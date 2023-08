Da Karianne gikk i femte klasse på Røst barneskole hadde hun utferdstrang.

Og det var særlig en ting hun ønsket å oppleve, nemlig søte gutter.

– For å si det rett ut. Jeg synes ikke det er noen søte gutter her, sa en litt fnisete femteklassing til NRK i 2012.

Skulle Karianne få seg en utdanning og treffe søte gutter, måtte hun flytte fra den lille, trygge øya.

Skulle Karianne få seg en utdanning og treffe søte gutter, måtte hun flytte fra den lille, trygge øya.

Og hun er ikke den eneste som har dratt.

Sliter med fraflytting

Røst er et øyrike helt ytterst i Lofoten, ti mil ut i havet. Kommunen er en av mange som sliter med fraflytting.

Siden Karianne ble født har folketallet rast ned med omtrent 180 innbyggere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Da Karianne var 15 år flyttet hun inn på hybel i Bodø. Etter videregående valgte røstværingen å bli i Bodø for å studere sykepleien.

Like før hun ble ferdig med utdannelsen begynte hun å leke med tanken om å flytte tilbake til Røst. Og heller ikke der er hun alene.

Direktør ved kompetansesenter for Distriktsutvikling, Marit L. Mellingen forteller at det er mange unge som ønsker å flytte hjem.

I en rapport fra Distriktssenteret kommer det fram at de unge er sterkt motivert for å bosette seg i en distriktskommune.

Marit Mellingen, direktør for Distriktssenteret. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Vi fant at ganske mange er motiverte til å bo i en distriktskommune dersom de får jobb og bolig. Det er ikke så få som man skulle tro, sier Mellingen.

Hele 65 prosent av ungdommer som har vokst opp i distriktet kan tenke seg å bo i en distriktskommune når de blir 30 år.

– Mange ungdommer trakk frem det å kunne tilby sine fremtidige barn en like god oppvekst som de selv hadde.

Nærhet til naturen og familien, var også viktig for ungdommen som svarte på undersøkelsen.

Etter noe grubling bestemte Karianne seg for at det var nok med seks år i Bodø. Hun bestemte seg for at hun ville hjem.

Sendte åpen søknad

På Kariannes venstre underarm står det skrevet Jonas med store, sorte bokstaver i permanent blekk.

Tatoveringen var en overraskelse til broren som hun har et tett forhold til. Familien betyr mye for henne.

Og det var nettopp det som gjorde at Karianne ønsket å flytte hjem.

– Man mister aldri interessen her ute. Selv om det ikke er fint vær hver kveld, blir man like glad og sjarmert av øya, sier Karianne.

Men hva skulle hun gjøre? Karianne ante ikke om hun fikk jobb på øya. Også dette er en stor utfordring for distriktskommuner som vil lokke til seg unge folk.

I håp om å finne arbeid sendte hun en åpen søknad til kommunen.

Altfor mange ungdommer kjenner for dårlig til karrieremulighetene og arbeidsmarkedet på hjemplassen sin før de tar utdanningsvalg, viser rapporten til Distriktssenteret.

– Kommunene og lokalsamfunnene kan bli flinkere til å løfte frem hvilke utdanninger og jobbtilbeder som finnes lokalt, mener Marit Mellingen.

Før skapte lokalsamfunnene arbeidsplasser og så kom det folk. Men nå har trenden snudd, forteller Mellingen.

Foto: Marie Staberg / NRK

– Det finnes mange spennende arbeidsplasser. Næringslivet i distriktet går veldig godt, men nå er det mangel på folk som er hovedutfordringen.

Hvor skulle hun bo?

To dager etter at søknaden var sendt, ringte telefonen og Karianne hadde fått fast jobb.

– Det gikk veldig fort i svingene, men jeg ble superglad. Da skjønte jeg at det ble Røst. Plutselig var tiden her, og jeg skulle flytte hjem.

Flyttet tilbake til barndomsparadiset: – I Bodø får jeg aldri den roen som jeg får her. Foto: Marie Staberg / NRK

Da jobben var i boks dukket en ny utfordring opp. For hvor skulle hun bo?

