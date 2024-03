Hanna Ekeli, studiedirektør ved UiO svarer på NRK sine spørsmål:

–Hvor mange internasjonale studenter er det nå på deres universitet?

–Det som viser effekten av innføring av studieavgifter (ikke semesteravgift) best er nedgangen i søkertall til UiOs internasjonale masteropptak for søkere fra land utenfor EU/EØS og Sveits.

UiO har til høsten 2024 mottatt 890 søknader i dette opptaket. Til høsten 2023 mottok vi 4135 søknader. Studieavgifter for denne søkergruppen ble innført først etter at søknadsfristen hadde gått ut til dette masteropptaket i fjor. Det forklarer derfor den store nedgangen i antall søknader i årets opptak.

– Hvordan går dette ut over universitetets økonomi?

–Innføringen av studieavgifter for studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits ble fulgt av en reduksjon i UiOs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Det er imidlertid ingen direkte sammenheng mellom kuttene fra KD og mulighetene for inntjening. Studieavgiftene som UiO mottok for hele studieåret 2023/24 dekket om lag halvparten av UiOs budsjettkutt for 2023 og om lag en sjettedel av UiOs budsjettkutt for 2024. Vi vet per nå ikke hvor mange betalende studenter vi kommer til å få fra høsten 2024 og senere år. Det avhenger av antallet søkere som får opptak, men også av hvor mange av de som får opptak som kvalifiserer for unntak fra å betale studieavgifter. Se mer om hva som kvalifiserer for unntak her:https://www.uio.no/studier/opptak/studieavgift/unntak.html.

– Hva tenker dere det gjør med utdanninga?

UiO setter pris på sine internasjonale studenter og er opptatt av et mangfoldig studentmiljø. Vi opplever at vi har mottatt motiverte studenter uavhengig av økonomisk bakgrunn etter innføringen av studieavgift. Vi har blant annet flere studenter som mottar stipender eller økonomisk støtte fra hjemlandet for å studere ved UiO.

UiO har imidlertid en stor nedgang i rekruttering av studenter fra blant annet afrikanske land, og ønsker forespeilet stipendordning velkommen.