Eksperter på tvers av fagfelt har vært bekymret.

Årsaken er lysforurensning.

Det er lyset som er overflødig eller uønsket. Slik forurensning kan skje hvis lys installeres eller vinkles feil, eller hvis de lyser for kraftig.

Et eksempel kan være gatelykter. Armaturene er designet for å lyse mot bakken, men ofte mangler skjerming sånn at lyset også sendes opp i atmosfæren.

I dag omgir vi oss med så mye lys at det kan være til skade for både dyr og mennesker.

Nå vil Bodø kommune ta grep.

Vil ta natta tilbake

– Målet må jo være å ta natta tilbake. Å kunne se nattehimmel, nordlys og stjerner igjen.

Det sier Håkon Andreas Møller (MDG). Han er leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

Stavanger er en av få kommuner i landet som har laget en egen lysplan. Den har tidligere vunnet Norsk lyspris.

Nå følger Bodø etter. For kommunene har all hjemmel til å stille krav.

– Det er en omfattende plan. Det er ingen statlige krav eller forventninger til kommunene når det gjelder belysningsstrategi. Vi ønsker et helhetlig rammeverk som setter ting i sammenheng, sier Møller.

I Norge eksisterer et faglig miljø for lys ved Universitetet i Sørøst Norge.

Her finner vi den eneste utdanningen i landet som utdanner fremtidige arkitektoniske lysdesignerne.

Viktig å ha kontroll

Stipendiat Helga Iselin Wåseth er i gang med sin doktorgrad hvor hun ser på hvordan man gjennom lysdesign kan redusere lysforuresning. Hun har tatt en titt på planene til Bodø, og liker det hun ser.

– Jeg er kjempefornøyd! Dette er helt supert og det sender noen signaler. Ikke bare det at man tar kontroll over egen belysning, men det sender også signaler til private og bedrifter om å tenke på belysningen, sier hun.

Wåseth trekker blant annet fram punktene om fargetemperatur og hvilke type armaturer som skal brukes.

Helga Iselin Wåseth mener Bodø kommune sender noen tydelige signaler når de nå får på plass strategien. Foto: Marit Sommervold

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig at man i en by har kontroll på de forskjellige lysnivåene og fargetemperaturene. Det har man muligheten til med en slik plan, sier hun, og fortsetter:

– Øyet vårt justerer seg etter hvor lyst det er. Er det for mye lys i ett område, kan omkringliggende områder virke mørkere enn hva det er. Klarer man å justere lysnivåene i forhold til hverandre er det positivt for bybildet, sier hun.

Det er Bodø-politikeren helt enig i.

– Den viktigste erkjennelsen er at det ikke er snakk om mer eller sterkere belysning. Riktig belysning vil ofte være mer dempet, og der ligger det en potensiell gevinst.

En annen fordel med en god lysplan er at det også kan være strømbesparende.

– Det at man kan tilpasse lysnivået gjennom døgnet etter behov vil også være med på å spare strøm. Det er positivt. Da får man en vinn-vinn-situasjon. Både lavere lysnivå og mulighet til å spare strøm.