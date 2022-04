Mens Sør-Norge forbereder seg på rekordhøye strømpriser og den dyreste sommeren noen gang, har Nord-Norge Europas billigste strøm.

Årsaken er at landsdelen har gode vann- og vindforhold, men ikke får fraktet kraften ut. Til det er overføringskapasiteten mellom nord og sør for dårlig.

I dag er snittprisen for strøm i Nord-Norge på 0,13 kroner per kilowattime. Til sammenlikning har Sør-Norge en snittpris på 1,93 kroner per kilowattime, ifølge tall fra Nord Pool.

I tillegg er det momsfritak på strøm i Nordland, Troms og Finnmark.

Gratis strøm i perioder

De gode tidene i nord skal fortsette også gjennom sommeren. Faktisk kan strømmen bli så billig at det i perioder blir gratis for nordlendingene å sette på vaskemaskinen eller ta en dusj.

Johnny Horsdal er forvaltningssjef hos SKS Handel, handelsselskapet til Salten Kraftsamband som er en ledende produsent av kraft i Nord-Norge.

Han forteller at det er spesielt i perioder fra slutten av juni til begynnelsen av juli at strømmen kan bli gratis i nord.

Årsaken er all snøen som smelter vil gjøre at kraftmagasinene vil renne over og gi et ekstra stort strømoverskudd i nord.

Frykter kollaps

Horsdal er bekymret for at strømprisen vil kollapse. Det vil si mye vann i magasinene kombinert med nedbør og mye vind vil kunne gjøre at prisen blir negativ.

Johnny Horsdal er forvaltningssjef i SKS Handel AS. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

Altså at det rett og slett ikke er lønnsomt å produsere kraft.

Nord-Norge kan altså i perioder få en situasjon med superbillig strøm som man rett og slett ikke får brukt.

Det betyr at man kan ende med at man ikke får brukt all kraften, at man bare må la vannet gå forbi turbinene og kaste vannet på havet.

Store kontraster

Det står i skarp kontrast til strømkrisen i sør, som har gjort store innhogg i vanlige folks budsjetter. Mange har måttet bla opp flere tusenlapper ekstra per måned i strømutgifter.

Horsdal skjønner godt at folk i Sør-Norge er bekymret for strømregningene det neste halve året.

– Det ser det ut til at kan være 150 øre i snitt det neste halve året. I Nord-Norge er det snakk om 20–30 øre og det er ikke noe å bekymre seg over.

Vil ta 10-15 år å forbedre overføringskapasiteten

Nord-Norge produserer opptil 28 terawatt (TW) kraft i året, men bruker kun 20 TW i regionen, ifølge Statnett.

Overskuddet tilsvarer omtrent halvparten av hele Norges kraftoverskudd i 2021. Mye av dette kraftoverskuddet sendes til Sverige.

Slik vil det være i mange år framover.

Det opplyste olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i Debatten tirsdag kveld.

Debatten: Norge har igjen Europas dyreste strøm Du trenger javascript for å se video.

– God krafttilgang og rimelige priser i nord skal være en fordel for hele landet. De skal utvikle industri og en framtidsrettede arbeidsplasser.

Han mener at det å bygge et nytt strømnett ikke er løsningen for den strømkrisen Sør-Norge står oppe i.

– Det tar 10-15 år å bygge et nytt nett i Norge. De har åtte terawatt kraftoverskudd i Nord-Norge. Om ti år kan situasjonen være endret. Vi må ta ansvar for å bygge ut et robust kraftsystem vårt slik at kvaliteten i nord fortsetter. Hvis de går mot et kraftunderskudd vil industrien slite og prisene vil stige. Sånn skal det ikke bli.

Må flytte kraften dit den trengs

Ifølge Statnett-direktør Gunnar Løvås er hensikten med kraftnettet å flytte overskuddskraften til områder hvor den trengs mest.

Men også Statnett innser at det tar tid å komme dit.

– De kraftsystemene vi søker å få bygge ut, vil komme på plass fra 2030 og utover. Vi har nylig fått konsesjon til å bygge en forbindelse over Sognefjorden. Det vil øke kapasiteten noe. Det prisbildet vi ser i våre analyser for 2030 er en prisforskjell som er vesentlig lavere enn i dag, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Klette i Statnett.

Anbefaler å tegne fastprisavtale

Forvaltningssjef Johnny Horsdal i SKS Handel anbefaler strømkunder i nord til å tegne en fastprisavtale nå som prisene er så lave.

– Det er nok lurt å vurdere en slik avtale fram mellom september og oktober til neste år, og så videre utover, sier Horsdal.

Selv har han hatt spotpris siden 1996, men vurderer nå en fastprisavtale for fem år fram i tid.

– Det er ikke en gave fra Gud at vi skal være belønnet med lave strømpriser i all evighet. Dette kan fort snu andre veien. Nå i påska så vi i Midt-Norge at hvor prisen lå på 253 øre. Ting kan skje, det kan bli tørt i nord.