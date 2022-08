Er det en myte at det ikke finnes lyd i verdensrommet?

Et lydklipp Nasa nylig delte på Twitter kan tyde på det.

Klippet er 34 sekunder langt og er sett av 15 millioner.

På TikTok er folk fra seg av begeistring. Og undring.

– Skremmende!, lyder mange av kommentarene.

Lyden av et sort hull

Så hva er det nøyaktig Nasa har delt?

Det spesielle er at kilden til lyden oppgis til å være et sort hull.

Ja, du leste riktig.

Det sorte hullet befinner seg i sentrum av galaksehopen Perseus.

Grunnen til at man har klart å få lyd ut av det, er at forskere oppdaget noe spesielt:

Det sorte hullet sender ut trykkbølger.

Disse skaper krusninger i varm gass som kan oversettes til en ... tone.

– En galaksehop har så mye gass at vi har fanget opp faktisk lyd, skriver Nasa på Twitter.

Hva minner lyden deg om? Et stykke klassisk musikk Lyden fra tusen fortapte sjeler Noe man kan høre DJen spille på et alternativt utested Har ikke peiling Vis resultat

Måtte gjøre mye redigering

Tonen befinner seg rundt 57 oktaver under middel-C på et piano, tilsvarende en B♭.

Nasa har derfor «remikset» lyden, slik at den er hørbar for oss mennesker.

– Den er forsterket og blandet med andre data, slik at man kan høre et sort hull, skriver de.

Komponist Raymond Enoksen, opprinnelig fra Mosjøen i Nordland, synes forskerne har gjort et spennende stykke «musikalsk» arbeid.

– Det høres helt forferdelig ut. En grusom lyd! Men samtidig fascinerende.

Komponist Raymond Enoksen kunne godt tenkt seg å bruke lyden i en produksjon. Foto: privat

Enoksen er selv eier og hovedkomponist i Dreamscores, som er en av landets største leverandører av musikk til TV-produksjoner.

Han har piano som sitt hovedinstrument, og kunne godt tenkt seg å bruke lydklippet som utgangspunkt for en produksjon.

– Jeg må sjekke rettighetene!

– Hvilken sjanger?

– Akkurat dette ser jeg for meg kunne passet i en grøsser eller thriller. Eller som utgangspunkt for et bestillingsverk innen kunstmusikk.

SE VIDEO: Han tror det er spesielt én grunn til at klippet fenger folk:

Dette tror komponisten er årsak til at lyden engasjerer så mange Du trenger javascript for å se video.

Forsker: – Spennende

Svein-Erik Hamran fra Fauske i Nordland har vært sentral under byggingen av den norske georadaren «Rimfax» på Mars.

Også han synes dette er interessant.

– Ja, dette var veldig spennende, sier Hamran, som foruten forskning på Mars driver med musikk på fritida.

– De ser at det er tetthetsvariasjoner i gassen rundt galaksen som de mener stammer fra et sort hull. Så måler de dette, og gjør det om til lyd.

– Knuser dette myten om at rommet er uten lyd?

– Det er jo ikke en lyd vi ville hørt om vi hadde vært der. Men det kan jo kalles lyd.

Langt unna

Nasa har lenge jobbet med å «sonifisere» vitenskapelige data, og har en egen webside hvor man kan høre lyder fra universet.

Målet er å kommunisere vitenskapelige funn med enkelt språk på sosiale medier, noe man må kunne si at de lykkes med.

Perseus-galaksehopen ligger omtrent 240 millioner lysår fra oss. Foto: NASA/CXC/IoA/A.Fabian et al.

«Sonifiseringen» av det sorte hullet i Perseus ble for øvrig delt av Nasa tidligere i år – som en del av Nasas «Black Hole Week».

Men har nå altså «eksplodert» på nettet, etter at søndagens Twitter-melding gikk viralt.

Flere utenlandske nyhetsmedier har fanget opp «snakkisen» denne uka.

Blant andre Washington Post, som bemerker at lydbølgene faktisk ble identifisert for nesten to tiår siden – men først nå gjort «hørbare».

Samtidig påpekes det at man ikke må tro at dette er lyden man vil høre om man mot formodning skulle befinne seg ved et sort hull med en lydopptaker.

Lyden du hører er nemlig redigert opp 288 quadrillioner ganger over sin opprinnelige frekvens, ifølge Nasa.

Kritikere har også påpekt at det må gjøres en del antakelser i arbeidet med å omgjøre slike data om til lyd (galaksehopene befinner seg tross alt langt unna oss).

LES OGSÅ: