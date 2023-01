De siste dagene har flere medier meldt at Bodø/Glimts angrepsspiller Joel Mvuka skal til Frankrike og Ligue 1-klubben Lorient

Ifølge Nettavisen skal det være snakk om en overgangssum på om lag 50 millioner kroner.

TV 2 melder om 50 millioner kroner, som kan stige til 70 millioner, med aktiveringen av diverse klausuler.

Men tirsdag kom det flere meldinger om at overgangen hadde strandet fordi Mvuka ikke hadde passert den medisinske testen i Frankrike.

Både Bodø Nu og Avisa Nordland meldte dette.

Men senere tirsdag har saken tatt en ny vending.

Nå meldes det fra det anerkjente franske mediehuset L'Équipe at 20-åringen har signert for Lorient og lånes tilbake til Bodø/Glimt.

Det samme melder TV 2.

Broren: – Fake news

Til Bergens Tidenes sier Mvukas bror, Beltran Mvuka, at ryktene om en feilet medisinsk test er «fake news».

Ifølge TV 2s opplysninger signerer Mvuka en 4,5-årskontrakt med Lorient.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, mener at om dette stemmer, så har Glimt gjort en genistrek og fått både i pose og sekk.

– I øyeblikket så høres det ut som en liten genialitet fra Glimt-ledelsen. Nå selger de unna et vanvittig potensial, men prisen er god og løsningen om et tilbakelån er meget, meget gunstig, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.

– Det kan potensielt være verdt flere millioner om de går videre i Serieligaen, fortsetter han.

– Et enormt potensial

Joel Mvuka kom til Bodø/Glimt i 2021 som et stort talent fra Åsane, for rundt 3 millioner kroner.

18 år gammel ble det noen få innhopp for klubben som den sesongen vant gull, men det var i 2022 at han virkelig viste hva han kunne.

Da Ola Solbakken ble skadet tidlig i sesongen, grep Mvuka muligheten med begge hender, og viste fram utsøkte dribleferdigheter og en pasningsfot som fikk ekspertene til å måpe.

Men sluttproduktet i mål og målgivende har latt vente på seg.

– Flere tenker at 50–70 millioner er mye for en spiller som ikke har fått stilt inn skuddfoten og brenner mange sjanser foran mål. Er det for mye, syns du?

– Det høres mye ut i norske øyne, men Lorient kjøper råvare, og det er et enormt potensial i denne unggutten. Det er en forsvarlig sum for en spiller som har vist at han har europanivå inne allerede, og vist at han både klarer tempoet og intensiteten, sier Saltvedt.

Patrick Berg har også prøvd seg i Frankrike. Han feilet og kom tilbake til Glimt for bortimot samme sum som han ble solgt for.

– Om det ikke fungerer, så vet jo franske klubber godt at de kan selge han tilbake til Glimt for samme sum som de solgte han for, spøker Saltvedt, og legger til:

– 50 millioner er «dessverre» ingenting i dagens internasjonale fotball. Mvuka har grepet sjansen når Ola Solbakken har vært skadet, og da tar man unna tvilen. Nå er det mye rått talent som skal raffineres, og det vet Lorient.

Venter på Vetlesen

En annen Glimt-spiller som det har svirret rykter rundt, er indreløper Hugo Vetlesen (22).

Fjorårets årets spiller i Eliteserien har bare ett år igjen av kontrakten med Glimt. Det er meldt om at den tyske klubben Stuttgart skal være interessert.

Så langt skal budene ha blitt avslått fra Glimt. Om det skal skje en overgang, må det skje i dag, når det internasjonale vinduet stenger.

– Jeg var ganske sikker på at Vetlesen kom til å forsvinne, men det rette tilbudet for både spiller og klubb har åpenbart ikke dukket opp ennå. Med den utviklingen han viste i fjor, bør det jo komme. Det er jo litt synd for Glimt at man kommer i en lignende situasjon på nytt igjen.

Situasjonen Saltvedt refererer til, er da Ola Solbakken nektet å signere ny kontrakt før sesongen 2022.

Glimt satt en høy prislapp på trønderen, som ingen klubber ville innfri. Da kontrakten hans løp ut til nyttår, signerte han for Roma, vederlagsfritt.

– Man bør klare å selge disse spillerne når de ikke vil signere ny kontrakt. Likevel kan Glimt tenke at de kan forsvare det ved at de får bruke spilleren til å tjene penger på banen. Nå ble det ikke helt sånn med Solbakken, men det kunne fort ha skjedd om han hadde holdt seg skadefri.

Nå håper Saltvedt at Glimt ser bakover på banen.

– Glimt har flere på midtbanen enn de har på keeperplass, for å si det mildt. Jeg tror Glimt bør kalkulere med salget fra Vetlesen, få inn penger, og legge litt mer penger inn i budet på Wahlstedt (Leopold Wahlstedt fra Odd BK, red.anm.) så de får en keeper inn.