Den første flyplassen som ble fjernstyrt, var på Røst i Lofoten, for snart tre år siden.

Deretter har tre andre flyplasser blitt godkjent for fjernstyring fra Bodø.

Blant annet Vardø i Finnmark, 730 mil unna.

Så langt er det fra Bodø til Vardø.

Planen er å fjernstyre hele 15 flyplasser fra Bodø, og denne helga åpnet Avinor et eget senter på Langstranda i Bodø, som nå drifter fire fire lufthavner.

15. juni står Røros i Trøndelag og Mehamn i Finnmark for tur.

I september er det Namsos og Rørvik.

– Det er helt unikt. Det har bare vært på test-stadiet før, sier Jens Petter Duestad.

Bodø Remote Control Centre åpner offisielt 1. juni, men allerede har de flyttet mesteparten av driften over i det nye senteret. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mer effektivt

Duestad er operativ sjef for RTC-senteret i Bodø, som Avinor står bak.

RTC står for Remote Tower Centre. Byggingen startet i januar 2019.

Det er fra dette senteret flyplasser over hele landet fjernstyres.

I dag sitter det fire personer og driver én flyplass hver i Bodø.

Målet er at dette skal bli enda mer effektivt.

Etter hvert er visjonen at én flygeleder skal kunne styre to flyplasser samtidig.

Han forklarer at det er ingen andre steder i verden hvor dette blir gjort.

Det gjør at de norske fly-ambisjonene har skapt interesse i hele verden.

– Det er kun i Norge og Sverige at man er kommet så langt. Så har Sverige hatt noen utfordringer som gjør at vi havner litt foran. Nå er vi de største i verden og vil være det fremover. Det er veldig stor interesse i hele verden for det vi holder på med.

Det har kommet folk på besøk fra Indonesia, Australia, India og snart Canada.

Militær teknologi

Avinor har investert rundt 110 millioner kroner i fjernstyrte flytårn. Tanken er å gjøre dette på flyplasser som har moderat til lite trafikk.

Målet er å fjernstyre tårntjenesten på 15 lufthavner fra senteret i Bodø.

Så hvordan fungerer teknologien?

Teknologien er et samarbeid med Kongsberg Gruppen og Indra Navia.

Med et infrarødt kamera får man oversikt over området ved flyplassene.

Kameraet kan rotere 360 grader og har MTI-teknologi (Moving Target Indicator).

Det vil si at kamera kjenner igjen objekter som beveger seg på bakken og i luftrommet.

Disse objektene kan for eksempel være fugler, mennesker eller biler.

Operasjonsrommet på Remote Towers Center i Bodø. Foto: Avinor

Kongsberg har brukt teknologi fra militære prosjekter for å utvikle løsningen, og har satt dem sammen med Indra Navias avanserte tårndriftsløsninger.

– Det som man har hatt med seg fra dag én, er å utvikle teknologien slik at den støtter operatøren til å ta avgjørelser. Vi har mye teknologi som er bygd inn i systemet for at den som sitter her skal klare å løse flere arbeidsoppgaver, sier Duestad.

Disse 15 flyplassene skal fjernstyres: Ekspandér faktaboks Røst (NO) – Fjernkontrollert siden 19. oktober 2019

Vardø (FI) – oktober 2020

Hasvik (FI) – november 2020

Berlevåg (FI) – november 2020 Gjenstår: Mehamn (FI) – mai 2022

Røros (TRØ) – mai 2022

Rørvik (TRØ) – oktober 2022

Namsos (TRØ) – oktober 2022

Svolvær (NO) – Mangler dato

Sogndal (VE) – Mangler dato

Molde (MR) – Mangler dato

Førde (VE) – Mangler dato

Bodø (NO) – Mangler dato

Lakselv (FI) – mangler dato

Kirkenes (FI) – Mangler dato

Duestad sier det hele har vært mer komplisert enn de så for seg.

– Men all læring har vært helt nødvendig. Vi har et veldig god fundament for å gå videre.

Noen utfordringer på veien har det vært.

– Det er jo også utfordringer. Kamera har også sine begrensninger. Så det er ikke slik at vi ikke har vært nødt til å lære masse. Det er ikke så lett å skille mellom snø og sludd på kamera, sånn som å se ut av et vindu. Det er en av de tingene vi har vært nødt til å lære oss, sier Duestad.

Har sjekket sikkerheten

Svein Johan Pedersen er tilsynsdirektør i fagavdelingen ved Luftfartstilsynet.

De har vært opptatte av at sikkerheten ivaretas.

– Vi har verifisert at denne endringen er minst like sikker som det man har gjort tidligere, sier Pedersen til NRK.

I det videre oppfølgingsarbeidet skal de tilse at alt fungerer slik det er tiltenkt.

Bare begynnelsen

Forsker Ottar Osen ved NTNU sier at fjernstyring av flyplasser nok bare er starten på en større samfunnsutvikling.

– Allerede finnes det busser som kjører av seg selv. Etter hvert vil det komme biler.

Også på skipstransporten skjer det store ting. Førerløse, utslippsfrie båter blir på sikt å frakte både passasjerer og gods langs kysten vår, spår Osen.

Ottar Osen er fremtidsforsker på NTNU. Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Han sier at det allerede er en liten passasjerferge i drift i hamnebassenget i Trondheim.

– Den heter Milliampere og tar 15–20 passasjerer. Det er en test, sier Osen.

På godstransport snakkes det om autonome ferger for frakt av containere.

– På samme måte som man kan fjernstyre flyplasser, vil man kunne flytte brua på land. De samme folkene i det samme rommet styrer flere skip, forteller Osen.