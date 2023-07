Boligmangel i Lofoten – reiselivet må kjøpe boliger for å huse sesongarbeidere

– Det er vanskelig å skaffe boliger til ansatte for reiselivsbedrifter i Lofoten. Vi har kjøpt tre bolighus som vi bruker, sier driftsleder ved Lofotr Vikingmuseum, Terje Bøe.

For turistboomen i Lofoten fortsetter.

Skal vi tro Bøe er det enda flere turister som kommer til Lofoten i år, grunnet svak kronekurs og mange nordmenn som tar norgesferie i år.

Allerede i mai uttrykte reiselivsnæringen i Lofoten og NHO Reiseliv om bookingboom.

7 av 10 melder om samme bookingnivå som i fjor, eller enda bedre, ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juni.

– For noen år siden kunne vi leie hus i tre måneder, men det er blitt så dyrt at det går ikke, sier Bøe.

30.000 i måneden

Han sier at for noen år siden kunne de leie et hus med tre soverom for 7000 kroner måneden, men det finner dem ikke tak i lengre.

– Også er det mange som heller leier ut via Airbnb, men det koster for mye, sier Bøe.

Nå leier store deler av privatmarkedet i Lofoten ut rom for over 1000 kroner natten og prioriterer korttidsleie fremfor langtidsleie til en rimeligere pris.

Et raskt søk på Airbnb finner NRK et hus som koster 3200 kroner natta, med fire soverom. Det tilsvarer 24.000 kroner per person i en måned.

Det har de færreste sesongarbeiderne råd til.

Og det kommer på toppen av at Lofoten har flere problemer knyttet til økningen i turisme de seneste årene.

Terje Bøe om bord i et av vikingbåtene til museet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

NRK har tidligere skrevet om både nedtråkket natur, forsøpling, avføring i hagene til folk og problemer med parkering.

– Det er mange som vil jobbe i Lofoten om sommeren også, men de får ikke bolig. Det er rett og slett ikke nok boliger for all aktiviteten som er her, sier Bøe.

Det både bygges for lite og leies ut for dyrt, mener han.

Nå som turismen i Lofoten bare øker i omfang, også som helårsdestinasjon er det lokale næringslivet bekymret for mangelen på boliger.

Dette huset er ett av de som Lofotr Vikingmuseum har kjøpt for å huse sine ansatte. Foto: PRIVAT

Må bygges

Ved Lofotr Vikingmuseum er de 100 ansatte om sommeren og opp i 120 om høsten. De fleste ordner overnatting selv, men museet må være behjelpelig for ca. 25.

– Hvis vi ikke hadde hatt våre egne bolighus tror jeg ikke vi hadde fått huset de 25 ansatte, sier Bøe.

Han mener at når etterspørselen er der må det finnes utbyggere som kan bygge.

– Vi må bygge billigere hus, hybler som kan ta av toppen på sommeren. Svaret er at det må bygges flere boliger.

Lofoten er en naturperle som mange vil få meg seg i sommermånedene. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Umulig

Odin Hetty (19) fra Bodø jobber som aktivitør på Lofotr vikingsmuseum i sommer, der han blant annet skal lære folk å skyte med pil og bue.

Sammen med andre arbeidere bor han i et hus like ved langhuset på museet.

Han tilbringer somrene i Lofoten, men bor egentlig i Bodø.

– Uten huset hadde jeg ikke hatt noe sted å bo her, og da kunne jeg ikke jobbet her. Har man ikke lokal tilknytning er det så å si umulig å finne sted å bo i nærområdet.

– De husene museet blir brukt av de sesongansatte, de er her fra mai til september, det er en for kort for de som leier ut bolig. Også er det ikke noen hybler på Bøstad, tilføyer Hetty.

Foran huset eid av Lofotr Vikingmuseum i midten står Odin Hetty. Foto: Privat

Hetty har prøvd flere ganger å få leid privat, men det har vært vanskelig.

– Det har vært noen sesonger der jeg har forsøkt å finne andre steder å bo, men det er vanskelig å finne noe. Særlig når jeg ikke har bil, sier han.

Skjevhet i utviklingen

Daglig leder i Visit Lofoten, Line Samuelsen bekrefter at det er vanskeligheter med å skaffe bolig til sesongarbeidere over hele Lofoten.

– Vi har snakket med flere som sier at de enten må kjøpe boliger eller leie på helårsbasis for å sikre sine ansatte boliger i sesongen.

Hun forklarer at det har blitt en skjevhet i utviklingen siden det er sommersesongen som har høyst trykk.

– Vi har en sommersesong som krever mye av oss, og jeg mener det er viktig å få utviklet Lofoten til en helårlig reisedestinasjon, slik at man kan ha ansatte hele året, sier hun.

Daglig leder i Visit Lofoten Line Samuelsen mener bedriftene må samarbeide mer for å få rom til alle sesongarbeidere. Foto: John Inge Johansen

Turismen gir muligheter

– Er det ikke naturlig at reiselivet betaler markedspris, når de har vært med på å skru opp prisene?

– Det er ei verdiskaping til Lofoten at reiselivet er her. Uten det hadde vi ikke hatt mulighet til å ha for eksempel restauranter hele året. Verdiskapinga om sommeren bidrar til at vi som bor her har plasser å spise og hygge oss også i lavsesong, påpeker Samuelsen.

Hun er enig med bedriftene om at noe må gjøres. 30.000 kroner måneden er for dyrt for de fleste sesongarbeidere.

– Vi må jobbe mot et mer helårlig tilbud, samarbeide på tvers og etter hvert kanskje se på boligutvikling, sier Samuelsen.