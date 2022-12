Etter to gull og to sølv på de fire siste sesongene har Bodø/Glimt tatt steget helt opp i toppen av norsk klubbfotball.

Mye av æren gis hovedtrener Kjetil Knutsen – og skattelisten for 2021 viser at han også får lønn for strevet.

Med en nettoinntekt på drøye 6,7 millioner kroner er han den soleklart best betalte treneren i Eliteserien.

Han tjener hele 3,7 millioner kroner mer enn nestemann på listen, Dag-Eilev Fagermo i Vålerenga.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier at han ikke kommenterer skattelister ned på individnivå.

– Men man skal være klar over at vi har hatt et veldig godt år, sier han til NRK.

Dette tjente trenerne i Eliteserien 2021 Navn Klubb trent Nettoinntekt Formue Skatt Kjetil Knutsen Bodø/Glimt 6 730 565 7 090 379 3 088 193 Dag-Eilev Akerhaugen Fagermo Vålerenga 3 006 110 0 1 366 761 Erling Hagset Moe Molde 2 657 723 934 745 1 153 404 Kåre Hedley Ingebrigtsen Brann 2 097 340 0 948 576 Geir Bakke Lillestrøm 1 875 017 597 115 842 163 Petter Myhre Lillestrøm 1 621 878 1 968 106 690 447 Kjetil André Rekdal Ham-Kam/ Rosenborg 1 463 366 0 601 511 Eirik Horneland Brann 1 349 616 2 837 357 587 413 Morten Christoffer Jensen Viking 1 289 907 0 547 829 Jostein Grindhaug Haugesund 1 269 038 0 524 819 Jan-Frode Nornes Odd 1 219 172 0 494 329 Bjarte Andre Lunde Aarsheim Viking 1 217 025 0 499 580 Christian Magnus Thim Michelsen Kristiansund 1 138 340 0 459 721 Gaute Ugelstad Helstrup Tromsø 956 802 390 444 360 037 Hans Erik Ødegaard Sandefjord 891 101 4 888 403 348 069 Lars Roar Bohinen Sarpsborg 08 870 668 625 160 330 074 Vegard Hansen Mjøndalen 744 179 3 772 997 285 160 Bjørn Petter Ingebretsen Strømsgodset 723 925 456 259 270 132 Eirik Kjønø Stabæk 743 636 0 279 520 Andreas Ulrik Tegström Sandefjord 653 251 135 042 225 777

Spår lønnshopp i 2022

Sportskommentator Jan Petter Saltvedt i NRK mener Knutsen har gjort seg fortjent til den lukrative lønnen i Glimt.

– At Kjetil Knutsen tjener 6,7 millioner, som høres vanvittig mye ut, syns jeg ikke er i overkant i det hele tatt ut fra hva han fikk til med Bodø/Glimt i 2021, og videre i 2022.

Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK. Foto: Martin Leigland / NRK

Han tror lønnen inkluderer gullkantede bonuser etter en sesong som endte med seriegull og avansement fra gruppespillet i Serieligaen.

Det ga klingende mynt i klubbkassen på Aspmyra.

– Jeg føler meg ganske trygg på at Knutsens lønn inkluderer en god bonusprosent, både i 2021 og i 2022. Det er en helt annen måte å tenke på enn å gi så høye grunnlønner.

Knutsen har vært et ettertraktet mål for klubber i både inn- og utland etter suksessen, og på tampen av 2021 var Rosenborg svært interessert i bergenserens tjenester.

Kjetil Knutsen tok Bodø/Glimt til kvartfinale i Serieligaen, noe som ga nordlendingene klingende mynt i klubbkassen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ifølge Avisa Nordland var trønderne klare til å tilby Knutsen 7 millioner kroner i lønn for å innta Lerkendal.

Men Knutsen valgte å signere en ny kontrakt med bodøværingene – trolig med et lønnshopp inkludert.

– Knutsen har beveget seg videre fra 6,7 millioner kroner. Jeg blir ikke overrasket dersom vi ser et åttesifret tall i regnskapet om et års tid.

Mener Fagermo tjener for godt

Saltvedt er mer overrasket over lønnen til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo, som han mener har fått ekstremt godt betalt ut ifra resultatene i Vålerenga.

– Fagermo fikk fett betalt for å gå til Vålerenga. Men ut fra resultater tjener han for mye sammenlignet med de andre i 2021. Så får vi se hvor han ender opp i 2022. Jeg tror den listen kommer til å se en del annerledes ut.

Dag-Eilev Fagermo var i det spøkefulle hjørnet da han ble presentert som ny Vålerenga-trener i starten av 2021. Om sin egen kontrakt sier han at den er altfor kort og dårlig betalt. Foto: Magnus Helle / NRK

Blant annet tror han at Kjetil Rekdal har doblet lønnen og vel så det etter overgangen fra HamKam til Rosenborg.

Han peker også på at tredjemann på listen for 2021, Molde-trener Erling Moe, synes å ha for dårlig betalt basert på prestasjonene med blåtrøyene.

– Erling Moe ser underbetalt ut hvis dette hadde vært dagens lønninger. Røkke vet hva som ligger i gode bonuser, så jeg er ikke bekymret for Erling Moe.

I tillegg roser han måten Lillestrøm har betalt hovedtrener Geir Bakke og hjelpetrener Petter Myhre en relativt like lønn.

– På den måten anerkjenner man at det er et apparat rundt et lag på en veldig tydelig måte. Det liker jeg med listen.