De senere årene har det blitt flere eksempler på at ettertraktede fotballspillere ikke vil signere ny kontrakt med klubben sin.

Det resulterer i at de står fritt til å velge hvor de signerer neste gang.

Belønningen ligger i at de kan ta en stor bonus fra sin nye klubb i egen lomme, samt høyere lønn.

Senest i dag, melder Alfons Sampsted, som er 1 av 5 med utgående kontrakter i Glimt, at han forsvinner etter nyttår.

Resultatet?

Ikke et rødt øre havner i pengekassen til klubben som i flere tilfeller har fått spillerne til å blomstre.

Et mye brukt uttrykk er «bosmanspiller».

Kort forklart beskriver begrepet spillere som har gått ut kontraktsperioden uten at deres nåværende klubb kan kreve økonomisk kompensasjon, som ved et salg.

– Det er en helt vanlig og naturlig del av toppfotballen per i dag. Klubbene er nødt til å holde kontraktene på en lengde som gjør det økonomisk oversiktlig, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Vetlesen kan være neste

For Bodø/Glimts del står fem spillere på trappene med utløpende kontrakter.

Amahl Pellegrino, Alfons Sampsted, Nikita Haikin, samt veteranen Anders Konradsen.

I tillegg til lynvingen Ola Solbakken.

– Han (Solbakken red.anm.) er et særdeles godt eksempel. Glimt kunne ha tjent flere titalls millioner kroner på ham, hvis de hadde solgt før sesongen. Så har de jo også hatt suksess med å hente spillere selv som er i samme situasjon, sier Saltvedt.

Amahl Pellegrino Kom til Glimt høsten 2021.

Kontrakten går ut til nyttår.

Har hatt kontrakter på ett års varighet fram til nå. Har sagt at han ønsker å bli, men har gitt uttrykk for at han vil ha lenger enn ett år om gangen. Alfons Sampsted Kom til Glimt før 2020-sesongen.

Har bekreftet at han er ferdig i Glimt til nyttår, når kontrakten hans løper ut. Ola Solbakken Kom til Glimt før 2020-sesongen fra Ranheim.

Uttalte at han ville dra fra Glimt før denne sesongen, men Glimt nektet å selge under det de mente Solbakken var verdt. Går gratis når kontrakten hans løper ut ved nyttår. Nikita Haikin Kom til Glimt før 2019-sesongen.

Har annonsert at han kommer til å forlate klubben når kontrakten hans løper ut ved nyttår.

Daglig leder Frode Thomassen skulle helst sett at alle spillerne ønsker å fortsette i Bodø/Glimt, men bosmanspillere er en del av gamet, sier han.

– I prinsippet ønsker vi lange arbeidsavtaler med spillerne. Så er det noe med hvordan fotballen er skrudd sammen. Vi signerer lengre avtaler nå enn hva vi gjorde for noen år siden.

Akkurat det er riktig. De to største signeringene denne sesongen, Patrick Berg og Albert Grønbech er begge sikret med femårskontrakter.

Men «syndene» fra fortiden kan allerede straffe dem om ett års tid.

Hugo Vetlesen, Marius Høibråten, Morten Konradsen og Sondre Brunstad Fet er fire A-lagsspillere som alle har kontrakter som går ut etter 2023-sesongen.

Nå starter kappløpet om å forhindre at de også går ut kontrakten sin.

– Viktigst å opprettholde et godt produkt

Thomassen sier at det viktigste er at de greier å bygge, og opprettholde et godt produkt. Det er helheten som er viktig.

– Noen ganger kan man få inntrykk av at fotball handler om kjøp og salg av fotballspillere, men det er bare en del av det. At the end of the day, handler alt om å ha et godt fotballag, sier han.

Selv om noen av profilene i klubben allerede sist søndag spilte sin siste kamp på

Daglig leder Frode Thomassen sier at det viktigste for klubben er å opprettholde et godt produkt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

hjemmebane for det helgule laget, er klubben ifølge Thomassen på et bedre sted nå enn i fjor.

– For de som følger oss, vet man at vi er på et mye bedre sted i år enn vi var på samme tid i fjor. Vi har en ganske stor og solid tropp, så skal vi bruke tid frem til overgangsvinduet åpner for å se på hvordan vi skal komplementere og eventuelt forsterke det vi har i dag.

Kjetil Knutsen sa dette etter kampen søndag om den fremtidige spillerlogistikken:

– Vi jobber beinhardt. Det er en ganske bra gruppe som er igjen her. En av de tingene er at vi skal ha spillere som 100 prosent ønsker å være i Glimt. Det er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes som lag, sier han.

– Ser ikke bra ut

Sportskommentator Stian Høgland i Avisa Nordland mener det er flere av Glimt-spillerne som kjenner sin egen verdi og som får tilbud fra klubber som betaler mer.

– Det er en balansegang som klubb. Klart, det ser ikke bra ut at de aller beste spillerne forsvinner gratis fra Bodø/Glimt. Man har prøvd å forlenge med flere av de fem i lang, lang tid. Når man da ikke får forlenget, har man et valg. Det er enten å selge dem, eller la tiden gå ut.

Så var det Amahl Pellegrino.

– Han har bevist så klinkeklart i år at han er god nok og toppscorer i Eliteserien. Jeg hadde ikke nølt med å gi han to år, hvis det var det som skulle til for å få han til å bli i klubben. Både klubben og han selv er så innstilte på å få det til, så det tror jeg kommer til å løse seg.