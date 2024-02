Saka summert opp: Ekspander/minimer faktaboks Dayo, ein økonomistudent i Bodø, fekk først avslag på utvida studentvisum frå UDI og stod i fare for å måtte forlate landet.

Han fekk til slutt utvida studentvisum og fast jobb som revisor i KPMG i Bodø.

Advokat Trygve Tveter meiner det var ein fordel at Dayo hadde valt økonomi som studie, då det kan vere vanskeleg for utanlandske studentar å få jobb i Noreg.

Dayo planlegg no å hjelpe andre utanlandske studentar med å få jobb i Noreg.

NRK har tidlegare fortalt historia til Dayo i Bodø.

Eigentleg heiter han Adedayo Adebiyi. Men alle kallar han berre for Dayo.

Han måtte ut av landet om han ikkje fekk seg jobb som var relevant til økonomiutdanninga.

Det såg mørkt ut for Dayo, for han hadde berre tre veker på seg.

Men i siste augeblikk løyste det seg.

Då stormen «Ingunn» raste i Nordland såg Dayo berre solskin.

Først endra UDI meinig og gav han utvida studentvisum likevel. Det hadde dei først gitt avslag på.

Dagen etter fekk Dayo vite at han hadde fått fast jobb som revisor i KPMG i Bodø.

– Det er eit mirakel. Eg er så lykkeleg.

Advokat Trygve Tveter meiner det var ein stor fordel for Dayo kva studie han hadde valt. Han seier at mange ikkje er klar over kor vanskeleg det er å få bli i Noreg.

Søkte på 200 jobbar

Dayo søkte nesten 200 jobbar i månaden mellom avslaget frå UDI, som snudde nesten samstundes som han fekk jobb.

– Eg var så stressa. Eg sov ikkje. Eg leita etter jobb heile tida, og la meg tidlegast klokka to på natta. Eg var så lei meg, fordi eg var sikker på at eg ikkje kunne gi tilbake til Bodø.

Til slutt måtte han berre håpe at alt skulle endre seg. Då han anka vedtaket til UDI var han sikker på at svaret kom til å bli negativt igjen.

– Då eg fekk vite at eg hadde fått utvida studentvisum blei eg så glad.

– Eg har begynt å isbade, eg har vore på ski og eg har aka. No er eg blitt bodøværing, seier Dayo. Foto: Sofie Olaisen / NRK

I Noreg er reglene slik at når du er ferdig med utdanninga kan du få eit år på å leite etter jobb.

Men det treng ikkje Dayo. No kan han søke direkte på arbeidsvisum.

– Eg har allereie fått draumejobben. Eg er så takknemleg og glad.

Dette svarar UDI: Ekspander/minimer faktaboks – Kva er grunnen til at vedtaket blei omgjort? – Dayo hadde klaga på avslaget på søknaden om fornya studieløyve og vi gjorde om det tidlegare avslaget etter at vi fekk kunnskap om at UNE har gjort om fleire liknande saker. UNE er klageorganet til UDI og vi vil derfor alltid vurdere om vi skal endre gjelda praksis viss UNE ikkje er einige i tolkinga vår av regelverket. – Kan slike vedtak bli omgjort sjølv om det ikkje er noko opning i regelverket? – Då vi avslo søknaden, følgde vi ein klar og langvarig praksis i UDI. Denne praksisen var forankra i lov og forskrift. UDI meiner at både den tidlegare praksisen og den nye, endra praksisen er i tråd med gjeldande regelverk. Årsaka til dette er at vi ikkje har føresegner for alle situasjonar i regelverket noko som gir rom for tolking, slik at UDI skal kunne etablere ein skjønnsam praksis. – Vil dette seie at fleire kan få gjort om vedtak om at dei ikkje har opphaldsløyve? – Dette er ei praksisendring som vil omfatte alle liknande saker frå no av. Det vil seie for ein student som ikkje er forseinka i studia, og som søker fornying med det formålet å fullføre påbegynt heiltidsutdanning, kan få innvilga eit nytt løyve sjølv om studenten ikkje skal avlegge 30 studiepoeng. – Dayo er sjølvsagt veldig glad for at vedtaket blei omgjort og fekk kort tid etterpå også fast jobb som revisor i ei bedrift i Bodø. Kva tenker de om enden på denne historia? – Dayo har berre eit studieløyve med utløp 29. februar, og vi anbefaler han for orden skuld at han søker om eit nytt løyve på bakgrunn av det nye arbeidstilbodet.

Må tenke gjennom val av studie

Det er ikkje alle utanlandske studentar som er like heldige som Dayo.

Advokat Trygve Tveter har jobba lenge med utlendingsrett, og seier det er vanskeleg for utanlandske studentar å få jobb i Noreg.

Advokat Trygve Tveter meiner at utanlandske studentar som vil bli i Noreg, må tenke gjennom val av studie. Det er fordi relevansen mellom jobb og utdanning har mykje å seie om ein får opphald. Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

– Mi erfaring er at utanlandske borgarar frå Asia og Afrika har store problem med å få jobbtilbod, seier Tveter og legg til:

– Om eit arbeidstilbod er avgjerande for opphaldsløyve som faglært, så er mitt råd at ein ikkje skal vere for fin på det.

Dayo vil gjerne takke Bodø. – Dei viste meg at dei vil ha meg hos dei. Eg fekk så mykje hjelp frå folk som ikkje kjenner meg. Foto: Sofie Olaisen / NRK

Tveter ser at mange av klientane hans kan vere naive i val av studie når det kjem til sjanse for jobb og opphaldsløyve.

Spesielt om dei vel det han kalla for mjuke fag, som til dømes teologi.

– Det er ikkje lett å få arbeidstillating i sånne faggrupper for utlendingar, er mi erfaring. Det er lettare å få arbeidstilbod om ein kan engelsk og norsk, og har utdanning som til dømes sjukepleiar eller dataingeniør.

Vil hjelpe andre

– Vi vurderte han på akkurat dei same kriteria som vi hadde til dei andre søkarane.

Det seier Kirsti Meidelsen. Ho er leiar for revisjonsverksemda til bedrifta KPMG i Bodø.

Meidelsen fortel at ho hadde sett videoane som Dayo la ut på sosiale medium og den tidlegare saka til NRK.

Men Dayo fekk ikkje jobben av den grunn. Han måtte gjennom ein like tøff søknadsrunde som resten av søkarane.

Leiar for revisjonsverksemda i KPMG i Nordland, Kirsti Meidelsen seier Dayo måtte gjennom ein tøff søknadsrunde. Foto: Sofie Olaisen / NRK

– Han har veldig mange av dei eigenskapane vi er ute etter og representerer verdiane til KPMG på ein god måte, seier Meidelsen.

Seniorrevisor Adrian Hansen, var ein av dei som intervjua Dayo til jobben.

– Han spelte med opne kort og fortalde at han var i ein utfordrande situasjon, men på same tid var ikkje det hovudpoenget i intervjuet. Han klarte å få fram den personen han er.

Då Dayo skifta arbeid frå assistent til revisor måtte han òg endre litt stil, meiner han. – Det gjeld å kle seg litt ordentleg når ein er revisor, seier han. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Dayo seier han no vidare vil hjelpe andre utanlandske studentar til å få jobb.

– Eg vil bruke erfaringa mi til å lære andre. Kanskje dei kan lære av det eg var igjennom. For det er viktig at ein startar med å finne jobbar som passar ein når ein kjem til Noreg, avsluttar Dayo.