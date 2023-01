Joel Eggimann har en «bucket list» med 100 ting han vil gjøre før han dør.

Et av målene var å hoppe salto over Svolværgeita i Lofoten.

Nå kan han krysse av den boksen og.

Joel Eggimann ønsker å inspirere flere gjennom videoene han lager. Foto: Privat

– Jeg så et bilde av fjelltoppen i 2019 og tenkte umiddelbart at jeg ville hoppe salto der, sier han til NRK.

Den gang hadde han ikke et team som kunne hjelpe han å gjennomføre hoppet. Det fikk han i fjor.

I september reiste sveitseren nordover ens ærens for å gjennomføre hoppet.

Utfordrende stunt

Eggimann reiser verden rundt og gjennomfører ulike prosjekter som han publiserer på videodelingstjenesten YouTube.

Også hoppet i Svolvær endte opp der.

Idrettsentusiasten Joel Eggimann begynte med parkour da han var 15 fordi han likte at det ikke var noen rammer for hva han kunne klare. Foto: Privat

– Jeg har gjort lignende hopp med mindre landingsområder tidligere, men aldri fra en slik høyde. I tillegg er platået på Svolværgeita skråstilt, sier han.

Svolværgeita ligger 356 meter over havet og selve toppen ruver 150 meter over bakken. Avstanden mellom hornene er 1,5 meter.

Ifølge Eggimann er det mye vanskeligere å forberede seg på slike hopp i naturen – i motsetning til der han vanligvis trener hvor det er helt flatt.

– Jeg vil ikke si at jeg følte på et press for å klare det, men vi hadde reist veldig langt og mange folk var dratt inn i prosjektet.

– Jeg vil vise folk at det er greit å ha store drømmer. Jeg tror alle kan klare det de vil, om de bare går for det.

På Eggimanns liste står også «se nordlys» og «stå på skøyter på et fjellvann» nedskrevet, så han blir nok å se i Norge igjen, ifølge han selv.

– Bør absolutt være forsiktig

Emilie Pedersen er leder for hjelpekorpset i Svolvær, og har mye erfaring i fjellene rundt omkring i Lofoten.

Hun sier at det nok er ganske ofte at folk gjør stunt oppe på Svolværgeita, men at folk ikke må tro at de er helt trygg bare fordi de er sikret.

– Jeg tenker jo at alt må skje med måte. Det er på fjellet, og man må absolutt være forsiktig. Det er snakk om små flater, og ting kan fort gå galt, selv om man er sikret. Man kan miste grepet og hoppe utenfor, og at folk bør ikke tenke at det var kult, og gjøre det på andre fjelltopper, i mindre kontrollerte former.

– Hva slags råd har du til de som skal opp dit?

– Rådene mine er å bruke sikkerhetsutstyr, og gjerne ha med seg guide som er kjent i området. Ikke ferdes alene hvis man ikke har gjort det før.

Pedersen sier at de har svært få redningsoppdrag til selve Svolværgeita, men at det er flere oppdrag i området rundt.

Hun reagerer på at Joel ikke har på seg hjelm.

– Det er fordi ting skjer i kontrollerte former der oppe. Jeg anbefaler likevel på det sterkeste å bruke hjelm. Du kan slå deg ganske kraftig. Folk må generelt sett være forsiktig og respektere vær, vind og ikke minst fjellet.

Joel Eggimann hadde også med seg lokale guider på prosjektet. Foto: Privat

Verdens første salto

Med sine særegne «horn» har Svolværgeita tiltrukket seg en rekke våghalser som på ulikt vis har brukt fjelltoppen som utgangspunkt.

Den første som hoppet salto over geita var Brage Hernes Gåsvær i 2016.

– Et slikt hopp er ikke for hvem som helst. Du må vite hva du gjør. Men som gammel turner har jeg hoppet salto tusen ganger, og har stålkontroll.

– Jeg følte meg fullstendig trygg på at det ville gå helt fint. Og det gjorde det, sa Brage Hernes Gåsvær fra Bodø til NRK den gang.

– Da jeg så Svolværgeita kriblet det i kroppen. Jeg fikk jeg veldig lyst å hoppe salto, sa Brage Hernes Gåsvær til NRK i 2016

Hoppet over med sykkel

I 2016 var også Eirik Ulltang først ut i verden på Svolværgeita.

Han var den første som hoppet over med sykkel.

Trialsyklisten sier han ble overveldet over det luftige synet som møtte han på toppen av geita.

– Det er nesten 400 meter ned, og om jeg hadde vært der før er det ikke sikkert jeg hadde turt å dra opp sykkelen hele veien for så å hoppe med den, innrømmet Ulltang til NRK.

Eirik Ulltang er profesjonell trialsyklist, og hopper mellom hornene på Svolværgeita på sykkel som den første i verden.

50 minutter rett opp og ned

I 2019 kunne svolværingene se på gardistene Ivar Tverå og Asta Rustad under sykkelrittet Arctic Race som ble arrangert i 2019.

I 50 minutter sto gardistene rett opp og ned på den stupbratte fjelltoppen.

– Det var spesielt. I starten var det litt ubehagelig, siden det var så liten plass å stå på. Men det føltes ikke så lenge mens jeg sto der. Jeg ble overrasket da jeg hørte at jeg sto der i 50 minutter, sa Tverå den gang til NRK.

– Det var en unik følelse av stolthet og nervøsitet. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg tenkte «fysøren, så vakkert», sier gardist Asta Rustad.

Over 800 hopp

Tidligere har NRK også skrevet om Geir Rune Holm som i 2020 gjennomførte sitt 800. hopp mellom hornene.

Holm var 18 år første gang han klatret opp Svolværgeita. Da hadde han på langt nær den samme selvsikkerheten og de samme erfaringene, som han sitter med i dag.

– Men når du har gjort det såpass mange ganger, gjør du alle bevegelsene likt. Du gjør det ganske mye raskere enn folk flest, eller andre klatrere, sa Holm.