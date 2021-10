– Denne var skikkelig kul! Masse farger. Typisk 70-talls disco.

Viktoria Skipnes har tatt turen til bruktbutikken Fretex i sentrum av Bodø.

Hun er opptatt av miljø, og tenker mye på bærekraft.

Også på en dag som Halloween, som nærmer seg med stormskritt:

Derfor er det bruktbutikk hun oppsøker når hun skal finne kostyme til helga.

– Gjenbruk er utrolig viktig for min del, sier Skipnes.

– Jeg er ofte innom bruktbutikker. Jeg merker også at vennekretsen min og familien har blitt mer opptatt av bærekraft og det å bruke ting på nytt.

HENTER INSPIRASJON: Viktoria Skipnes forteller at hun lar seg inspirere av det hun finner i bruktbutikker. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Forsker: Viktig å få ned forbruket

En FN-rapport som Aftenposten og andre medier omtalte i 2019, har pekt på klesindustrien som en «miljøversting» i internasjonal sammenheng.

Åtte prosent av verdens klimagassutslipp kan ifølge rapporten knyttes til klesindustrien.

Den slipper faktisk ut mer skadelige drivhusgasser enn fly og skip til sammen, skrev NTB.

FORSKER PÅ KLÆR OG BÆREKRAFT: Professor Ingun Grimstad Klepp ved SIFO. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Masseproduksjon i lavkostland har gjort klær stadig billigere, noe som har resultert i økende bruk-og-kast-mentalitet hos forbrukerne.

Alt man kan gjøre for å få forbruket ned, er derfor viktig, sier Ingun Grimstad Klepp. Hun er professor for klær og bærekraft hos SIFO. Et forbruksforskningsinstitutt tilknytta OsloMet.

– Dette er et godt eksempel på å få ned miljøbelastninga, sier Klepp om Viktorias fokus på å handle brukt istedenfor nytt.

Vi er nødt til å få ned både produksjonen og omsetningen av klær drastisk, sier hun.

– I dag blir det produsert, transportert og kjøpt altfor mange klær. Mye mer enn det verden har bruk for. Det å få ned produksjonen på et anstendig nivå, det er et viktig politisk mål. Og noe mange kan bidra med gjennom å selv redusere eget forbruk.

NRK forklarer Hvor mye søppel etterlater vi oss etter feiringa? Bla videre Dette er Halloween Halloween er en feiring som foregår 31. oktober, kvelden før allehelgensdag 1. november. Halloweenfeiringen kom med irske og skotske innvandrere til USA, og har derfra spredt seg til mange land, også Norge. Det skriver Store Norske Leksikon. Så mye bruker vi på feiringa Tall NRK fikk fra Virke i 2019 viser hvordan vi handler godteri, kostymer og pynt for nærmere 300 millioner kroner i året. Vi handler gresskar, bøtter, ballonger og papptallerkener i store mengder. – Våre kjeder Extra og Obs solgte Halloween-pynt og kostymer for ca. 1,6 millioner kroner i 2020, og vi regner med en økning på 20 prosent i år, opplyser Coop Norge i en e-post til NRK i dag. Mye er i plast Mange av produktene som selges i de ulike butikkjedene er engangsprodukter. En stor andel er laget av plast. Også mange av de ferdigproduserte kostymene i butikkene er laget av polyester og andre plaststoffer som ikke brytes lett ned i naturen. En del havner i søpla Den engelske avisa The Guardian anslo i 2019 at rundt 2.000 tonn plast ville havne i søpla etter det årets Halloweenfeiring i Storbritannia. Og det bare fra utkledningsutstyr. Oppfordrer til å kjøpe brukt – Å kjøpe brukt framfor nytt fører til at man gir klær lengre levetid, som er et veldig godt klimatiltak, sier Framtiden i våre hender-leder Anja Bakken Riise i en e-post til NRK. – Jeg tipper mange har klær eller stoffer liggende hjemme som de ikke bruker, som man enkelt kan lage artige kostymer av, sier Riise. Forrige kort Neste kort

Halloween kostymer: Dette fant Viktoria på Fretex

Tilbake i Bodø har Viktoria fått litt hjelp av Lise Randi Klungseth.

Hun er daglig leder i Fretex-butikken, og forteller om økende interesse.

– Det er bare å se rundt, det er stort sett folk i butikken hele tiden. Ungdom kommer gjerne mer nå, og ofte i flokker. Det har blitt en sosial ting å gjøre sammen.

BUTIKKSJEF I BODØ: Lise Klungseth styrer Fretex-butikken i sentrum av Bodø. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Jeg oppfordrer folk til å gå gjennom skapene sine. Vi tar imot det som er helt rent og salgbart. Kom gjerne med det mest unike du har, til boksen vi har inne i butikken.

Og Viktoria, hun fant til slutt sitt kostyme.

– Denne var skikkelig kul!, utbryter hun, mens hun holder fram en stilig kjole med paljetter i gull.

Hun oppfordrer flere som skal på Halloweenfest i helga, til å tenke alternativt.

– Vær kreativ! Kanskje er det bare en liten ting du trenger for å gjøre kostymet komplett, og da kan du finne det i en bruktbutikk.

– Dette er også et fint sted å finne julegaver. Jeg ga en venninne en presskanne i fjor, som ble kjøpt på loppemarked. Både billig og bra for miljøet!

Sats på opplevelser, ikke utstyr, er oppfordringa hennes.

FÅR TIPS FRA BUTIKKSJEFEN: Viktoria Skipnes i samtale med daglig leder ved Fretex i Bodø, Lise Randi Klungseth. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

KLAR FOR ALLEHELGENSAFTEN: Halloween, eller allehelgensaften på norsk, er den 31. oktober. Viktoria gleder seg til helga. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