Flere distriktskommuner forteller om utfordringer med å finne boliger til dem som ønsker å flytte dit.

NRK har tidligere skrevet om boligmangel i Lofoten og at det ikke er penger i å bygge hus langt fra byene.

Dette gjelder også for Røst. Øya har et svært trangt leiemarked.

Heller ikke i Bodø fant Karianne noen søte gutter å ta med hjem til Røst. – Det er jobben og familien som drar meg hit, sier Karianne. Foto: Marie Staberg / NRK

– Først tenkte jeg at dette kunne løse seg. Men de viste seg at det skulle bli veldig vanskelig og tungvint å få seg boplass.

– Jeg begynte å se litt mørkt på det.

Ingen boliger var ledig, og det var ikke aktuelt for Karianne å flytte hjem til mor og far for alltid.

Presset boligmarked

– Uten boliger tilgjengelig blir det ikke mange som vil eller kan flytte til Røst, sier ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen.

Mikalsen erkjenner at boligsituasjonen er svært utfordrende.

Ordfører på Røst, Elisabeth Mikalsen om boligsituasjonen på Røst: – Det er en kjempeutfordring. Boligpolitikk er noe vi må fortsette å løfte lenger opp. Foto: Hilde Berit Evensen

– Vi gjør alt vi kan for å påvirke og for å bidra til at det skal være boliger tilgjengelige for de som vil flytte hjem eller ut til oss, sier Mikalsen.

– Andre, i systemene over oss, må så snart som mulig sette inn virkemidler som gjør at blant annet ungdom som ønsker å flytte hjem igjen, kan finne en bolig til leie eller at det er forsvarlig og mulig å bygge eller kjøpe seg en bolig, sier Mikalsen.

Og boliger er det stort behov for, mener Mikalsen:

– På Røst ser vi nå en trend med at unge som har vært borte og tatt utdannelse, kommer hjem igjen. Det er jeg veldig glad for.

– Jeg vil gå så langt som til å påstå at det har alt å si for at Røst også i fremtiden skal være det livskraftige samfunnet vi alltid har vært.

Karianne Jørgensen holder nøklene til sin første jobb som fast sykepleier på Røst. Foto: Marie Staberg / NRK

Etter mye frem og tilbake fant Karianne endelig ei leilighet som hun kunne leie. Og nylig startet Karianne i sin nye jobb som sykepleier ved Røst sykehjem og helsesenter.

– Jeg har alltid hatt interessen av å være sammen med andre mennesker. At jeg får hjelpe, støtte og være der for dem er veldig givende.

For Kariannes del var det viktig at hun kunne jobbe med noe som hadde nytteverdi for øysamfunnet, som ga henne en trygg og god oppvekst.

Foto: Marie Staberg / NRK

Store deler av hverdagen går med til jobb.

Men hva skal en ung dame på 22 år gjøre når arbeidsdagen er over. Hva kan man finne på da?

Radiobingo!

På Røst er det få ungdommer sammenlignet med andre steder i landet.

Så hva finner de på? Mye variert, skal man tro Karianne selv.

På tirsdager spilles det radiobingo sammen med venner og bestemor, forteller Karianne.

– Ellers går vi turer, henger, drar ut på puben eller kroa i helga. Noen spiller fotball og trener.

Karianne trives i jobben sammen med gode kollegaer. Det har nå gått seks år siden røstværingen tok ferga over Vestfjorden. Foto: Marie Staberg / NRK

Selv om Karianne trives med gode kollegaer, venner og familier, er det likevel noe som mangler:

Hvor er de søte guttene?

Nå som Karianne har flyttet tilbake til øya er det fortsatt ett lite problem.

Det er fortsatt ingen søte gutter der ...

Men skal man tro ordfører Elisabeth Mikalsen har Røst blitt et attraktivt sted for unge.

Så hvem vet? Kanskje kommer det en søt gutt ut til havgapet etter hvert.

