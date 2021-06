Kraftige reaksjoner på streikestopp: – Et jævlig tynt grunnlag

Streikeviljen har vært sterk i kommunesektoren. De ville stå på kravene, men nå har regjeringen gått inn og avblåst alt.

Det innebærer at tusenvis av lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i blant annet skoler, barnehager og sykehjem skal tilbake på jobb.

På grunn av brannfare på et prosessanlegg i Fredrikstad der de ansatte var tatt ut i streik har arbeidsminister Thorbjørn Røe-Isaksen innført tvungen lønnsnemnd mellom Unio og KS.

Dette får flere til å reagere.

– Vi er skuffet og forbanna, sier Karina Vertot, streikeleder for Unio i Bodø.

– Dette er dypt urettferdig

Streikelederen er travelt opptatt med møter internt i Unio etter at beskjeden kom. Mange streikende i fylket skal få beskjed om hva som skjer fremover.

Hun får imidlertid politisk støtte i at det er grunn til å være forbannet.

– Dette er gjort på et jævlig tynt grunnlag, sier Andreas Tymi i Rødt Bodø til NRK, og henviser til at regjeringen måtte ty til tvungen lønnsnemnd.

– Jeg blir provosert og jeg har ingen tro på at dette kommer til å gi noe som helst til Unios medlemmer. Det er dypt urettferdig.

– Men kommunen søkte om dispensasjon for de streikende ved anlegget tre ganger og fikk avslag fra Unio. Hvis de mener det er fare for liv og helse er vel dette eneste utvei?

– Jeg synes uansett det virker som et veldig tynt grunnlag. Det kan bety at fagforeningene er uenige i avgjørelsen om at det er fare for liv og helse. Men dette er veldig klassisk – de prøver å strekke strikken så langt som mulig. Det er jo i KS' interesse at streiken avbrytes.

Andreas Tymi i Rødt Bodø. Foto: Ole Marius Hågensen Rørstad / NRK

– Brudd på streikeretten

Lederen i Rødt Nordland, Geir Jørgensen, gir partifellen støtte i at streiken ikke burde vært avbrutt.

– Når man går inn og avbryter på denne måten mener vi det er et brudd på streikeretten.

– Er det ikke rett å gå inn å avbryte streiken når kommunen får avslag på dispensasjon tre ganger?

Geir Jørgensen, leder i Rødt Nordland. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Nei, det er ikke rett. På vegne av Rødt Nordland vil jeg si at dette er et altfor tynt grunnlag til å avlyse en streik, svarer Jørgensen og legger til:

– Dette er et angrep på streikeretten og det siste våpenet man har. Ved å gå inn i tvungen lønnsnemnd forsøker de å slå beina under de som streiker.

Tymi i Bodø håper Unio fortsetter å vise hva de mener.

– Jeg skulle ønske Stortinget kunne gå inn og si at dette ikke er akseptabelt. Slik er ikke loven. Hadde jeg vært i streikeledelsen hadde jeg innført politisk streik hver eneste torsdag frem til dette er endret.

Streikeviljen i Bodø var stor fra start til slutt. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Må ha respekt for modellen

Rødt-politikerne gir på lang vei regjeringspartiene med Høyre i spissen skylden for at streiken nå er avblåst.

Lars Vestnes, leder i Bodø Høyre og ordførerkandidat ved forrige kommunevalg, peker på at kommunen søkte om dispensasjon når han får kritikken presentert.

– Fredrikstad kommune har søkt om dispensasjon tre ganger, og fikk avslag alle gangene. Uansett hvilken regjering som hadde styrt ville det samme vært gjort når det er fare for liv og helse.

Lars Vestnes, leder i Bodø Høyre. Foto: Bjørn Erik Olsen / Avisa Nordland

– Når Andreas Tymi snakker om denne konflikten på denne måten synes jeg nok en gang han er på grensen til å ikke respektere hvordan norsk arbeidsliv fungerer. Et arbeidsliv som har fungert glimrende i mange, mange år.

Vestnes peker også på det arbeidsminister Thorbjørn Røe-Isaksen sa etter at streiken ble stoppet – at dette ikke er noe Regjeringen vil gjøre.

– Jeg er helt sikker på at regjeringen ikke ønsker å være part i denne saken. Og vi er nødt til å ha respekt for den modellen vi har uavhengig av hvilket resultat det ender på, sier Vestnes og legger til:

– Som Thorbjørn Røe-Isaksen sa var han svært lite fornøyd med å få dette på sitt bord. Her må partene i fellesskap ta et ansvar.