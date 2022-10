Advarer mot Halloween-trend: – Kan være skadelig

– Fest og kontaktlinser kan være en dårlig kombinasjon. Det har jeg sett mange ganger, som optiker.

Det sier generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo.

I helga er det mange feststemte som skal ut for å feire Halloween.

Både barn, unge og voksne kler seg opp i skumle kostymer for å endre utseende og karakter.

Et populært Halloween-kostyme er såkalte partylinser.

Nå advarer eksperter mot å bruke dem.

– Bruk av slike kontaktlinser kan være skadelig. Vi vet at det er større sjanse for at du får skader eller problemer ved bruk av slike kontaktlinser enn vanlige kontaktlinser, sier Haugo.

– Puster dårlig

Daglig leder for Specsavers Bodø, Lidvard Veland, sier det er flere grunner til at partylinser kan få alvorlige konsekvenser for synet vårt.

Daglig leder for Specsavers Bodø, Lidvard Veland Foto: Privat

– Det er linser som puster dårligere. De gir mindre tilgang til oksygen for øyet.

Enten det er «katteøyne» eller «zombieøyne» du går for i kveld, så har de en ting til felles.

De er ofte tykkere enn vanlig kontaktlinser og har et trykk i form av motivet på linsen, som begrenser oksygentilgangen til øyet.

– Det gir økt risiko for at man får små sår i hornhinna, slik at man kan få infeksjoner. Dersom det kommer bakterier eller virus – noen ganger sopp – i disse sårene, gjør at man kan få øyeskader av det.

Og det kan i ytterste konsekvens ødelegge hornhinna permanent.

– Det er adskillig større risiko for å få skader med denne typer linser enn andre. Også med tanke på at de brukes uten opplæring som ofte er tilfellet.

Det er mye som skal klaffe mellom øyne og linser. Foto: Colourbox

Dersom du er fast linsebruker blir det satt opp en time for å få opplæring i hvordan man bruker dem.

– Man må finne en match mellom linser og kunde.

Etter hvert vil det også være oppfølgingstimer for å sjekke at linsene passer til hvert enkelt øye.

– Det er ofte at man må plukke bort linsene og finne en annen type fordi dette er en type som ikke har den rette utformingen til den kunden sitt øyet.

Kan gi permanente øyeskader

Hans Torvald Haugo mener det aller beste er å la partylinsene bli hjemme i kveld.

– Hvis du skal feste veldig hardt bør du ta kontaktlinsen ut.

Generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo Foto: Norges Optikerforbund

– Du har ikke samme utvalget, som når du kjøper vanlige, så da er det ikke sikkert at de passer så godt til øynene dine.

Det er ikke bare, bare å bruke kontaktlinser, og i alle fall ikke partylinser. Du bør passe på at linsene har rett krumning, slik at de passer øynene dine.

Samtidig er det også viktig at linsene passer, slik at de ikke irriterer:

– Det er litt større sjanse for at partylinsen er litt ru eller røff i overflaten, som igjen kan gnage litt under øyelokket eller inn på hornhinna på øyet.

– Mitt gode råd til alle som setter på partylinser i kveld er: ta de ut om de ikke kjennes godt ut.

Skal du likevel bruke partylinser i kveld?

Men dersom du absolutt ønsker å bruke kontaktlinser for å gjøre kveldens antrekk komplett, har ekspertene følgende råd: