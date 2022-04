– Det blir den dyreste sommeren vi noen gang har sett.

Det sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight til NRK Nyhetsmorgen. Han er klar på at strømprisene vil forbli høye, også inn i sommermånedene.

– Det forventes at det i ren kraftpris i Sør-Norge vil koste mellom 150 og 200 øre per kilowattime gjennom resten av sommeren.

Det er noe lavere enn de høyeste prisene i vinter viser tall fra Nord Pool, men Lilleholt understreker at det er ekstraordinært til sommeren å være.

– Vi har aldri sett så høye priser på sommerstid. Vi er blitt vant til høyere priser i vinter, men på sommeren er dette ekstremt, forklarer Lilleholt.

Allikevel beroliger analysesjefen de som nå frykter strømregninger på lik linje med i vinter.

– Det som er fordelen nå og inn i sommeren er at forbruket stuper drastisk i forhold til vinterstid. Vi bruker vesentlig mindre strøm, og da blir også strømregningene vesentlig mindre.

Peker på krigen i Ukraina

Årsaken til de høye strømprisene er sammensatt ifølge Lilleholt, men han peker spesielt på krigen i Ukraina som én av hovedårsakene.

– Prisene har blitt gradvis høyere som følge av konflikten i Ukraina. Det er fortsatt en stor usikkerhet, og det preger prisene.

EKSTRAORDINÆRT: Analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, sier vi går en rekorddyr sommer i møte.

Men det er også mer nærliggende årsaker til hvorfor prisene i Sør-Norge fremdeles er høye.

– Vi har litt lite vann i magasinene våre frem til snøen smelter igjen. Derfor holdes det igjen på vann, som gjør at prisene igjen blir høyere, forklarer Lilleholt.

Han legger til at nettopp vannmengden, men også været, blir svært utslagsgivende for hvordan strømprisene blir å tiden som kommer.

– Hvis vi får et vær som gir oss mer vann, vil vi kunne få lavere priser inn mot høsten. Men det motsatte kan også skje. Får vi tørrere vær, kan vi igjen få priser som vi hadde i vinter, sier analysesjefen.

Forlenger strømstøtten

For bare to uker siden ble regjeringspartiene enige med SV om å forlenge strømstøtten for høye strømpriser frem til og med mars 2023.

Kompensasjonen økes til 90 prosent for strømpriser over 70 øre/kwh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022.

– Det aller viktigste for Arbeiderpartiet og for regjeringen har vært å sørge for forutsigbarhet for at vanlige folk får støtte fra staten når strømprisene kommer til å fortsette å være veldig høye fremover, sier Arbeiderpartiets Frode Jacobsen.

SV sikret flertall for videreføringen av strømstøtten, men Kari Elisabeth Kaski er klar på at partiet ikke er fornøyde ennå.

ENIGE: Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Frode Jacobsen (Ap) la frem den nye strømpakken etter forhandlingene. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Nå er vi enige om at vi skal forlenge strømstøtteordningen, men vi skal også forhandle videre i høst for å finne en enda mer treffsikker ordning, som også vil være enda mer sosialt omfordelende, sier SV-politikeren.

Lilleholt håper selv strømstøtten ikke har kommet for å bli.

– Jeg håper det blir midlertidig, for det er utsikter om at det i en periode fremover vil kunne normalisere seg, avslutter analysesjefen.