Sommeren 2019 bestemte styret ved Nord universitet at de skulle legge ned lærerutdanningen på Nesna.

Dette førte til store protester, og flere tok til orde for at Stortinget skulle bevare det da 100 år gamle studiestedet, noe som ikke førte frem.

Nå har Nord universitet sendt ut en varsel om endringsoppsigelse til rundt 60 ansatte ved Nesna.

Det får nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, til å reagere.

– Først og fremst er dette en tung dag for de ansatte og en trist dag for samfunnet på Nesna. Ap og de rødgrønne partiene har hele tiden jobbet for å få omgjort vedtaket. Derfor er det spesielt at dette kommer kun 100 dager før et stortingsvalg.

– Slaget er ikke tapt

Lærerutdanningen ble av styret ved universitetet flyttet til Mo i Rana. Derfor har universitetet sendt ut et varsel om endringsoppsigelse.

Dette er det samme som en oppsigelse, men med et tilbud om en ny jobb som er annerledes enn vedkommende hadde.

De ansatte flyttes til Bodø, Levanger eller Mo i Rana.

Skjæran sier at Arbeiderpartiet vil jobbe for å få Nesna på føttene igjen. Han vil at både studenter og ansatte igjen skal kunne ta utdanningen i nordlandskommunen.

Bjørnar Skjæran (Ap) har flere ganger uttalt seg kritisk mot nedleggelsen av lærerutdanningen på Nesna. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Nå risikerer vi et kompetansetap som kan gjøre den jobben vanskeligere.

– Mener du at dette et politisk spill, å sende ut oppsigelser før valget?

– Nei, dette er konsekvensen av en politikk som har blitt ført over tid. Jeg vil ikke beskylde noen i å drive politisk spill. Men det er spesielt at det kommer like før et stortingsvalg, når vi klart har sagt ifra at vi vil gjøre om på vedtaket.

Men det betyr ikke at slaget er tapt, sier Skjæran.

– Vi risikerer et kompetansetap, og at denne jobben blir vanskeligere. Men vi kommer på ingen måte å gi opp av den grunn, sier nestlederen.

Dette er avtalene

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, sier at alt dette er en del av planen om å bygge et sterkere universitet på sikt.

Solheim Hansen forklarer hvorfor oppsigelsesvarslene kommer nå.

– Vi har sammen med de tillitsvalgte jobbet for å finne best mulig løsninger for de ansatte, og vi har brukt to år på dette. Nå får alle ansatte en avklaring, slik at de har et år på seg til å finne individuelle løsninger. Denne omstillingen er vanskelig for de berørte, og det er derfor viktig at vi får landet arbeidskontraktene nå, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Av de rundt 60 ansatte er rundt halvparten faglige ansatte, mens den andre halvparten er tilknyttet administrasjonen.

Det er opp til de ansatte om de godtar kontraktstilbudet fra Nord universitet.

– De har fått en kontrakt hvor det står hvilke betingelser som gjelder for den enkelte. De som er heldig får jobbe videre fra Mo i Rana, mens resten blir satt til andre studiesteder under universitetet, sier Solheim Hansen.

1. august 2022 vil etter planen være den siste gangen Nord universitet har aktivitet på Nesna.

I dette bygget holder lærerutdanningen på Nesna til. Her har den vært i over 100 år, fram til den etter planen legges ned i 2022, og flyttes til andre steder. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Vanskelig å forstå

På Nesna sitter de ansatte i kantinen. Om kort tid skal de få endelig beskjed om deres skjebne fremover.

Torill Risøy bor på Nesna, og syns det er vanskelig å ta innover seg at dette skjer akkurat nå.

– For fem år siden var det ingen som kunne drømt om dette, at vi satt her og ventet på en endringsoppsigelse, sier hun og fortsetter:

Torill Risøy, jobber og bor på Nesna. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg har egentlig ikke skjønt hvorfor det er sånn hastverk å få dette unnagjort. Man er jo inne i en annen prosess der et konsulentfirma skal se på den administrative organiseringen. Jeg syns de burde ventet med dette til det er ferdig.

Anne Lise Wie har jobbet ved den tidligere lærerhøgskolen i 24 år, og har fått beskjed om at hun får tilbud om plass i Bodø.

– Det er bare veldig vondt nå. Dette er en fantastisk arbeidsplass med flotte kolleger, et godt forskningsmiljø og dyktige studenter. Å miste dette blir veldig trist.

– Har du tro på en fremtid for lærerutdanningen på Nesna?

– Jeg vil jo gjerne tro det. Altså, jeg har vært optimist så lenge, men alle mine håp har blitt knust, så jeg tør ikke lenger å håpe. Men noe må skje. Dette er et alt for flott sted til å ødelegges på denne måten.