Over hele landet er søkertallene til lærerutdanningene lavere i år enn i fjor, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Og det er spesielt i de tre nordligste fylkene dom har problemer både med å rekruttere nok lærerstudenter og lærere til regionen.

I nordlandskommunen Alstahaug er situasjonen så alvorlig, at de har sett seg nødt til å være kreative for å få faglærte lærere.

Alstahaug kommune flesker derfor til med opp mot 90.000 kroner i bonus til de som vil arbeide på skolene her.

– Årsaken er innlysende. Det er vanskelig å få tak i faglærte lærere i Alstahaug, og spesielt vanskelig 1.–4. klasse, sier kommunalsjef Connie Pettersen til Helgelands Blad.

Slik funker bonusordningen Ekspandér faktaboks Kommunen tester ut en bonusordning der lærere fra 1.-4.-trinn får en bonus på 90.000 kroner – der 60.000 utbetales første året og 30.000 det neste. De som blir ansatt i 5.-10.-trinn, er lovet en bonus på 45.000 kroner, 30.000 det første og 15.000 det neste. Bonusen omfatter kun nyansettelser av lærere som ikke har arbeidet i kommunen i løpet av de siste fem årene. De som søker, må være faglærte og oppfylle kravene til kompetanse på forskjellige trinn.

Skylder på Nesna-nedleggingen

I år trenger kommunen fortsatt seks nye lærere. I ytterste tilfellet betyr det 540.000 kroner bare i bonuser for årets rekruttering.

Nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet mener nedleggelsen av lærerutdanninga på Nesna får store konsekvenser på Helgeland.

De vil gjenreise lærerhøgskolen her, hvis de vinner valget.

En av grunnene til å gjenreise skolen er lærermangelen de vil stå overfor i årene fremover, ifølge nestlederen.

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Oliver Rønning / NRK

– For Arbeiderpartiet er det helt grunnleggende at alle skal ha rett til en skikkelig skolegang, enten man bor i byen eller på bygda. Både jeg selv og mine barn har gått på distriktsskoler hvor nesten alle lærerne var utdannet på Nesna, forteller Skjæran (Ap).

Regjeringen har satt inn flere tiltak for å utdanne flere lærere i Nord-Norge. Blant annet er det innført ordninger for sletting av studielån, som skal bidra til bedre rekruttering, raskere gjennomføring, og at flere lærere jobber i Nord-Norge.

I tillegg var UiT og Nord Universitet først ute med en forsøksordning for at flere med påbegynt lærerutdanning kan fullføre utdanningen.

Det er ikke nok, mener Skjæran. Han mener det behøves en reform som sørger for at langt flere kan ta utdanning nært der de bor.

– Det trenger vi for å skaffe nok lærere i årene som kommer. Regjeringa har lagt ned Nesna og avskilta lærere, og det vil føre til lærermangel. Vi skal snu på begge områder og skaffe flere lærere til kommunene, hevder han.

Skjæran mener det er en knallhard dom over nedleggingen av lærerutdanninga på Nesna.

– I stedet for kutt og sentralisering må vi satse på desentralisert utdanning, flere studieplasser og stoppe regjeringens avskilting av dyktige lærere.

Har mistet to tredeler av søkerne

Det er ingen ny sak at enkelte kommuner som sliter ekstra mye med å få tak i nye lærere velger å lokke med penger.

Det har også Bodø gjort. Også her har antallet søkere til lærerjobber gått ned, skriver Avisa Nordland i dag.

I Alstahaug har ikke lærermangel vært et problem før de siste årene. Her har de sett en tydelig trend.

– Tidligere kunne vi ha rundt 100 søkere på stillingene. De siste årene har det vært rundt 30, og mindre enn en tredel av dem har relevant utdanning, sier Pettersen til NRK.

Han mener de lave søkertallene har en klar sammenheng med nedleggelsen av lærerutdanninga på Nesna.

Rådgiver i Alstahaug kommune, Kenneth Pedersen sier de allerede har fått 7 nye søkere etter å ha tatt en ny utlysningsrunde med bonusordning. Foto: privat

– Folk med lokal tilhørighet som tok utdanninga på Nesna ble ofte værende i de omkringliggende kommunene, sier han.

Studentene fra Helgeland befinner seg i dag i Bodø, Trondheim og Levanger.

– Det er vanskeligere å få tak i dem nå. Kanskje færre av dem søker også, fordi de må reise lengre for å få utdanning.

Han tror vi bare ser toppen av isfjellet. Når de etablerte lærerne i Sandnessjøen faller ifra, blir det vanskelig å rekruttere nye. Han tror også at nabokommunene nå begynner å merke hvor tøft det er å få rekruttert lærere.

– Har du gått på skole her og vært på Helgeland har du en tilknytning, og da kunne du kanskje tenke deg å søke jobb i området. Den effekten mister vi når vi ikke har høgskolen, forklarer han.

– En investering i elevene

Rådgiver i Alstahaug kommune Kenneth Pedersen mener likevel at han ser på det som en investering.

– Vi teller ikke på kroner og øre. Det vil koste, men vi velger å ta kostnaden i forkant for å få elever som lykkes på skolen. Da skaper vi flere mennesker som har det bra, motvirker utenforskap, det er en god investering for mennesker å gi dem god utdanning, sier han til NRK.