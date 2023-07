Regine Johansen (28) hadde knapt høyrt om Sandane i Nordfjord, før ho flytta dit.

Karmøybuen kom først til vestlandsbygda som ein del av eittårig traineeprogram. Ho fekk fast jobb og eitt år har så langt blitt til fire i Sogn og Fjordane Energi (SFE).

– Eg blei verande fordi eg treivst veldig godt i jobben og eg fekk ein veldig spennande jobb vidare. Eg fekk både ansvar, kjekke arbeidsoppgåver og moglegheiter til å jobbe med kjekke folk.

Her på Sandane, kommunesenteret i Gloppen har Regine Johansen blitt buande etter at ein traineestilling lokka ho. Kommunen har 6000 innbyggjarar. Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK

Distrikts-Noreg skrik etter folk som vil jobbe der, og det er særleg vanskeleg å rekruttere unge.

Sjølv om folketalet i Noreg er venta å auke, vil det bli færre folk i 40 prosent av kommunane fram mot 2050, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Det er i hovudsak i distriktskommunar som vil få færre folk.

Forskarar trur at nettopp at slike traineeprogram som Johansen var ein del av, kan vere viktige for å lokke unge med høg utdanning til bygda.

Ordninga fungerer som ein praksisstilling, med full lønn i eitt år.

Rekrutteringssuksess

Look North Trainee, Fjelltrainee og Framtidsfylket – traineeordningar har poppa opp over heile landet.

Målet med mange av programma er at arbeidsgjevarar skal få tak i fersk og relevant kompetanse, samstundes som at fleire unge skal få auga opp for jobbmoglegheitene utanfor dei største storbyane.

Ei undersøking av 13 regionale trainee-ordningar gjort av Distriktssenteret viser at ordninga har vore ein suksess for å rekruttere høgt utdanna arbeidskraft til distrikta.

Det blir også trekt fram at ordninga gir mange verksemder ei varig rekruttering.

– Mange av ungdommane som blir rekrutterte til verksemder gjennom traineeprogram frå tilbod om fast jobb, og vel å ta han, seier direktør Marit Mellingen ved det statlege Distriktssenteret.

Den sosiale biten av traineeprogrammet er ein av nøkkelfaktorane bak suksessen, viser undersøkingane til Distriktssenteret.

Marit Mellingen, direktør for Distriktssenteret. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Det er ofte mange unge traineear som startar samstundes. Programma inneheld også sosiale aktivitetar utanom jobb som er med å skape tilhøyrsle til staden, fortel Mellingen.

– Ungdom er opptatt av sosiale møteplassar. Tilgang til bustad og natur og karrieremoglegheiter er viktig. Då hjelper traineeprogramma med å vise fram moglegheitene på ein annan måte enn ein vanleg jobb.

I tillegg får den nytilsette kanskje prøve seg i ulike posisjonar i jobben.

Undersøkinga viser at det likevel kan det vere krevjande å få unge til å bu i distrikta lenge.

Naturen er ein viktig del av kvifor Johansen trivst så godt på Sandane. I tillegg til ein spennande jobb. Foto: Privat

Sosialt nettverk er viktig

Regine Johansen deltok i Framtidsfylket si traineeordning. Om lag halvparten av traineeane deira har blitt buande i Sogn og Fjordane over ei lengre periode, syner ei undersøking frå 2019.

Framtidsfylket har rekruttert traineear i 19 år. På det meste har godt over 1000 personar søkt på om lag 20 stillingar. Det klare fleirtalet av årets traineear held også fram i stillingane sine.

Linda Hovland, leiar for Framtidsfylket, meiner i likskap med Mellingen at den sosiale nettverket ved ordninga er viktig.

– Med ein gang du kjem veit du at du har andre i same situasjon og livsfase, og du har noko ein kan vere med og dele erfaringar med.

Hente heim bygdeungdommen

Forskar Jostein Brobakk ved Ruralis – institutt for regional- og ruralforsking har også inntrykk av at traineeordningane har fungert for å lokke unge til jobbar i distrikta.

Han viser til at ein av dei store utfordringane er å få bygdeungdommen tilbake til bygda etter avslutta utdanning. Då er nettopp relevante arbeidsplassar viktig.

Kvifor treng vi at folk bur i distrikta?

– Dei største byane ønskjer ein befolkningsvekst, men det er vanskeleg å hankast med tilflytting dersom alle skal flytte til byen.

I tillegg meiner han at mange av framtidas grøne ressursar finst på bygda.

– I ei framtid der vi skal belage oss meir på grøne ressursar treng vi at det bur folk i distrikta med både spesialisert utdanning og arbeidsfolk, seier forskaren.

På Sandane ser det ut til at Regine Johansen held fram i SFE.

– Eg er der eg trivast og har ikkje noko plan om å flytte.