han olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering.

Våren 2021 ble Freiberg vraket som førstekandidat på stortingslisten til Nordland Frp. Det var Dagfinn Olsen som vant nominasjonskampen.

Blir presentert tirsdag kveld

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med hovedpersonen selv.

Leder for Hadsel Høyre, Andreas Riibe-Øien, vil ikke bekrefte at Freiberg stiller som ordførerkandidat.

– Vi kommenterer ikke noe av det som står i media. Vi har lagt en tidsplan og vi følger den, sier han til NRK.

Tidsplanen er at nominasjonskomiteen presenterer sin innstilling sent tirsdag kveld i kommunesenteret Stokmarknes.

Ble kastet ut av Frp

At Freiberg velger å bytte parti er kanskje ikke så overraskende.

Freiberg ble i november 2021 ekskludert fra Frp. Årsaken var påstander om lekkasjer av et internt dokument.

Det bekreftet Freiberg selv i et innlegg på en lukket Facebook-side for tillitsvalgte i Frp i Nordland med over 160 medlemmer.

«Fylkesstyret i Nordland Frp har ekskludert meg til evig tid. Angivelig skal jeg ha lekket et internt dokument til Dagens Næringsliv».

Freiberg selv nektet å ha lekket noe som helst, og NRK ble etter hvert kontaktet av en kilde som mente å kunne bevise at Freiberg var uskyldig.

Freiberg valgte uansett ikke å anke eksklusjonen.

– Jeg har en meningsfull hverdag utenfor politikken, så hvorfor skulle jeg bruke tid på å få tilbake et medlemskap i Nordland Frp, som etter min mening opptrer useriøst, sa han til NRK den gangen.

I dag er Freiberg samfunnskontakt i trålerrederiet Holmøy Marine.

Nåværende ordfører i Hadsel er 27 år gamle Aina Nilsen fra Senterpartiet. Hun venter tvillinger i sommer, men tar likevel gjenvalg.