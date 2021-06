Streikestopp ble dråpen for Katarina – sier opp lærerjobben og blir kunstner

I over ti år har Katarina Storalm (37) jobbet i skolen som faglærer i kunst og håndverk.

Katarina, som opprinnelig er fra Saltdal, har de siste tre årene jobbet ved Bjørndal skole i Søndre Nordstrand.

En av bydelene i Oslo som har slitt mest med smitte under koronapandemien.

Hun forteller om en krevende hverdag under pandemien.

– Det å inspirere til lærerglede for barn og unge er jo den største gleden man kan ha. Og det er det som gir motivasjon hver dag, til tross for at lønnen ikke er den beste og man føler at tiden ikke strekker til.

Og krevende ble til slutt nok – da streiken ble avbrutt av KS.

Streiken fortsetter imidlertid i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde.

Blir kunstner

Hun føler hun ikke får fulgt opp elevene godt nok. At tiden som hun helst vil bruke på elevene, forsvinner i administrative oppgaver.

Nå forlater hun yrket.

Tvunget lønnsnemnd ble nemlig spikeren i kisten for den engasjerte læreren.

Katarina har lenge holdt på med billedkunst og tegneserier. Nå skal hun gjøre det på heltid. Foto: Privat

– De kravene som man streiker for, er ikke bare helt rimelig krav, men det er ting som burde vært til stede allerede for lenge siden.

Hun forteller at lønnen hun mottar ikke har vokst i takt med de høye bo- og leveutgiftene i Oslo.

Hun pakker derfor flyttelasset og flytter hjem til Saltdal i Nordland. Her skal hun etablere seg som kunstner.

Mer enn lønn

Det er varslet lærermangel flere steder i landet. At relativt unge lærere som Storalm slutter, gjør ikke situasjon noe bedre.

Det utdannes ikke mange nok – og altfor mange slutter.

Kari Smith har selv vært lærer i 20 år. De siste 15 årene har hun imidlertid vært professor ved instituttet for lærerutdanning ved NTNU. Hun sier det er flere grunner enn lønn som gjør at lærerne slutter i jobben.

– Lønnen er ikke bra nok, men det er ikke den grunnen vi som forskere har funnet som den største til at de slutter i jobben, sier hun til NRK.

Kari Smith, professor ved institutt for lærerutdanning ved NTNU. Foto: NRK

– Den viktigste grunnen er at de er skuffet når de går inn i skolen. De går inn med en tanke om å gjøre noe bra for samfunnet, eller for barnet, men så ser de raskt at det handler om mye annet enn det. Dokumentasjon, administrative oppgaver, og andre ting som ikke har noe med læreryrket å gjøre.

I tillegg peker forskeren på at dagens unge i langt større grad enn tidligere generasjoner skifter jobb. Det gjelder også lærere.

Årets streik handlet om lønn, men Smith peker på at det er mange grunner til at lærerne slutter. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi snakker for lite om dette i Norge. Velutdannede mennesker skifter oftere yrke enn før. Det er ikke nødvendigvis fordi de synes yrket er dumt, eller at de ikke klarer det, men fordi de ønsker å bruke hele kompetansen, sier Smith og legger til:

– Når du har en utdannelse, og du vet du er ettertraktet på arbeidsmarkedet, da går du ofte dit de gode tilbudene kommer.

Bør trekke inn annen kompetanse

Smith understreker at lærernes lønn ikke er tilstrekkelig, og at hun har forståelse for at de streiker på grunn av dette.

– Det har vært et tøft år for lærerne, og de har ikke den sterkeste grunnlønnen.

– Du har forsket i mange år på dette. Har du sett noen endringer i hvorfor folk slutter?

– Flere og flere føler at det ikke er nok undervisning. Den endringen har virkelig kommet de siste ti årene, sier hun og legger til:

– Før var lærerne mer lærer.

Streiken ble brått avbrutt på fredag. Det har allerede fått konsekvenser. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hva tror du skal til for at vi får en endring?

– Dette blir bare mine spekulasjoner, men det må være fristende å være lærer. Da må vi la lærerne jobbe med det de faktisk ønsker, svarer Smith og legger til:

– For at vi skal få til det bør vi kanskje trekke inn andre folk i skolen som kan gjøre den andre delen av jobben. Da tenker jeg blant annet på psykologer og andre veiledere.

For Katarina er lærerkarrieren for øyeblikket satt på vent. Hun skal satse på en fremtid som kunstner.

Hun forteller at dette er noe som har ligget i kortene lenge. Men etter streiken er hun helt sikker i sin sak. Det blir ingen snarlig bedring i læreryrket.

På sikt ser hun for seg at hun vil tjene mer som kunstner enn som lærer.

– Mange forbinder nok ikke kunstneryrket med høy lønn, men det er jo litt individuelt. Det høres kanskje eplekjekt ut, men jeg har en strategi, avslutter hun.