Hvis det er en stjerneklar nattehimmel over deg i disse dager bør du ta en titt opp.

Jupiter og Jordas baner er nå nemlig nærmere enn de har vært på lenge.

Siden 1963 har de to planetene aldri vært nærmere.

Det vil si at du kun med en kikkert kan se den største planeten i solsystemet fra jorda.

– En mygg i forhold

For stjerneentusiast Stig-Arne Winnem fra Bodø er det helt spesielt å nå kunne se Jupiter så klart.

– Du ser fint overflatedetaljer og belter. De største månene ser du også tydelig rundt planeten. Jeg har aldri før har sett Jupiter så nærme som nå.

I tillegg står planeten høyt på himmelen. Det gjør den mer lyssterk.

Fra hytta i Sulitjelma fikk Stig-Arne tatt bilde av Jupiter med sine største måner. Foto: STIG-ARNE WINNEM

Planeten Jupiter roterer rundt sin egen akse i løpet av knapt ti timer. Det betyr at planeten har det korteste døgnet blant planetene i solsystemet.

I tillegg er planeten veldig stor.

Jupiters masse er vel dobbelt så stor som massen til alle de andre planetene i solsystemet til sammen.

– Jupiter er den største planeten i solsystemet. Jordkloden er bare som en mygg i forhold. Det er enorme avstander, sier Winnem.

Men sammenlignet med sola er Jupiter knapt en tusendel.

Stig-Arne Winnem råder alle til å se litt ekstra opp på stjernehimmelen i disse dager. Foto: Privat

– Spesiell konstellasjon

Stephanie Werner, professor ved Universitetet i Oslo, sier at grunnen til at det er så sjeldent vi ser Jupiter så nærme som nå er at planetene går i ulik rytme rundt sola.

– Når de begge er på samme side av solen kan de komme nærmere hverandre, sier hun.

I tillegg er banen elliptisk.

Akkurat nå er spissen av ellipsene er på samme side. Jordens ellipse er lengst borte fra solen, og Jupiter er nærmere.

– Det er en spesiell konstellasjon. For nålevende er det spennende. Derfor kan du se Jupiter størst nå og enkelt se de fire månene av Jupiter.

Professor Stephanie Werner, ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Jupiter bruker 11,86 år på å fullføre et baneomløp rundt Sola. Men planeten roterer rundt sin egen akse i løpet av knapt ti timer, som betyr at Jupiter har det korteste døgnet blant planetene i solsystemet.

I mytologien er Jupiter regnet som en krigsplanet. Og det er kanskje ikke så rart, for det stormer godt på planeten.

Det mest karakteristiske trekket ved Jupiter er nemlig «Den store røde flekken», som er en storm større enn Jorda som har pågått i flere hundre år.

Lysende som en stjerne

Og har du sett opp på himmelen og sett en stjerne som lyser litt sterkere enn de andre de siste dagene, kan det godt være at det er Jupiter du har sett.

Den er nemlig synlig med det blotte øyet.

– Stjernene blinker, men planetene blinker ikke. De har jevnt lys fordi de er nærmere. Slik kan du se forskjell, forklarer Werner.

Jupiter er også en gassplanet. Forskerne tror den er bygd opp av hydrogen og helium, slik som sola.

– Hvorfor er ikke Jupiter en stjerne da?

– Den er litt for liten. Hadde Jupiter vært 50 ganger større hadde den vært en stjerne. Men den mangler den indre aktivitet slik en stjerne har.

Små i den store sammenhengen

For universentusiasten i Bodø er det ingen tvil om hva han gjør når stjernene titter frem i disse dager.

Han tar frem kikkerten.

Winnem får flere flotte motiv i mørket i Sulitjelma. Med rett utstyr og lys ser man godt melkeveien på himmelen. Foto: Stig-Arne Winnem

– Jeg synes det er fascinerende at det er mulig å se det.

For ham er det nemlig nettopp vissheten om at vi er så små i den store sammenhengen som gjør planetene og stjernene så interessante.

– Vi mennesker er så små i universelle sammenhenger at vi ikke er noen ting. Det er hundrevis av milliarder av stjerner i en galakse. Og det finnes hundrevis av milliarder av galakser igjen.

Derfor råder han alle nå: finn deg en plass med lite lysforurensing og se mot syd.