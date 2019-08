På et område som knapt hadde plass til hans egne føtter, sto Ivar Tverå rett opp og ned i 50 minutter på den stupbratte fjelltoppen i Svolvær i Lofoten.

– Jeg måtte stå helt på toppen for å ha fotfeste. Det hadde vel vært plass til ett til skopar ved siden av mine. Resten av toppen hadde så stor helling at det var umulig å stå rett der, sier Tverå.

Stuntet fra Hans Majestet Kongens Garde skjedde i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race, som ble arrangert sist uke. Rittet sendes direkte i 146 land og TV-bilder til 190 land.

Da TV-helikopteret sveipet over fjelltoppen 356 meter over havet, var det mange som festet seg med to de gardistene på toppen.

– Det var spesielt. I starten var det litt ubehagelig, siden det var så liten plass å stå på. Men det føltes ikke så lenge mens jeg sto der. Jeg ble overrasket da jeg hørte at jeg sto der i 50 minutter, sier 21-åringen.

I forbindelse med Arctic Race of Norway hadde to gardister fra Hans Majestet Kongens Garde tatt seg til toppen av Svolværgeita. Foto: Trygve Sæten Nilsen/Forsvaret

– «Fy søren, så vakkert»

Sammen med han sto kollega Aasta Rustad og spilte trompet. De to klatret opp i vanlig uniform og skiftet til gardens klær like før den siste toppen.

Aasta Susan Rustad sier det var en spesiell følelse å stå på toppen. Foto: privat

– Det var en unik følelse av stolthet og nervøsitet. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg tenkte «fysøren, så vakkert», sier 20 år gamle Rustad fra Trondheim, som dimitterte før helga og nå er i USA for å studere.

Vel plassert med sikkerhetsutstyr på toppen, var det bare å vente på at rytterne skulle nærme seg.

– Da helikopteret kom, tenkte jeg egentlig ikke så mye. Da var det bare å heve blikket og stå ordentlig, så akkurat da glemte jeg litt bort at jeg stod på toppen der.

Videoen av gardistene på toppen, går nå sin seiersgang på Facebook og er delt over hele verden.

Bildene av 21-åringen fra Korgen i Nordland har gått verden rundt. Foto: Trygve Sæten Nilsen / Forsvaret

– Etterpå var jeg bare glad for at alt hadde gått bra. At bildene er sett av så mange, er bare hyggelig, forteller Tverå som sier at høyden ikke plagde han noe særlig.

Han forteller at tanken bak, var å vise frem både Norge og Hæren.

– Vi ville bidra til å skape oppmerksomhet og fine omgivelser rundt rittet og samtidig promotere den norske verneplikten og vise hva vi i hæren kan få til.

De fire etappene i Arctic Race of Norway gikk gjennom ulike destinasjoner i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Her fra Svolvær. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Fikk gåsehud

Direktør for Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, forteller at bildene av både rittet og gardistene har gått jorda rundt.

– Jeg satt i produksjonsbussen for å være 100 prosent sikker på at vi fikk med dette til livesendingen. Da de dukket opp på skjermen fikk jeg gåsehud, sier Dybdal.

I fjor hadde Eurosport 9,6 millioner unike TV-seere, men årets seertall har ikke Dybdal fått tilsendt ennå.

Fjelltoppen i Vågan rager 356 meter over havet. – Jeg følte meg trygg på toppen, selv om det var litt ubehagelig i starten, sier gardisten som sto med flagget. Foto: Trygve Sæten Nilsen/Forsvaret