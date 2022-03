Var du en av de som kjøpte «feil» jodtabletter? Det var ikke så dumt likevel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere utarbeidet en konkret liste over ting du bør ha i et beredskapslager i hjemmet. Dette skal hjelpe deg til å være forberedt til å håndtere en eventuell krisesituasjon forårsaket av ekstremvær, naturkatastrofer, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger. Listen er en del av brosjyren «Du er en del av Norges beredskap» Ditt eget beredskapslager: Dette er, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det du bør ha i hus for å klare deg i tre døgn:

9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år (til bruk ved atomhendelser)